Itt az őszi fordulat – változatos lesz a hét időjárása

Lesz napsütés és felhő is, helyenként eshet, a szél pedig többfelé megélénkül.
A HungaroMet előrejelzése szerint változékony őszi hét következik. A hét elején még több lesz a felhő, a hét közepére több órás napsütés jöhet, majd ismét többfelé megnövekszik a felhőzet. A szél gyakran élénk, néhol erős lehet, csapadék elszórtan bármelyik napon kialakulhat.
Hétfőn a köd és a rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, majd északnyugat felől újabb felhők érkeznek. A Dunántúlon helyenként futó zápor fordulhat elő, keleten kicsi a csapadék esélye és ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szél sokfelé élénk, néhol erős, egyes helyeken viharos lökésekre is számítani lehet.
Délután a hőmérséklet 13 és 18 fok között tetőzik.
Kedden hajnalra párássá válhat a levegő, néhol köd képződhet. Változó felhőzet mellett általában több órás napsütés várható, helyenként kisebb eső vagy zápor kialakulhat. Az északi szél a középső tájak kivételével többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 4 és 11 fok közötti értékek valószínűek, a szélvédett, derült helyeken ennél hidegebb is lehet. Délután 13 és 19 fok közé melegszik a levegő.
Szerdán a hajnali párásság feloszlása után napos időre van kilátás gomoly és fátyolfelhőkkel, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet és helyenként kisebb eső előfordulhat. Az északi szél főként az Alföldön élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10 fok között alakul, délután 15 és 20 fok között várható.
Csütörtökön változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több kevesebb napsütés valószínű, elszórtan gyenge eső vagy zápor előfordulhat. Az északnyugati majd nyugati szél helyenként élénk lökéseket adhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között lesz, a legmagasabb értékek 16 és 21 fok között alakulnak.
Pénteken közepesen vagy erősen felhős ég valószínű, több helyen esővel és záporral. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, néhol erős lehet. Hajnalban 4 és 12 fok közötti értékekre, délután 16 és 22 fok közötti hőmérsékletre van esély.
Szombaton továbbra is közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, elszórtan eső vagy zápor kialakulhat. Az északnyugati szél nagyobb területen élénkül meg, néhol megerősödik. Hajnalban 3 és 12 fok várható, délután 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
Vasárnap változóan felhős idő ígérkezik, csak kis eséllyel fordul elő gyenge eső vagy zápor. Az északnyugati szél több helyen élénk marad, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet 4 és 12 fok között, a legmagasabb 13 és 18 fok között alakul.
A hét összképe alapján változékony, többnyire szeles őszi idő várható. A hőmérséklet lassan emelkedik, a hét közepén ismét húsz fok közelébe ér, a hajnali fagyok megszűnnek, csapadék elszórtan bármelyik napon előfordulhat.
