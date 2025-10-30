Váratlan fordulat közeleg: ilyen télre számíthatunk

Európa-bajnokunk hálás, amiért hagyták gyászolni, és utána segítettek neki feldolgozni a történteket
Németh Lajos meteorológus szerint az idei tél nem a megszokott forgatókönyvet követi.
Bár a szomszédos országokban már havazott, nálunk még nem kell télikabátot vagy hólapátot elővenni – derül ki Németh Lajos meteorológus legfrissebb előrejelzéséből, amelyről a KEMMA.hu tudósított.
Novemberben várhatóan nem lesz igazán hideg, hosszabb fagyos időszakokra és komoly havazásra sem kell készülni.
A meteorológus szerint bár lehetnek hidegebb napok, az igazi, tartós téli idő csak január közepétől februárig mutatkozhat meg, ám a klasszikus havas napok egyre ritkábbak, az első hóra pedig akár az év végéig, sőt 2026 elejéig is várni kellhet.
Németh Lajos kiemelte: a tavalyi tél sem volt „igazi”, a január és február hőmérséklete már akkor sem hozta a megszokott fagyos időszakokat. Extrém lehűlésekre, hóviharokra most sem lehet számítani. Az enyhébb tél komoly kihívást jelenthet a mezőgazdaság számára, mert a korai növényzetet a késői fagyok jelentősen károsíthatják.
