Riasztó térképek érkeztek Magyarországról: súlyosbodik a helyzet

Az agrometeorológiai elemzés rámutat, hogy

az elmúlt 30 nap csapadékösszege csaknem országszerte 20-60 mm-rel a sokéves átlag alatt alakult,

csak egy-egy nagyobb felhőszakadás által érintett foltban hullott kielégítő mennyiség. A Duna-Tisza közén, nagy területen még 10 mm sem esett július közepe óta. Az elmúlt 90 napban pedig a keleti, északkeleti és az északnyugati országrészekben 20-60 mm-rel mérhettünk kevesebbet az ilyenkor szokásosnál, míg máshol 100-140 mm csapadék hiányzik a földekről.

Forrás: HungaroMet

Az aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekedett az egy héttel ezelőtti állapothoz képest. A felszínközeli és a középső talajréteg országszerte sokat száradt, a középső országrészben, hazánk területének több mint felén a 25%-t sem éri el a felső fél méteres réteg nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában. A mélyebb talajréteg pedig már június közepe óta rendkívül száraz.

Az átlaghőmérséklet jellemzően 2-4 fokkal haladta meg a sokéves átlagot. A hőség vasárnap tetőzött, akkor a maximum értékek 35 és 40 fok között alakultak, majd hétfőn már csak 30 fok körüli értékeket mérhettünk, de azóta ismét melegedés kezdődött. Éjszakánként azonban jellemzően 15 fok köré esik vissza a hőmérséklet, aminek részben az alacsony páratartalom az oka.

Az elemzésben hangsúlyozták azt is, hogy

a nyári növényeket rendkívül megviselte a júniusi, július eleji csapadékhiány,

és bár július második hetétől augusztus első hetéig főként északnyugaton és keleten számottevő csapadék öntözte a szántóföldeket, de az állományok sokfelé fejletlenek, zöld tömegük jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál. A csapadékeloszlásnak megfelelően nagyon nagyok a területi különbségek az öntözetlen táblákon, az Alföldön kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricán például sokfelé nem képződött cső, azt többfelé már le is silózták. Azonban vannak vidékek (ez jóval kisebb terület), ahol még elfogadhatók a kilátások. Miskolc közvetlen környékén például még szép zöldek a viaszérésben járó kukorica állományok és csövek is jól mutatkoznak, míg a napraforgón is elég szép tányérok láthatók.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt / MTI / MTVA