Váratlan fordulat közeleg: ilyen télre számíthatunk

Bár a szomszédos országokban már havazott, nálunk még nem kell télikabátot vagy hólapátot elővenni – derül ki Németh Lajos meteorológus legfrissebb előrejelzéséből, amelyről a KEMMA.hu tudósított.

Novemberben várhatóan nem lesz igazán hideg, hosszabb fagyos időszakokra és komoly havazásra sem kell készülni.

A meteorológus szerint bár lehetnek hidegebb napok, az igazi, tartós téli idő csak január közepétől februárig mutatkozhat meg, ám a klasszikus havas napok egyre ritkábbak, az első hóra pedig akár az év végéig, sőt 2026 elejéig is várni kellhet.