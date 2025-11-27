Soha nem szabad megtörténnie – kiakadt a liverpooli klublegenda, Kerkezt is felelőssé tették

Liverpool–PSV Eindhoven: hiába Szoboszlai gólja, a süllyedő Vörösök újabb brutális pofonba szaladtak bele
A pocsék bajnoki formát már a Bajnokok Ligájára is „átmenti” Arne Slot együttese.
Szerdán este tovább folytatódott a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost az első perctől az utolsóig foglalkoztató liverpooli futballcsapat mélyrepülése. Az angol csapat sorozatban harmadszor is háromgólos vereséget szenvedett, ezúttal a PSV Eindhoven nyert ilyen különbséggel (1–4) az Anfielden a Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában. A Vörösök válsága egészen aggasztó: a sérültek továbbra sem állnak rendelkezésre, szinte minden támadó formán kívül van, miközben a védekezés történelmi csapásokat szenved.
Minden sorozatot figyelembe véve a Liverpool 1992 óta először kapott egymás után háromszor legalább három gólt, az elmúlt 12 meccséből pedig kilencet elveszített, ilyen pusztító negatív sorozat 1953 óta nem fordult elő!
Arne Slot feje fölött egyre csak gyűlnek a viharfelhők, korábban még arról szóltak a hírek, hogy januárig türelmet kap a problémák megoldására, de mivel a védekezés romokban hever, és a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába való automatikus bejutásuk is kétséges, így már hamarabb összeülhet a válságstáb.
A klub ikonja, Steven Gerrard azonnal reagált a hollandoktól kapott hatalmas pofon után, elsősorban a hibát hibára halmozó védelmet szedte ízekre. A csapatkapitány, Virgil van Dijk a kezezésével, Ibrahima Konaté a luftjával „haragította” magára a korábbi középpályást, de a kényszervédő, Curtis Jones teljesítménye sem érte el a kívánt szintet. A francia játékos hajrában való lecserélése önmagában is sokatmondó, tovább szabdalva a védelem egységét.
Konate lecserélése hihetetlen történet. A csapat a Curtis Jones, Gravenberch, Van Dijk, Kerkez sorral fejezte be a mérkőzést. Ez nem egy Liverpool-védelem, és soha nem is lesz az”
– fogalmazott Gerrard, aki szerint nem fordulhat elő, hogy még egyszer így álljon fel a hátsó négyes.
A Vörösök szurkolója, az AFC Wimbledon korábbi csatára, Adebayo Akinfenwa közben Kerkez miatt dühöng. Az X közösségi oldalon élesen kritizálta a magyar védőt, amiért hagyta a második PSV-gól előtt, hogy a támadó labdához érjen.
„Sajnálom, de Kerkeznek jobban kellene teljesítenie. Ez tényleg nem elég jó.”
A magyar védőt elég sok kritika érte a teljesítménye miatt, mióta nyáron a Bournemouthtól a Vörösökhöz igazolt, de hogy igazságosak legyünk, a PSV ellen még így is a 22 éves játékos volt a legjobb a hátsó alakzatban.
A szakírók, a szakportálok és a szurkolók is ugyanazon a véleményen vannak.
Fotó: Peter Powell/AFP