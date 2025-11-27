Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Mint ismeretes, a múlt héten az Európai Bizottság elnöke levélben fordult az uniós tagországok vezetőihez. Ursula von de Leyen arra kérte őket, hogy a százharmincöt milliárd eurót küldene Ukrajnának, és ehhez járuljanak ők is hozzá. A reálpolitika talaján maradva viszont nem feltétlen csak „felebaráti szeretet” motiválja a Bizottság elnökét. A Mestertervben megvitattuk, milyen ára lehet Zelenszkijre nézve az uniós segítségnek.

G. Fodor Gábor szerint nyilvánvaló, hogy a háborús maffiának is jut az uniós pénzekből és ez nem működhet anélkül, hogy az ország vezetése ne lenne érintett. A XXI. Század Intézet stratégiai Igazgatója úgy fogalmazott: