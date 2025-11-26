Szoboszlai, ki más?! A tökéletesen helyezkedő magyar sztár góljával egyenlített a Liverpool a Bajnokok Ligájában (VIDEÓ)

Liverpool–PSV Eindhoven: rémálomszerű kezdés után Szoboszlai egyenlített az Anfielden! (1–1, ÉLŐ)
Szoboszlai Dominik végül a középpályára került, míg balbekként Kerkez Milos kezdett az Anfielden.
Rossz kezdés után gyors válasz. Szoboszlai Dominik ezúttal remek helyezkedésének köszönhetően talált be a Bajnokok Ligájában!
Rémálomszerűen indult a Liverpool–PSV Eindhoven Bajnokok Ligája-találkozó a hazaiak számára: a csapatkapitány Virgil van Dijk egy szöglet után teljesen érthetetlen módon felnyúlt, és kézzel belekapott a labdába, a jogosan megítélt tizenegyest a horvátok vb-ezüst és -bronzérmes veterán klasszisa, Ivan Perisics magabiztosan lőtte be a másik irányba mozduló Giorgi Mamardasvili mellett a 6. percben.
Sokáig azonban nem élt a holland vezetés: alig tíz perccel később egy liverpooli támadás végén Cody Gakpo lőtte rá megszokott helyéről, a kapusról kipattanó azonban a középen jókor és jó helyen érkező Szoboszlai elé pattant, aki egyből bebelsőzte az üresen maradt kapuba, 1–1!
A magyar játékmesternek ez volt az idei második BL-találata – ezt megelőzően az Eintracht Frankfurt kapuját vette be –, a Liverpoolnak pedig az 500. BL/BEK-gólja!
(Nyitókép: MTI/AP/Jon Super)