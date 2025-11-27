Soha nem szabad megtörténnie – kiakadt a liverpooli klublegenda, Kerkezt is felelőssé tették

Konate lecserélése hihetetlen történet. A csapat a Curtis Jones, Gravenberch, Van Dijk, Kerkez sorral fejezte be a mérkőzést. Ez nem egy Liverpool-védelem, és soha nem is lesz az”

– fogalmazott Gerrard, aki szerint nem fordulhat elő, hogy még egyszer így álljon fel a hátsó négyes.

A Vörösök szurkolója, az AFC Wimbledon korábbi csatára, Adebayo Akinfenwa közben Kerkez miatt dühöng. Az X közösségi oldalon élesen kritizálta a magyar védőt, amiért hagyta a második PSV-gól előtt, hogy a támadó labdához érjen.

„Sajnálom, de Kerkeznek jobban kellene teljesítenie. Ez tényleg nem elég jó.”

A magyar védőt elég sok kritika érte a teljesítménye miatt, mióta nyáron a Bournemouthtól a Vörösökhöz igazolt, de hogy igazságosak legyünk, a PSV ellen még így is a 22 éves játékos volt a legjobb a hátsó alakzatban.