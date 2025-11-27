Bejelentést tett Lázár János: megszületett a döntés, 800 milliárd forintot kap Magyarország

Von der Leyen újra akcióban: az Európai Bizottság felháborító eljárást indíthat Magyarország ellen
A döntés egy lengyel ügy kapcsán született.
Komoly politikai viták vezettek idáig.
Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán jelentette be közösségi oldalán, hogy az Európai Beruházási Bank (EIB) befogadta Magyarország mintegy 800 milliárd forintos hitelkérelmét.
A forrásból körülbelül 1000 kilométer vasúti pálya felújítása valósulhat meg a következő bő egy évben.
A miniszter posztját a „Honvédők vs. árulók 1:0!” felütéssel tette közzé, jelezve, hogy a döntés szerinte komoly politikai viták közepette született meg. Lázár úgy fogalmazott, a kormány „eredményesebben védte a nemzeti érdeket”, mint ahogy az ellenfelek igyekeztek akadályozni a folyamatot.
Posztjában úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt brüsszeli emberei és az Európai Bizottság politikai nyomást próbált gyakorolni az EIB-re, ám
a józan ész és a közös gazdasági érdek felülkerekedett.”
A tárcavezető közlése szerint a hitelből megvalósuló vasúti fejlesztések egyszerre szolgálják a magyar utazóközönség érdekeit és az európai gazdaság működését. A munkálatok a tervek szerint hamarosan indulnak a hazai vasúthálózaton.
Fotó: Lázár János Facebook-oldala