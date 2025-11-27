Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európai Beruházási Bank hitel vasút Lázár János Európai Bizottság

Bejelentést tett Lázár János: megszületett a döntés, 800 milliárd forintot kap Magyarország

2025. november 27. 15:30

Komoly politikai viták vezettek idáig.

2025. november 27. 15:30
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán jelentette be közösségi oldalán, hogy az Európai Beruházási Bank (EIB) befogadta Magyarország mintegy 800 milliárd forintos hitelkérelmét.

A forrásból körülbelül 1000 kilométer vasúti pálya felújítása valósulhat meg a következő bő egy évben.

A miniszter posztját a „Honvédők vs. árulók 1:0!” felütéssel tette közzé, jelezve, hogy a döntés szerinte komoly politikai viták közepette született meg. Lázár úgy fogalmazott, a kormány „eredményesebben védte a nemzeti érdeket”, mint ahogy az ellenfelek igyekeztek akadályozni a folyamatot. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Posztjában úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt brüsszeli emberei és az Európai Bizottság politikai nyomást próbált gyakorolni az EIB-re, ám 

a józan ész és a közös gazdasági érdek felülkerekedett.”

A tárcavezető közlése szerint a hitelből megvalósuló vasúti fejlesztések egyszerre szolgálják a magyar utazóközönség érdekeit és az európai gazdaság működését. A munkálatok a tervek szerint hamarosan indulnak a hazai vasúthálózaton.

Fotó: Lázár János Facebook-oldala

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. november 27. 16:38
A komcsi csürhét itthon és Brüsszelben az agyvérzés kerülgeti, hiába próbálják Orbánt zsarolni, fenyegetni, a magyar miniszterelnök két osztállyal feljebb játszik, a legnagyobbak között Washingtonban, Pekingben, Moszkvában. Hogy szegény Pszichopetiről már ne is beszéljünk, őt éppen most utalta vissza a megye kettőbe.
Válasz erre
0
0
salátás
2025. november 27. 16:28
látom zsola síkideg lett nagyon helyes
Válasz erre
0
0
freely
2025. november 27. 16:26
Kapunk hitelt mindenkitől. Majd a Lázár törleszti, ha marad. Nincs sok esélye, majd az új kormány nyögi.
Válasz erre
0
1
nuevoreynuevaley
2025. november 27. 16:22
Holnap leminositi a s&p a magyar ciganyputrit
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!