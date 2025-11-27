Ft
11. 27.
csütörtök
liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Soha nem szabad megtörténnie – kiakadt a liverpooli klublegenda, Kerkezt is felelőssé tették

2025. november 27. 09:39

Ezért került címlapra a magyar védő a Vörösök újabb veresége után.

2025. november 27. 09:39
null

Szerdán este tovább folytatódott a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost az első perctől az utolsóig foglalkoztató liverpooli futballcsapat mélyrepülése. Az angol csapat sorozatban harmadszor is háromgólos vereséget szenvedett, ezúttal a PSV Eindhoven nyert ilyen különbséggel (1–4) az Anfielden a Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában. A Vörösök válsága egészen aggasztó: a sérültek továbbra sem állnak rendelkezésre, szinte minden támadó formán kívül van, miközben a védekezés történelmi csapásokat szenved.

Minden sorozatot figyelembe véve a Liverpool 1992 óta először kapott egymás után háromszor legalább három gólt, az elmúlt 12 meccséből pedig kilencet elveszített, ilyen pusztító negatív sorozat 1953 óta nem fordult elő!

Arne Slot feje fölött egyre csak gyűlnek a viharfelhők, korábban még arról szóltak a hírek, hogy januárig türelmet kap a problémák megoldására, de mivel a védekezés romokban hever, és a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába való automatikus bejutásuk is kétséges, így már hamarabb összeülhet a válságstáb.

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
A klub ikonja, Steven Gerrard azonnal reagált a hollandoktól kapott hatalmas pofon után, elsősorban a hibát hibára halmozó védelmet szedte ízekre. A csapatkapitány, Virgil van Dijk a kezezésével, Ibrahima Konaté a luftjával „haragította” magára a korábbi középpályást, de a kényszervédő, Curtis Jones teljesítménye sem érte el a kívánt szintet. A francia játékos hajrában való lecserélése önmagában is sokatmondó, tovább szabdalva a védelem egységét.

Konate lecserélése hihetetlen történet. A csapat a Curtis Jones, Gravenberch, Van Dijk, Kerkez sorral fejezte be a mérkőzést. Ez nem egy Liverpool-védelem, és soha nem is lesz az”

– fogalmazott Gerrard, aki szerint nem fordulhat elő, hogy még egyszer így álljon fel a hátsó négyes.

A Vörösök szurkolója, az AFC Wimbledon korábbi csatára, Adebayo Akinfenwa közben Kerkez miatt dühöng. Az X közösségi oldalon élesen kritizálta a magyar védőt, amiért hagyta a második PSV-gól előtt, hogy a támadó labdához érjen.

„Sajnálom, de Kerkeznek jobban kellene teljesítenie. Ez tényleg nem elég jó.”

A magyar védőt elég sok kritika érte a teljesítménye miatt, mióta nyáron a Bournemouthtól a Vörösökhöz igazolt, de hogy igazságosak legyünk, a PSV ellen még így is a 22 éves játékos volt a legjobb a hátsó alakzatban.

Fotó: Peter Powell/AFP

oberennsinnen49
2025. november 27. 10:50
Klopp kihajtotta a lelket a csapatból, törvényszerű ilyenkor a visszaesés. Emellett Diaz, de még Nunez is sokkal jobb teljesítményre volt képes, mint az utódaik.
Squalline
2025. november 27. 10:38
Tegyük fel hogy Kerkez sara 1 gól (noha ugyan már). Innentől csak az a kérdésem, hogy akkor miért nem pool nyert 4-1-re? Ha mindenki úgy teljesít tegnap, ahogy Kerkez és Szobi, akkor konkrétan kiütötték volna a psv-t 7-8 góllal. Minden közegnek megvan a maga bicskanyitogató ostobasága, a liverpool közeg esetében ez a képmutatás, ami amúgy is tipikus angolszász degeneráltság. Mintha lennének szent tehenek, akik ha csak odaszarni járnának a pályára, akkor se kritizálnák őket. Ehelyett mindig találnak valakit, akibe beletaposhatnak, csak mert.
tripod
2025. november 27. 10:08
Azért megkérdezném szurkolókat h a védelem ikonikus tagjainak játéka miként járult hozzá a tegnapi vereséghez! Mániákusan előveszik Kerkezt.... tegyék ezt akkor ha már végigmentek azokon a játékosokon akik ténylegesen okai voltak....
