Orbán: A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében bírálta a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagját. „A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos” – írta a miniszterelnök, majd felidézte a Tisza alelnökének, Tarr Zoltánnak az „örökbecsű” mondatát:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Orbán Viktor a bejegyzésében rámutatott, hogy ekkor még sokan azt hihették, hogy Tarr Zoltán csak a progresszív adóemelésre gondolt, ezt követően viszont „megjött a teljes Tisza-csomag, mind a 600 oldal”. A miniszterelnök szerint ezek után egyértelművé vált, hogy a tervezett adóemelés csak a jéghegy csúcsa, a Tisza megszorítócsomagja ennél lényegesen durvább. „Megszüntetnék a GYED-et és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást” – írta.