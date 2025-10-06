Itt az őszi fordulat – változatos lesz a hét időjárása

A HungaroMet előrejelzése szerint változékony őszi hét következik. A hét elején még több lesz a felhő, a hét közepére több órás napsütés jöhet, majd ismét többfelé megnövekszik a felhőzet. A szél gyakran élénk, néhol erős lehet, csapadék elszórtan bármelyik napon kialakulhat.

Hétfőn a köd és a rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, majd északnyugat felől újabb felhők érkeznek. A Dunántúlon helyenként futó zápor fordulhat elő, keleten kicsi a csapadék esélye és ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szél sokfelé élénk, néhol erős, egyes helyeken viharos lökésekre is számítani lehet.

Délután a hőmérséklet 13 és 18 fok között tetőzik.

Kedden hajnalra párássá válhat a levegő, néhol köd képződhet. Változó felhőzet mellett általában több órás napsütés várható, helyenként kisebb eső vagy zápor kialakulhat. Az északi szél a középső tájak kivételével többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 4 és 11 fok közötti értékek valószínűek, a szélvédett, derült helyeken ennél hidegebb is lehet. Délután 13 és 19 fok közé melegszik a levegő.

Szerdán a hajnali párásság feloszlása után napos időre van kilátás gomoly és fátyolfelhőkkel, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet és helyenként kisebb eső előfordulhat. Az északi szél főként az Alföldön élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10 fok között alakul, délután 15 és 20 fok között várható.