Egyre nagyobb gödörben a Liverpool – Szoboszlairól és Kerkezről is őszintén írtak a legújabb zakó után

Liverpool–PSV Eindhoven: hiába Szoboszlai gólja, a süllyedő Vörösök újabb brutális pofonba szaladtak bele
A pocsék bajnoki formát már a Bajnokok Ligájára is „átmenti” Arne Slot együttese.
A Liverpool zsinórban harmadszor kapott ki három góllal. Szoboszlai azonban ismét jó teljesítményt nyújtott.
Ahogyan arról beszámoltunk, tovább folytatódott a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapatának mélyrepülése. Az angol csapat sorozatban harmadszor is háromgólos vereséget szenvedett, ezúttal a PSV Eindhoven nyert ilyen különbséggel (1–4) az Anfielden a Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában, szerdán. A Vörösök válságban vannak, de Szoboszlai tartja a jó formáját.
A magyar válogatott középpályásról ismét elmondható, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtott, és nem rajta múlt az újabb kínos vereség. Kerkezzel együtt végig a pályán volt, az első félidőben ő szerezte a csapat egyenlítő gólját, de a későbbiekben is volt veszélyes lövése, valamint gólpasszal felérő beadása. Most már Arne Slot vezetőedző is belátta, hogy hiába fogytak el a jobbhátvédjei, Szoboszlainak a középpályán van a helye, és ezért oda is tette.
Jubileumi találat!
A mértékadó Sofascore ismét osztályozta a játékosokat. A szakportál mindkét csapat kezdőjátékosait tekintve neki adta a legmagasabb osztályzatot (7,9). A meccs legjobbja a 69. percben beállt, és az utolsó két gólt jegyző Couhaib Driouech lett (9,1). Szoboszlainál magasabb osztályzatot egyetlen Liverpool-játékos sem kapott.
A mostani meccsen 92 százalékkal passzolt (71/65), hétből öt párharcot nyert meg (mindet a földön), két sikeres csele volt, valamint háromszor lőtt kapura (ezek összesített xG-je 0,45 volt), és mindegyik kísérlete eltalálta kaput.
A Liverpool Echo újságírója szigorúan osztályozott, hét kezdőjátékos sem kapott négyesnél jobbat. Kerkez és Szoboszlai azonban nem volt köztük, előbbi ötöst, utóbbi hetest kapott, amivel a legjobb lett.
Sokkal hasznosabb a középpályán, a labdával és labda nélkül is lenyűgöző volt, a góljánál pedig jól helyezkedett. A második félidőben az egyik kísérleténél közel járt a másodikhoz is”
– olvasható a cikkben, amely Kerkezt is dicsérte, vele kapcsolatban a harcosságát emelte ki.
Szoboszlai a This is Anfield nevű portálon is a legmagasabb osztályzatot kapta, hatost.
„Szépen, higgadtan tessékelte be a labdát a kapuba Gakpo kipattanó lövése után. Nagyon sokat futott, de talán most azt kérdezi magától: minek?” – írta róla az osztályzatot adó újságíró, aki Kerkeznek ötöst adott. Őt dicsérte a felfutásai miatt, de megjegyezte, hogy a második gólnál lemaradt az emberéről.
A FotMob Szoboszlait a teljes mezőny legjobbjának választotta, még a duplázó PSV-játékosnál is két tizeddel magasabb osztályzatot adott neki (8,8). A WhoScored-nál is a magyarok klasszisa lett a mezőny legjobbja (8,30).
A BBC sportrovatán belül a szurkolók brutálisan lepontozták a hazaiakat, de még a 4,90-vel is Szoboszlai lett a legjobb.
Szoboszlai egyébként végleg beírta magát a klub történelmébe azzal, hogy betalált, mivel a gólja a Liverpool történetének 500. európai kupatalálata volt.
A This is Anfield egy másik, értékelős cikkében ismét szó esett Szoboszlairól. A szerző szerint nem lenne hosszú az a lista, amelyen meg kellene rajta kívül még nevezni olyan játékosokat, akik bejátsszák a teljes pályát és rendszeresen megnyerik a párharcaikat, amelyekből labdát szereznek.
Mivel a Liverpool óriási gödörben van, a szurkolók most nem annyira foglalkoznak Szoboszlaival, sokkal inkább a vezetőedzőjükkel és a menesztésével. A szünetben egyébként a Vörösök közösségi oldala a 25 éves magyar játékos fotójával tette ki az állást (1–1), és a poszt alatt sokan dicsérték is őt.
„A vállán cipeli a csapatot” – írta az egyik drukker.
„Szoboszlai FC” – jegyezte meg egy másik. Ezen a két kommenten volt a legtöbb lájk.
A Liverpool meccs utáni Instagram-posztja alatt az egyik szurkoló így foglalta össze a történteket, és véleménye (cikkünk írásakor) már közel kétezer lájkot kapott:
Egyedül Szoboszlai volt ott a pályán.”
A ’Pool ez elmúlt 12 tétmérkőzéséből 9-et is elvesztett (a többi hármat megnyerte). Ilyen rossz sorozata legutóbb 1953 novembere és 1954 januárja között volt, akkor szintén kilencet veszített el.
Szintén 1953 decemberében volt arra legutóbb példa, hogy a gárda egymást követő három tétmeccsen is legalább három góllal veszítsen. Most kétszer a bajnokságban és egyszer a BL-ben kapott ki így:
A Vörösök 1992 szeptembere óta először kaptak legalább három gólt három egymást követő tétmérkőzésen.
A Liverpool legközelebb vasárnap a West Ham United vendége lesz a bajnokságban.
Fotó: Adam Vaughan/MTI/MTVA