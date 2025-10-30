Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tél Németh Lajos hőmérséklet meteorológus

Váratlan fordulat közeleg: ilyen télre számíthatunk

2025. október 30. 08:57

Németh Lajos meteorológus szerint az idei tél nem a megszokott forgatókönyvet követi.

2025. október 30. 08:57
null

Bár a szomszédos országokban már havazott, nálunk még nem kell télikabátot vagy hólapátot elővenni – derül ki Németh Lajos meteorológus legfrissebb előrejelzéséből, amelyről a KEMMA.hu tudósított.

Novemberben várhatóan nem lesz igazán hideg, hosszabb fagyos időszakokra és komoly havazásra sem kell készülni.

A meteorológus szerint bár lehetnek hidegebb napok, az igazi, tartós téli idő csak január közepétől februárig mutatkozhat meg, ám a klasszikus havas napok egyre ritkábbak, az első hóra pedig akár az év végéig, sőt 2026 elejéig is várni kellhet.

Ezt is ajánljuk a témában

Németh Lajos kiemelte: a tavalyi tél sem volt „igazi”, a január és február hőmérséklete már akkor sem hozta a megszokott fagyos időszakokat. Extrém lehűlésekre, hóviharokra most sem lehet számítani. Az enyhébb tél komoly kihívást jelenthet a mezőgazdaság számára, mert a korai növényzetet a késői fagyok jelentősen károsíthatják.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szemlelo-2
2025. október 30. 10:35
Én már annak is örülnék, ha a holnaputáni időjárást megmondanák. Az elmúlt 2 hétben is többször csúnyán mellélőttek.
Válasz erre
0
0
Halder_1899
•••
2025. október 30. 10:18 Szerkesztve
"Váratlan fordulat közeleg: ilyen télre számíthatunk" És megtudjuk a cikkből, hogy a mostani tél a korábbiak mentén lesz. A címadásra jobban kéne vigyázni. Időjárásra nem hatásvadászat miatt kattint az ember. Amúgy kéne tartós fagy a kártevők miatt és nem csak mezőgazdaságnak. A régi telek már tényleg nincsenek. Az ország és az emberek gáz (áram)fogyasztásának jó viszont.
Válasz erre
1
0
hakapeszim
2025. október 30. 09:56
Egy kamionosnak ellensége a tél. De elegem van már a szürkeségből, hidegből! Még egy 10 évig ha bírom, utána nyugdíjba helyezem magam valahol Délkelet Ázsiában.
Válasz erre
0
2
Marhagulya
2025. október 30. 09:48
Bakker, ezek a címek a sírba visznek. "Váratlan fordulat közeleg: ilyen télre számíthatunk" és Lajosunk elmondja a tavalyi, tavalyelőtti stb teleinket. B+ ezt én is elmondhattam volna. kb 8 éve nincsen normális telünk és a tavaszunk meg hosszú, majd jön 2 hónap pokol. Zanzásítva az időjárásunk. Mi ebben a váratlan fordulat?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!