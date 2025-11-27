Edzőváltást vizionálnak Szoboszlaiéknál: hihetetlen forgatókönyv látott napvilágot Liverpoolban

Élő adásban sz@rozták le Szoboszlaiékat – nem is akárki
Rendkívüli állapotok Liverpoolban.
Elképesztő névsor állt össze a kispad lehetséges várományosairól.
Egészen elképesztő mélységekben az angol bajnok: szerdán este a Bajnokok Ligájában folytatódott tovább a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost az első perctől az utolsóig foglalkoztató liverpooli futballcsapat vesszőfutása. A Vörösök sorozatban harmadszor is háromgólos vereséget szenvedtek, ezúttal a PSV Eindhoven nyert ilyen különbséggel (1–4) az Anfielden az alapszakaszban. A Premier League-címvédő válsága egészen aggasztó: a sérültek továbbra sem állnak rendelkezésre, szinte minden támadó formán kívül van, akadozik a nyáron vásárolt sztárok beépítése, miközben a védelem történelmi csapásokat szenved.
Minden sorozatot figyelembe véve a Liverpool 1992 óta először kapott egymás után háromszor legalább három gólt, az elmúlt 12 meccséből pedig kilencet elveszített, ilyen pusztítóan negatív sorozat 1953 óta nem fordult elő!
Ezt is ajánljuk a témában
Rendkívüli állapotok Liverpoolban.
Arne Slot feje fölött egyre csak gyűlnek a viharfelhők, kapja a támadást a klub korábbi játékosaitól, de a sajtótájékoztatón is nekiszegezték a kérdést, miképpen tud úrrá lenni a válságon. Látszólag higgadtan vette tudomásul, mint mondta, a vereségek után természetes, hogy kellemetlen kérdéseket kap a sorsát illetően.
Korábban egyébként még arról szóltak a hírek, hogy januárig türelmet kap a problémák megoldására, de mivel a védekezés romokban hever, és a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába való automatikus bejutásuk is kétséges, így már hamarabb összeülhet a válságstáb.
A sajtóban máris elkezdték találgatni, ki vállalhatja a tűzoltó szerepet Liverpoolban, szóba került Mauricio Pochettino, Xavi, Marco Silva, Zinedine Zidane, Steven Gerrard, Julian Nagelsmann, Simone Inzaghi, Unai Emery, Oliver Glasner és Andoni Iraola neve is,
ám a legesélyesebb jelölt a GMS szerint Jürgen Klopp.
A német szakember 2024 nyarán búcsúzott el a liverpooli kispadtól, hogy néhány hónapnyi pihenés után elkezdje a munkát a Red Bull futballrészlegének vezetőjeként.
Mint írják, ekkora bajban olyan tapasztalt személyt kellene kinevezni, aki jól ismeri a klubot, ezért lenne logikus Jürgen Kloppot választani. A német menedzser fenomenális kilenc szezont töltött az Anfielden, Anglia és Európa egyik legjobb csapatává tette a Vörösöket, miután hatodszor nyerték meg a Bajnokok Ligáját és 20 év alatt először a Premier League-et.
Ami még elérhetőbbé teszi ezt a megállapodást, hogy az 58 éves szakember közelmúltban adott interjúban nem zárta ki, hogy újra átvegye korábbi klubja irányítását. A The Diary of CEO podcastban ezt nyilatkozta:
Azt mondtam, hogy soha többé nem fogok más csapatot irányítani Angliában, tehát ha visszatérnék, akkor mindenképpen Liverpoolban tenném. Szóval, igen, elméletileg lehetséges.”
Jelen pillanatban Klopp a fogadóirodák favoritja, ennek ellenére óriási meglepetés lenne, ha máris visszatérne az Anfieldre.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezért került címlapra a magyar védő a Vörösök újabb veresége után.
Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra