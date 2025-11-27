Ft
11. 27.
csütörtök
liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Élő adásban sz@rozták le Szoboszlaiékat – nem is akárki

2025. november 27. 10:34

Rendkívüli állapotok Liverpoolban.

2025. november 27. 10:34
null

Hihetetlen mélységekben az angol bajnok: szerdán este tovább folytatódott a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost az első perctől az utolsóig foglalkoztató liverpooli futballcsapat vesszőfutása. A Vörösök sorozatban harmadszor is háromgólos vereséget szenvedtek, ezúttal a PSV Eindhoven nyert ilyen különbséggel (1–4) az Anfielden a Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában.

A Premier League-címvédő válsága egészen aggasztó: a sérültek továbbra sem állnak rendelkezésre, szinte minden támadó formán kívül van, miközben a védelem történelmi csapásokat szenved.

A hollandok ellen kényszervédőként szereplő Curtis Jones is csak kereste a megfelelő szavakat a meccs utáni értékelésében. Amikor az élő adásban megkérdezték, mit gondol az eredményről, a 24 éves játékos így fogalmazott:

„Nem tudom, mi történik, nincsenek válaszaim. Őszintén szólva ez egyszerűen elfogadhatatlan. Már túl vagyok a dühön és a szomorúságon. Most azon a ponton vagyok, ahol nincsenek szavaim... Nagyon régóta nem láttam ilyen rosszul játszó csapatot. Ott van ez a címer a mezünkön, szóval mindig harcolni fogunk, és megpróbáljuk visszajuttatni ezt a csapatot oda, ahol lennie kell, és megmutatni az egész világnak, hogy miért a Liverpool a világ legjobb csapata.

De most sz*rban vagyunk, és ezen változtatni kell”

– fogalmazott Curtis Jones.

Az angol játékos szavaira a televíziós szakértőként dolgozó Jamie Carragher is reagált. Mint hangsúlyozta, szeretné végre viszontlátni a pályán az interjúkban elhangzottakat.

„A futballban az egyetlen dolog, amiben senki sem tud megakadályozni, az a futás, a szerelés vagy a letámadás. Szóval, a lényeg, hogy csináld! Ne csak mondd, hanem csináld!” – erősítette meg a korábban Szoboszlaiba is többször belekötő Carragher.

Fotó: NurPhoto via AFP

nemturista
2025. november 27. 11:41
A magyarokat sajnálom,de a labdarúgás Istene újra bebizonyítja,hogy ha veszel egy csomó drága játékost,attól még nem lesz jó csapatod,sőt! Igaz a mondás: a kevesebb néha több....
