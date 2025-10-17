Készülnek a nagy napra: Budapestre érkezett az Európa Tanács delegációja

Olyan dicséretet zengett Magyarországról az európai futball ura, hogy Brüsszelben azóta is pislognak
Kétnapos monitoring látogatást tett Magyarországon a labdarúgó Bajnokok Ligája jövő évi döntőjének budapesti előkészületeihez kapcsolódóan az Európa Tanács sportrendezvények biztonságával és biztosításával foglalkozó állandó bizottságának (T-S4) delegációja. A szakmai program a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának szervezésében, a Magyar Labdarúgó Szövetség és az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint a Belügyminisztérium közreműködésével valósult meg.
„Hatalmas siker és egy újabb mérföldkő számunkra, hogy 2026-ban a Puskás Arénában rendezhetjük meg a világ egyik legnézettebb labdarúgó-mérkőzését, az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét.
A nemzeti stadionunk több alkalommal otthont adott már a sportág rangos eseményeinek, de úgy gondolom, hogy ezzel most újabb szintet léphetünk.
A többi hazai rendezésű nemzetközi sporteseményhez hasonlóan a BL-döntő esetében is az a cél, hogy örökre emlékezetes pillanatokkal gazdagodjanak a sportbarátok. Ehhez azonban elengedhetetlen a megfelelő előkészítés, amelynek fontos része volt a TS4 delegáció monitoring látogatása” – idézte Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárt az államtitkárság csütörtöki közleménye.
A budapesti eseménynek kettős célja volt: egyrészt a jövő évi BL-döntő magyarországi előkészületeinek felmérése, másrészt az Európa Tanács labdarúgó-mérkőzések és egyéb sportrendezvények, sportesemények biztonsági szolgálatához kapcsolódó integrált megközelítésről szóló Saint-Denis-i Egyezmény cikkeivel való összhang vizsgálata.
A tizenegy szakértőből álló nemzetközi delegáció a látogatás keretében az első nap szakmai előadásait és kerekasztal-beszélgetéseit követően szombaton bejárást tartott a Puskás Arénában. Figyelemmel követték a válogatott mérkőzés nemzetközi szinten is kiemelkedő előkészületi és szervezési munkálatait, majd a látogatás zárásaként megtekintették a Magyarország–Örményország világbajnoki selejtezőt, amely a magyarok 2–0-ás győzelmével zárult.
