Készülnek a nagy napra: Budapestre érkezett az Európa Tanács delegációja

„Hatalmas siker és egy újabb mérföldkő számunkra, hogy 2026-ban a Puskás Arénában rendezhetjük meg a világ egyik legnézettebb labdarúgó-mérkőzését, az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét.

A nemzeti stadionunk több alkalommal otthont adott már a sportág rangos eseményeinek, de úgy gondolom, hogy ezzel most újabb szintet léphetünk.

A többi hazai rendezésű nemzetközi sporteseményhez hasonlóan a BL-döntő esetében is az a cél, hogy örökre emlékezetes pillanatokkal gazdagodjanak a sportbarátok. Ehhez azonban elengedhetetlen a megfelelő előkészítés, amelynek fontos része volt a TS4 delegáció monitoring látogatása” – idézte Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárt az államtitkárság csütörtöki közleménye.