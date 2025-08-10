Brutális hőség lesz ma, mindenki fedezékbe!

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás – fogalmaznak –, majd a többfelé megélénkülő nyugatias szél estefelé északira fordul. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 33 és 39 fok között várható. Késő estére 24 és 32 fok közé „hűl le” a levegő – tájékoztatnak.

Hétfőtől szerencsére kissé enyhülni fog az idő.

Nyitóképünk: Marc Bruxelle / Getty images