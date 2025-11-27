Ft
11. 27.
csütörtök
Liverpool Bajnokok Ligája statisztika PSV Eindhoven Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Elfogyott a türelme a Liverpool-szurkolóknak – Szoboszlairól és Kerkezről is őszintén írtak a legújabb zakó után

2025. november 27. 05:14

A Liverpool zsinórban harmadszor kapott ki három góllal. Szoboszlai azonban ismét jó teljesítményt nyújtott.

2025. november 27. 05:14
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, tovább folytatódott a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapatának mélyrepülése. Az angol csapat sorozatban harmadszor is háromgólos vereséget szenvedett, ezúttal a PSV Eindhoven nyert ilyen különbséggel (1–4) az Anfielden a Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában, szerdán. A Vörösök válságban vannak, de Szoboszlai tartja a jó formáját.

Nem Szoboszlain múlt az újabb vereség
Nem Szoboszlain múlt az újabb vereség (Fotó: Adam Vaughan/MTI/MTVA)

A magyar válogatott középpályásról ismét elmondható, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtott, és nem rajta múlt az újabb kínos vereség. Kerkezzel együtt végig a pályán volt, az első félidőben ő szerezte a csapat egyenlítő gólját, de a későbbiekben is volt veszélyes lövése, valamint gólpasszal felérő beadása. Most már Arne Slot vezetőedző is belátta, hogy hiába fogytak el a jobbhátvédjei, Szoboszlainak a középpályán van a helye, és ezért oda is tette.

Szoboszlai számai

A mértékadó Sofascore ismét osztályozta a játékosokat. A szakportál mindkét csapat kezdőjátékosait tekintve neki adta a legmagasabb osztályzatot (7,9). A meccs legjobbja a 69. percben beállt, és az utolsó két gólt jegyző Couhaib Driouech lett (9,1). Szoboszlainál magasabb osztályzatot egyetlen Liverpool-játékos sem kapott.

Fotó: sofascore.com

A mostani meccsen 92 százalékkal passzolt (71/65), hétből öt párharcot nyert meg (mindet a földön), két sikeres csele volt, valamint háromszor lőtt kapura (ezek összesített xG-je 0,45 volt), és mindegyik kísérlete eltalálta kaput.

A Liverpool Echo újságírója szigorúan osztályozott, hét kezdőjátékos sem kapott négyesnél jobbat. Kerkez és Szoboszlai azonban nem volt köztük, előbbi ötöst, utóbbi hetest kapott, amivel a legjobb lett.

Sokkal hasznosabb a középpályán, a labdával és labda nélkül is lenyűgöző volt, a góljánál pedig jól helyezkedett. A második félidőben az egyik kísérleténél közel járt a másodikhoz is”

– olvasható a cikkben, amely Kerkezt is dicsérte, vele kapcsolatban a harcosságát emelte ki.

Szoboszlai a This is Anfield nevű portálon is a legmagasabb osztályzatot kapta, hatost.

„Szépen, higgadtan tessékelte be a labdát a kapuba Gakpo kipattanó lövése után. Nagyon sokat futott, de talán most azt kérdezi magától: minek?” – írta róla az osztályzatot adó újságíró, aki Kerkeznek ötöst adott. Őt dicsérte a felfutásai miatt, de megjegyezte, hogy a második gólnál lemaradt az emberéről.

A FotMob Szoboszlait a teljes mezőny legjobbjának választotta, még a duplázó PSV-játékosnál is két tizeddel magasabb osztályzatot adott neki (8,8). A WhoScored-nál is a magyarok klasszisa lett a mezőny legjobbja (8,30).

A BBC sportrovatán belül a szurkolók brutálisan lepontozták a hazaiakat, de még a 4,90-vel is Szoboszlai lett a legjobb.

Szoboszlai osztályzatai

  • FotMob: 8,8 – a mezőny legjobbja
  • WhoScored: 8,30 – a mezőny legjobbja
  • Eredmenyek.com: 8,0 – a Liverpool legjobbja
  • Sofascore: 7,9 – a Liverpool legjobbja
  • Sky Sports: 7 – a Liverpool legjobbja
  • Liverpool Echo: 7 – a Liverpool legjobbja
  • This is Anfield: 6 – a Liverpool legjobbja
  • BBC sportrovat, szurkolók: 4,90 – a Liverpool legjobbja

Szoboszlai egyébként végleg beírta magát a klub történelmébe azzal, hogy betalált, mivel a gólja a Liverpool történetének 500. európai kupatalálata volt.

A This is Anfield egy másik, értékelős cikkében ismét szó esett Szoboszlairól. A szerző szerint nem lenne hosszú az a lista, amelyen meg kellene rajta kívül még nevezni olyan játékosokat, akik bejátsszák a teljes pályát és rendszeresen megnyerik a párharcaikat, amelyekből labdát szereznek.

Mivel a Liverpool óriási gödörben van, a szurkolók most nem annyira foglalkoznak Szoboszlaival, sokkal inkább a vezetőedzőjükkel és a menesztésével. A szünetben egyébként a Vörösök közösségi oldala a 25 éves magyar játékos fotójával tette ki az állást (1–1), és a poszt alatt sokan dicsérték is őt.

„A vállán cipeli a csapatot” – írta az egyik drukker.

„Szoboszlai FC” – jegyezte meg egy másik. Ezen a két kommenten volt a legtöbb lájk.


A Liverpool meccs utáni Instagram-posztja alatt az egyik szurkoló így foglalta össze a történteket, és véleménye (cikkünk írásakor) már közel kétezer lájkot kapott:

Egyedül Szoboszlai volt ott a pályán.”

Válságban a Liverpool

A ’Pool ez elmúlt 12 tétmérkőzéséből 9-et is elvesztett (a többi hármat megnyerte). Ilyen rossz sorozata legutóbb 1953 novembere és 1954 januárja között volt, akkor szintén kilencet veszített el.

Szintén 1953 decemberében volt arra legutóbb példa, hogy a gárda egymást követő három tétmeccsen is legalább három góllal veszítsen. Most kétszer a bajnokságban és egyszer a BL-ben kapott ki így:

  • Manchester City–Liverpool 3–0 (Premier League)
  • Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (Premier League)
  • Liverpool–PSV Eindhoven 1–4 (Bajnokok Ligája)

A Vörösök 1992 szeptembere óta először kaptak legalább három gólt három egymást követő tétmérkőzésen.

A Liverpool legközelebb vasárnap a West Ham United vendége lesz a bajnokságban.

Fotó: Adam Vaughan/MTI/MTVA

