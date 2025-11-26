Szoboszlai, ki más?! A tökéletesen helyezkedő magyar sztár góljával egyenlített a Liverpool a Bajnokok Ligájában (VIDEÓ)

Rémálomszerűen indult a Liverpool–PSV Eindhoven Bajnokok Ligája-találkozó a hazaiak számára: a csapatkapitány Virgil van Dijk egy szöglet után teljesen érthetetlen módon felnyúlt, és kézzel belekapott a labdába, a jogosan megítélt tizenegyest a horvátok vb-ezüst és -bronzérmes veterán klasszisa, Ivan Perisics magabiztosan lőtte be a másik irányba mozduló Giorgi Mamardasvili mellett a 6. percben.

Sokáig azonban nem élt a holland vezetés: alig tíz perccel később egy liverpooli támadás végén Cody Gakpo lőtte rá megszokott helyéről, a kapusról kipattanó azonban a középen jókor és jó helyen érkező Szoboszlai elé pattant, aki egyből bebelsőzte az üresen maradt kapuba, 1–1!

A magyar játékmesternek ez volt az idei második BL-találata – ezt megelőzően az Eintracht Frankfurt kapuját vette be –, a Liverpoolnak pedig az 500. BL/BEK-gólja!