Élő adásban sz@rozták le Szoboszlaiékat – nem is akárki

Liverpool–PSV Eindhoven: hiába Szoboszlai gólja, a süllyedő Vörösök újabb brutális pofonba szaladtak bele
A pocsék bajnoki formát már a Bajnokok Ligájára is „átmenti” Arne Slot együttese.
Rendkívüli állapotok Liverpoolban.
Hihetetlen mélységekben az angol bajnok: szerdán este tovább folytatódott a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost az első perctől az utolsóig foglalkoztató liverpooli futballcsapat vesszőfutása. A Vörösök sorozatban harmadszor is háromgólos vereséget szenvedtek, ezúttal a PSV Eindhoven nyert ilyen különbséggel (1–4) az Anfielden a Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában.
A Premier League-címvédő válsága egészen aggasztó: a sérültek továbbra sem állnak rendelkezésre, szinte minden támadó formán kívül van, miközben a védelem történelmi csapásokat szenved.
A hollandok ellen kényszervédőként szereplő Curtis Jones is csak kereste a megfelelő szavakat a meccs utáni értékelésében. Amikor az élő adásban megkérdezték, mit gondol az eredményről, a 24 éves játékos így fogalmazott:
„Nem tudom, mi történik, nincsenek válaszaim. Őszintén szólva ez egyszerűen elfogadhatatlan. Már túl vagyok a dühön és a szomorúságon. Most azon a ponton vagyok, ahol nincsenek szavaim... Nagyon régóta nem láttam ilyen rosszul játszó csapatot. Ott van ez a címer a mezünkön, szóval mindig harcolni fogunk, és megpróbáljuk visszajuttatni ezt a csapatot oda, ahol lennie kell, és megmutatni az egész világnak, hogy miért a Liverpool a világ legjobb csapata.
De most sz*rban vagyunk, és ezen változtatni kell”
– fogalmazott Curtis Jones.
Az angol játékos szavaira a televíziós szakértőként dolgozó Jamie Carragher is reagált. Mint hangsúlyozta, szeretné végre viszontlátni a pályán az interjúkban elhangzottakat.
„A futballban az egyetlen dolog, amiben senki sem tud megakadályozni, az a futás, a szerelés vagy a letámadás. Szóval, a lényeg, hogy csináld! Ne csak mondd, hanem csináld!” – erősítette meg a korábban Szoboszlaiba is többször belekötő Carragher.
Fotó: NurPhoto via AFP