Orbán: A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos

Szakértők: A Tisza adócsomagja „fájni fog mindenkinek”
Szakértők szerint a Tisza-adócsomag terhelné a vállalkozásokat, a nyugdíjasokat, és részben fizetőssé tenné a gyermekek egészségügyi ellátását.
A miniszterelnök szerint ideje volt, hogy a Tisza tervei kapcsán tiszta víz kerüljön a pohárba.
Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében bírálta a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagját. „A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos” – írta a miniszterelnök, majd felidézte a Tisza alelnökének, Tarr Zoltánnak az „örökbecsű” mondatát:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”
Orbán Viktor a bejegyzésében rámutatott, hogy ekkor még sokan azt hihették, hogy Tarr Zoltán csak a progresszív adóemelésre gondolt, ezt követően viszont „megjött a teljes Tisza-csomag, mind a 600 oldal”. A miniszterelnök szerint ezek után egyértelművé vált, hogy a tervezett adóemelés csak a jéghegy csúcsa, a Tisza megszorítócsomagja ennél lényegesen durvább. „Megszüntetnék a GYED-et és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást” – írta.
A kormányfő szerint legalább ezek után tudható, hogy a Tisza esetében is az ország egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorítócsomaggal áll szemben.
Ideje volt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba”
– tette hozzá.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
