G. Fodor Gábor Volodimir Zelesznkij Mesterterv Ursula von der Leyen Mráz Ágoston Sámuel

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

2025. november 27. 10:35

Most készül az Unió újabb hatalmas összegű támogatás adni Ukrajnának. A segítségnek viszont lesz ára, ami akár Zelenszkij székébe is kerülhet.

2025. november 27. 10:35
Mint ismeretes, a múlt héten az Európai Bizottság elnöke levélben fordult az uniós tagországok vezetőihez. Ursula von de Leyen arra kérte őket, hogy a százharmincöt milliárd eurót küldene Ukrajnának, és ehhez járuljanak ők is hozzá. A reálpolitika talaján maradva viszont nem feltétlen csak „felebaráti szeretet” motiválja a Bizottság elnökét. A Mestertervben megvitattuk, milyen ára lehet Zelenszkijre nézve az uniós segítségnek.

G. Fodor Gábor szerint nyilvánvaló, hogy a háborús maffiának is jut az uniós pénzekből és ez nem működhet anélkül, hogy az ország vezetése ne lenne érintett. A XXI. Század Intézet stratégiai Igazgatója úgy fogalmazott:

Ez egy lehetőség arra, hogy Zelenszkijt kivezessék a játékból, és bevezessenek egy olyat, akit még jobban lehet irányítani.

Mráz Ágoston Sámuel arra emlékeztetett, hogy nyáron egy éles hatalmi harc zajlott le Ukrajnában, amikor is az ukrán elnök megpróbálta feloszlatni az országban működő korrupcióellenes szervezetet, aminek brüsszeli felszólítás lett a vége. Nézőpont Intézet vezetője ismertette, hogy ennek a szervezetnek a vizsgálata feltárta, hogy Zelenszkijnek a köre is érintett a korrupciós ügyekben.

Már csak egyetlen egy lépés és „véletlenül megjelenik az is, hogy Zelenszkij is félretett egy kis pénzt

– mondta az elemző.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

red-bullshit
2025. november 27. 11:27
Mráz heti harmadik megbuggyanását olvashatták. Lassan van tipp kit kéne kivezetni.
NokiNokedli
2025. november 27. 11:18 Szerkesztve
Majd akkor hiszem el Zelenszkijt kivezetését, ha pl. lifttel vezetik fel egy toronyház felsőbb emeleti ablakához a nagy ugrásra, "kokó szárnyakat ad" jeligével.
patriota-0
2025. november 27. 11:18
Z. már megmondta, hogy ő semmiről nem tudott. Miért nem hiszik el neki? Ő a vagyonát faszveréssel kereste.
zsocc44
2025. november 27. 11:18
Ukrajna államformája oligarchikus korrupció, posztszovjet keretben. Kb 35 éve. A volt tagköztársaságok közül a legfejletlenebb és legszegényebb maradt. Ez a berendezkedés következménye. Az EU sajtó ezt pontosan tudta 2022 előtt! Egy példa: sueddeutsche.de/meinung/ukraine-korrupt-wie-eh-und-je-1.5217924 2021 Febr. 21!
