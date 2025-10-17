Ft
Tornádóként söpört végig Baranyán a porördög: hátborzongató felvételen mutatták be a jelenséget (VIDEÓ)

2025. október 17. 22:26

Nagyon nem tett jót az aszály.

2025. október 17. 22:26
null

Egy gyönyörű kis porördög kavargott péntek délután a Baranya vármegyei Dunaszekcső közelében. A jelenségről egy látványos felvétel is készült – számolt be róla az Időkép.

A porördögök, más néven boszorkánytölcsérek az erős besugárzás miatt felmelegedő felszínen jönnek létre, aminek most is kedvez a súlyos aszály és az erősen kiszáradt talaj.

A felszínen a környezetéhez képest alacsonyabb légnyomású terület alakul ki, ami körül örvénylő mozgás jön létre, ez felkapja a port.

A legtöbb esetben veszélytelenek, de ha nagyra nőnek, képesek néhány könnyebb tereptárgyat felkapni, akár arrébb repíteni.

Az elképesztő felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook

 

