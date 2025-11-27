Elfogyott a türelme a Liverpool-szurkolóknak – Szoboszlairól és Kerkezről is őszintén írtak a legújabb zakó után

Szoboszlai számai

A mértékadó Sofascore ismét osztályozta a játékosokat. A szakportál mindkét csapat kezdőjátékosait tekintve neki adta a legmagasabb osztályzatot (7,9). A meccs legjobbja a 69. percben beállt, és az utolsó két gólt jegyző Couhaib Driouech lett (9,1). Szoboszlainál magasabb osztályzatot egyetlen Liverpool-játékos sem kapott.

A mostani meccsen 92 százalékkal passzolt (71/65), hétből öt párharcot nyert meg (mindet a földön), két sikeres csele volt, valamint háromszor lőtt kapura (ezek összesített xG-je 0,45 volt), és mindegyik kísérlete eltalálta kaput.

A Liverpool Echo újságírója szigorúan osztályozott, hét kezdőjátékos sem kapott négyesnél jobbat. Kerkez és Szoboszlai azonban nem volt köztük, előbbi ötöst, utóbbi hetest kapott, amivel a legjobb lett.