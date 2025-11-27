Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
liverpool Arne Slot Szoboszlai Dominik Jürgen Klopp

Edzőváltást vizionálnak Szoboszlaiéknál: hihetetlen forgatókönyv látott napvilágot Liverpoolban

2025. november 27. 14:11

Elképesztő névsor állt össze a kispad lehetséges várományosairól.

2025. november 27. 14:11
null

Egészen elképesztő mélységekben az angol bajnok: szerdán este a Bajnokok Ligájában folytatódott tovább a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost az első perctől az utolsóig foglalkoztató liverpooli futballcsapat vesszőfutása. A Vörösök sorozatban harmadszor is háromgólos vereséget szenvedtek, ezúttal a PSV Eindhoven nyert ilyen különbséggel (1–4) az Anfielden az alapszakaszban. A Premier League-címvédő válsága egészen aggasztó: a sérültek továbbra sem állnak rendelkezésre, szinte minden támadó formán kívül van, akadozik a nyáron vásárolt sztárok beépítése, miközben a védelem történelmi csapásokat szenved.

Minden sorozatot figyelembe véve a Liverpool 1992 óta először kapott egymás után háromszor legalább három gólt, az elmúlt 12 meccséből pedig kilencet elveszített, ilyen pusztítóan negatív sorozat 1953 óta nem fordult elő!

Ezt is ajánljuk a témában

Arne Slot feje fölött egyre csak gyűlnek a viharfelhők, kapja a támadást a klub korábbi játékosaitól, de a sajtótájékoztatón is nekiszegezték a kérdést, miképpen tud úrrá lenni a válságon. Látszólag higgadtan vette tudomásul, mint mondta, a vereségek után természetes, hogy kellemetlen kérdéseket kap a sorsát illetően.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Korábban egyébként még arról szóltak a hírek, hogy januárig türelmet kap a problémák megoldására, de mivel a védekezés romokban hever, és a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába való automatikus bejutásuk is kétséges, így már hamarabb összeülhet a válságstáb.

A sajtóban máris elkezdték találgatni, ki vállalhatja a tűzoltó szerepet Liverpoolban, szóba került Mauricio Pochettino, Xavi, Marco Silva, Zinedine Zidane, Steven Gerrard, Julian Nagelsmann, Simone Inzaghi, Unai Emery, Oliver Glasner és Andoni Iraola neve is,

ám a legesélyesebb jelölt a GMS szerint Jürgen Klopp.

A német szakember 2024 nyarán búcsúzott el a liverpooli kispadtól, hogy néhány hónapnyi pihenés után elkezdje a munkát a Red Bull futballrészlegének vezetőjeként.

Klopp visszatérése elméletileg lehetséges

Mint írják, ekkora bajban olyan tapasztalt személyt kellene kinevezni, aki jól ismeri a klubot, ezért lenne logikus Jürgen Kloppot választani. A német menedzser fenomenális kilenc szezont töltött az Anfielden, Anglia és Európa egyik legjobb csapatává tette a Vörösöket, miután hatodszor nyerték meg a Bajnokok Ligáját és 20 év alatt először a Premier League-et.

Ami még elérhetőbbé teszi ezt a megállapodást, hogy az 58 éves szakember közelmúltban adott interjúban nem zárta ki, hogy újra átvegye korábbi klubja irányítását. A The Diary of CEO podcastban ezt nyilatkozta:

Azt mondtam, hogy soha többé nem fogok más csapatot irányítani Angliában, tehát ha visszatérnék, akkor mindenképpen Liverpoolban tenném. Szóval, igen, elméletileg lehetséges.”

Jelen pillanatban Klopp a fogadóirodák favoritja, ennek ellenére óriási meglepetés lenne, ha máris visszatérne az Anfieldre.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!