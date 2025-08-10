Brutális hőség lesz ma, mindenki fedezékbe!

Elérkezett a legforróbb nap: pokoli hőség lesz az egész országban, az összes vármegyére figyelmeztetést adtak ki
A hőmérséklet elérheti a 39 Celsius-fokot is.
A hőmérő higanyszála az ország több helyén a 40 fokot ostromolja, de akár el is érheti.
Mint a Hungaromet közli, irdatlan forróságra számíthatunk ma. Azt írják, folytatódik a döntően derült, napos, száraz idő, de az északkeleti határ közelében és északnyugaton gomolyfelhők képződhetnek, melyekből délután néhol zápor, zivatar kialakulhat.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás – fogalmaznak –, majd a többfelé megélénkülő nyugatias szél estefelé északira fordul. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 33 és 39 fok között várható. Késő estére 24 és 32 fok közé „hűl le” a levegő – tájékoztatnak.
Hétfőtől szerencsére kissé enyhülni fog az idő.
Nyitóképünk: Marc Bruxelle / Getty images