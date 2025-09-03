Olyan dicséretet zengett Magyarországról az európai futball ura, hogy Brüsszelben azóta is pislognak

Változás jön a Bajnokok Ligájában: a budapesti döntő már más lesz, mint a többi
A szurkolók érdekében döntöttek a módosítás mellett.
Aleksander Ceferin a Politico hasábjain üzent a felelőtlen politikusoknak.
Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA elnöke terjedelmes interjút adott a Politicónak, amelyben az aktuális sportesemények mellett a nagyvilág globális helyzete is szóba került. A sportvezető a Magyarországgal folyton kritikus brüsszeli lapban kitért többek között a Közel-Kelet, az ukrajnai háború, valamint a sportolók szankcionálásának kérdésére is.
Ceferin különösen éles kritikát fogalmazott meg a globális vezetőkkel, a „felelőtlen politikusokkal” szemben, akik nagymértékben hozzájárultak az emberéletek elvesztéséhez és a polgári lakosság pusztításához.
Az UEFA-elnök kiállt a Magyarország és a 2026-os budapesti BL-döntő mellett: „nem hiszem, hogy azok, akik a leghangosabb kritikusok, egyben az emberi jogok bajnokai is lennének.”
Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor Oroszországgal fenntartott kapcsolatai és az Ukrajnával fennálló feszültségek miatt nem aggódik-e a budapesti BL-döntő miatt, úgy válaszolt:
„Ha ezzel bármilyen problémánk lenne, akkor politikai szervezetté válnánk. Magyarország az UEFA tagja. Tisztelem a magyarokat. A magyar kormányt pontosan ugyanúgy tisztelem, mint a német kormányt vagy bármely más európai kormányt. És ha Ön azt gondolja, hogy csak azoknak ítéljük oda a versenyek rendezési jogát, akik a mainstream politikának megfelelően viselkednek, akkor téved. Úgy értem, nem hiszem, hogy azok, akik a leghangosabb kritikusok, egyben az emberi jogok bajnokai is lennének.
Szóval nincs problémám Magyarországgal. És mellesleg, a magyar kormány többet fektetett a sportinfrastruktúrába, mint azok a kormányok, amelyek sokat beszélnek, de nem sokat tesznek a labdarúgásért.”
– hangsúlyozta az UEFA elnöke.
Az MLSZ-elnök exkluzív interjút adott a sportnapilapnak.
Fotó: Illyés Tibor/MTI