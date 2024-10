Íme, a bátor katona és zseniális mérnök, aki Görgeit is oktatta – Török Ignácra emlékezünk

A rendező, Pozsgai Zsolt szavai szerint: „A vértanúk közül Törökről lehet a legkevesebbet tudni, ő az, aki család nélkül élt és halt meg, a többi vértanúról szinte minden tudható, hiszen leveleket írtak a feleségüknek, gyerekeiknek. Ő viszont rejtélyes valaki volt, ez is megtetszett a figurájában. A rejtély nyomába eredtem, hogy miért is nem volt családja. Nem dokumentumfilmről, hanem játékfilmről van szó, ami szabadon bánik a történelmi helyzetekkel: nem csak arról beszél, ami volt, hanem arról is, ami lehetett volna”

A film bizonyos részei valósak, és nem csupán Török Ignác halála. „Volt egy bécsi szerelme, egy férjes asszony. Azt írta Török Ignác valamikor, hogy hűséges marad a nőhöz élete végéig. Utánajártam ennek a történetnek, kiderült, hogy

ettől az asszonytól született Töröknek egy gyereke, erről Vörösmarty is írt,

akivel jó barátságban volt a vértanú” – tudtuk meg a rendező szavaiból.

Részlet a filmből (Magyar Golgota)

*

Felhasznált irodalom:

Réthy Endre, Takács László. Aradi vértanúink. Tankönyvkiadó (1988)

Hermann Róbert. „Az 1849–1850. évi kivégzések”. Aetas, 2000 (1-2)

https://rubicon.hu/kalendarium/1795-junius-23-torok-ignac-honved-tabornok-szuletese

https://oktober6.kormany.hu/torok-ignac-2016

https://kronikaonline.ro/kultura/torok-ignac-a-rejtelyes-aradi-vertanu

https://www.origo.hu/tudomany/2020/06/torok-ignac-aradi-vertanu-225-eve-szuletett#google_vignette