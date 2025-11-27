Bejelentést tett Lázár János: megszületett a döntés, 800 milliárd forintot kap Magyarország

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán jelentette be közösségi oldalán, hogy az Európai Beruházási Bank (EIB) befogadta Magyarország mintegy 800 milliárd forintos hitelkérelmét.

A forrásból körülbelül 1000 kilométer vasúti pálya felújítása valósulhat meg a következő bő egy évben.

A miniszter posztját a „Honvédők vs. árulók 1:0!” felütéssel tette közzé, jelezve, hogy a döntés szerinte komoly politikai viták közepette született meg. Lázár úgy fogalmazott, a kormány „eredményesebben védte a nemzeti érdeket”, mint ahogy az ellenfelek igyekeztek akadályozni a folyamatot.