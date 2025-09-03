Olyan dicséretet zengett Magyarországról az európai futball ura, hogy Brüsszelben azóta is pislognak

Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA elnöke terjedelmes interjút adott a Politicónak, amelyben az aktuális sportesemények mellett a nagyvilág globális helyzete is szóba került. A sportvezető a Magyarországgal folyton kritikus brüsszeli lapban kitért többek között a Közel-Kelet, az ukrajnai háború, valamint a sportolók szankcionálásának kérdésére is.

Ceferin különösen éles kritikát fogalmazott meg a globális vezetőkkel, a „felelőtlen politikusokkal” szemben, akik nagymértékben hozzájárultak az emberéletek elvesztéséhez és a polgári lakosság pusztításához.

Az UEFA-elnök kiállt a Magyarország és a 2026-os budapesti BL-döntő mellett: „nem hiszem, hogy azok, akik a leghangosabb kritikusok, egyben az emberi jogok bajnokai is lennének.”