Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Von der Leyen újra akcióban: az Európai Bizottság felháborító eljárást indíthat Magyarország ellen
A döntés egy lengyel ügy kapcsán született.
Most készül az Unió újabb hatalmas összegű támogatás adni Ukrajnának. A segítségnek viszont lesz ára, ami akár Zelenszkij székébe is kerülhet.
Mint ismeretes, a múlt héten az Európai Bizottság elnöke levélben fordult az uniós tagországok vezetőihez. Ursula von de Leyen arra kérte őket, hogy a százharmincöt milliárd eurót küldene Ukrajnának, és ehhez járuljanak ők is hozzá. A reálpolitika talaján maradva viszont nem feltétlen csak „felebaráti szeretet” motiválja a Bizottság elnökét. A Mestertervben megvitattuk, milyen ára lehet Zelenszkijre nézve az uniós segítségnek.
G. Fodor Gábor szerint nyilvánvaló, hogy a háborús maffiának is jut az uniós pénzekből és ez nem működhet anélkül, hogy az ország vezetése ne lenne érintett. A XXI. Század Intézet stratégiai Igazgatója úgy fogalmazott:
Ez egy lehetőség arra, hogy Zelenszkijt kivezessék a játékból, és bevezessenek egy olyat, akit még jobban lehet irányítani.
Mráz Ágoston Sámuel arra emlékeztetett, hogy nyáron egy éles hatalmi harc zajlott le Ukrajnában, amikor is az ukrán elnök megpróbálta feloszlatni az országban működő korrupcióellenes szervezetet, aminek brüsszeli felszólítás lett a vége. Nézőpont Intézet vezetője ismertette, hogy ennek a szervezetnek a vizsgálata feltárta, hogy Zelenszkijnek a köre is érintett a korrupciós ügyekben.
Már csak egyetlen egy lépés és „véletlenül megjelenik az is, hogy Zelenszkij is félretett egy kis pénzt
– mondta az elemző.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
