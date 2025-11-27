Edzőváltást vizionálnak Szoboszlaiéknál: hihetetlen forgatókönyv látott napvilágot Liverpoolban

A sajtóban máris elkezdték találgatni, ki vállalhatja a tűzoltó szerepet Liverpoolban, szóba került Mauricio Pochettino, Xavi, Marco Silva, Zinedine Zidane, Steven Gerrard, Julian Nagelsmann, Simone Inzaghi, Unai Emery, Oliver Glasner és Andoni Iraola neve is,

ám a legesélyesebb jelölt a GMS szerint Jürgen Klopp.

A német szakember 2024 nyarán búcsúzott el a liverpooli kispadtól, hogy néhány hónapnyi pihenés után elkezdje a munkát a Red Bull futballrészlegének vezetőjeként.

Klopp visszatérése elméletileg lehetséges

Mint írják, ekkora bajban olyan tapasztalt személyt kellene kinevezni, aki jól ismeri a klubot, ezért lenne logikus Jürgen Kloppot választani. A német menedzser fenomenális kilenc szezont töltött az Anfielden, Anglia és Európa egyik legjobb csapatává tette a Vörösöket, miután hatodszor nyerték meg a Bajnokok Ligáját és 20 év alatt először a Premier League-et.