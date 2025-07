Nem kerülhetjük el: külön- és magángépek lepik el Budapestet 2026-ban!

„A Marco Rossi vezette magyar válogatott többször bizonyította, hogy igazán nehéz helyzetekben is eredményesen tud futballozni. A szurkolók sem remélték, hogy nyerünk az angolok, a németek ellen tétmérkőzéseken, vagy hogy egymás után 14 mérkőzésen nem találunk legyőzőre, és idegenben is verjük Szerbiát. A nehézségeket, a keret átalakulásának folyamatát természetesen én is látom, az elmúlt másfél év gyengébb lett, mint az azt megelőző kiemelkedő időszak. Árnyalja a képet, ha az eredményeket egyesével nézzük végig, hogy

a korábbiakhoz képest elsősorban a meglepetést jelentő sikerek maradtak el, többnyire nálunk erősebb csapatoktól kaptunk ki, azaz a megemelkedett elvárásoknak nem tudtunk megfelelni.

A következő két évre előre tekintve bizakodó vagyok. Egyre több magyar futballista jut el magas nemzetközi szintre, Szoboszlai Dominik angol bajnok lett, Kerkez Milos mára a csapattársának mondhatja magát, a fiatal Tóth Alex a Ferencváros után a nemzeti csapatba is berobbant, Nagy Zsolt évek óta kiemelkedően teljesít az NB I-ben és azt várom, hogy a válogatott címeres mezében mindenki a legjobb teljesítményét nyújtsa. Csalódott lennék, ha ez nem így történne. Hogy ez mire elég például a Nemzetek Ligáját megnyerő, jelenleg Európa legerősebb csapatának számító portugálok ellen, az szeptemberben derül ki. Ellenük is törekedni kell a pontszerzésre.

Nem reális elvárás a portugálok megelőzése, a pótselejtezőt érő második hely viszont az”

– fogalmazott a FIFA-nál „a futballvezetés Lionel Messijének” nevezett sportvezető, aki a 2026-os budapesti BL-döntő szervezési kihívásaira is kitért.