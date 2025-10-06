„Nékem a halál semmi, csak a nőmtől megválni fájdalmas” – Dessewffy Arisztidra emlékezünk

Dessewffy Arisztid (1802-1849) a negyvenes éveiben halt meg a hazájáért, miután másodszor is megnősült. Képes volt a boldogságra, de rossz csillagzat alatt született. Honvéd vezérőrnagy volt, egyike a tizenháromnak. Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án ezúttal rá emlékezünk.

Szerelem és halál

A későbbi hős jómódú, magyar, evangélikus nemesi család tagjaként született, Kassán és Eperjesen járt gimnáziumba, majd tizennyolc évesen a császári hadsereg huszárkadétja lett. A napóleoni háborúkat követő békeidőszak nem kedvezett katonai karrierjének: 1839-ben, 37 évesen, kapitányi rendfokozatban „nyugdíjba vonult”, megnősült, és gazdálkodni kezdett.

Boldog volt, képes a boldogságra, de rossz csillagzat alatt született

– furcsa ezt együtt leírni. Arisztid a huszonkét évvel fiatalabb unokahúgát, Újházy Antóniát vette el,