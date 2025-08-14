Ft
csapadékösszeg HungaroMet hőség aszály

Riasztó térképek érkeztek Magyarországról: súlyosbodik a helyzet

2025. augusztus 14. 22:24

A következő napokban sem várható jelentős csapadék az ország nagy részén.

2025. augusztus 14. 22:24
null

A HungaroMet friss agrometeorológiai elemzése szerint a következő napokban sem várható jelentős csapadék az ország nagy részén, így az egyre súlyosbodó aszály és hőség tovább nehezítheti a mezőgazdasági termelést Magyarországon – írja a Portfolio

Forrás: HungaroMet

Az elmúlt egy hetet napos, meleg és csapadékmentes időjárás jellemezte és ahogy korábban a  is írtunk, a következő napokban további hőségre kell számítani, csak vasárnap érkezik egy hidegfront, ami néhány fokos enyhülést hozhat.

Az agrometeorológiai elemzés rámutat, hogy 

az elmúlt 30 nap csapadékösszege csaknem országszerte 20-60 mm-rel a sokéves átlag alatt alakult, 

csak egy-egy nagyobb felhőszakadás által érintett foltban hullott kielégítő mennyiség. A Duna-Tisza közén, nagy területen még 10 mm sem esett július közepe óta. Az elmúlt 90 napban pedig a keleti, északkeleti és az északnyugati országrészekben 20-60 mm-rel mérhettünk kevesebbet az ilyenkor szokásosnál, míg máshol 100-140 mm csapadék hiányzik a földekről. 

Forrás: HungaroMet

Az aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekedett az egy héttel ezelőtti állapothoz képest. A felszínközeli és a középső talajréteg országszerte sokat száradt, a középső országrészben, hazánk területének több mint felén a 25%-t sem éri el a felső fél méteres réteg nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában. A mélyebb talajréteg pedig már június közepe óta rendkívül száraz.  

Az átlaghőmérséklet jellemzően 2-4 fokkal haladta meg a sokéves átlagot. A hőség vasárnap tetőzött, akkor a maximum értékek 35 és 40 fok között alakultak, majd hétfőn már csak 30 fok körüli értékeket mérhettünk, de azóta ismét melegedés kezdődött. Éjszakánként azonban jellemzően 15 fok köré esik vissza a hőmérséklet, aminek részben az alacsony páratartalom az oka.

Az elemzésben hangsúlyozták azt is, hogy 

a nyári növényeket rendkívül megviselte a júniusi, július eleji csapadékhiány, 

és bár július második hetétől augusztus első hetéig főként északnyugaton és keleten számottevő csapadék öntözte a szántóföldeket, de az állományok sokfelé fejletlenek, zöld tömegük jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál. A csapadékeloszlásnak megfelelően nagyon nagyok a területi különbségek az öntözetlen táblákon, az Alföldön kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricán például sokfelé nem képződött cső, azt többfelé már le is silózták. Azonban vannak vidékek (ez jóval kisebb terület), ahol még elfogadhatók a kilátások. Miskolc közvetlen környékén például még szép zöldek a viaszérésben járó kukorica állományok és csövek is jól mutatkoznak, míg a napraforgón is elég szép tányérok láthatók.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt / MTI / MTVA

