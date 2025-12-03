Ft
tél Tisza Párt Tisza-csomag terv adó Orbán Viktor

Orbán: A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos

2025. december 03. 08:11

A miniszterelnök szerint ideje volt, hogy a Tisza tervei kapcsán tiszta víz kerüljön a pohárba.

2025. december 03. 08:11
null

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében bírálta a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagját. „A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos” – írta a miniszterelnök, majd felidézte a Tisza alelnökének, Tarr Zoltánnak az „örökbecsű” mondatát:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Orbán Viktor a bejegyzésében rámutatott, hogy ekkor még sokan azt hihették, hogy Tarr Zoltán csak a progresszív adóemelésre gondolt, ezt követően viszont „megjött a teljes Tisza-csomag, mind a 600 oldal”. A miniszterelnök szerint ezek után egyértelművé vált, hogy a tervezett adóemelés csak a jéghegy csúcsa, a Tisza megszorítócsomagja ennél lényegesen durvább. „Megszüntetnék a GYED-et és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást” – írta.

A kormányfő szerint legalább ezek után tudható, hogy a Tisza esetében is az ország egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorítócsomaggal áll szemben. 

Ideje volt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba”

 – tette hozzá.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

Összesen 4 komment

kalmanok
2025. december 03. 08:38
Orbán Viktorék szeptemberben azt hazudták az országnak, hogy nem volt kiskorú sértettje a Fidesz által kinevezett, kitüntetett és megjutalmazott Szőlő utcai rémnek. Most pedig tanúvallomást tettek az elkövetéskor 14-15 éves fiúk, akiket minden elképzelhető módon bántalmazott szexuálisan az a Juhász Péter Pál, aki a hatóságok és a politikai elit hathatós támogatásával maradhatott egy évtizedig intézményvezető. Azt a gyereket pedig, aki segítséget kért a bántalmazások miatt, szervezett csoportokkal megverették egy állami intézményben.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2025. december 03. 08:29
De mi a fidesz programja? Ja, folytatjuk, igen a legnagyobb recesszióban a milliárdos haverok képesek a vagyonukat megduplázni. Ebből IS elege van a népnek.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2025. december 03. 08:25
„A Tisza az adócsökkentés kormánya lesz! • A minimálbért keresőknél a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadót adójóváírással 9%-ra csökkentjük. • Szintén csökkentjük a 625 ezer forint havi bruttó jövedelem alatt keresők személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettségét. • Az átlagbér felett keresőknek marad a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó-kulcs. A TISZA az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra csökkenti, a vényköteles gyógyszereket áfamentessé teszi. A kedvezményes KATA újra széles körben elérhetővé válik. Bevezeti a milliárdosok vagyonadóját. A TISZA nemcsak az adócsökkentés, hanem a nyugdíjemelés kormánya is lesz. • Bevezeti a Nyugdíjas SZÉP-kártyát, 2,2 millió fő – a nyugdíjasok 97%-a – kap majd ilyen juttatást. • A TISZA bevezeti a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat. • Sávos extra emelést kapnak a 120–140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezők. • Megduplázza az időskorúak járadékát. • 50%-kal megemeli az otthonápolási díjakat.”
Válasz erre
0
0
kalmanok
2025. december 03. 08:24
Nem létező tanulmányokra hivatkozik a TISZA-ellenes dokumentum Mesterséges intelligenciával írták azt a dokumentumot, amely a kormány szerint a TISZA Párt adóterveit részletezi – erre több jel is utal az iratban szakértők szerint. Nem léteznek azok az adatok amire a dokumentum hivatkozik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!