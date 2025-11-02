Selma van de Perre 17 éves volt, amikor a nácik 1940 májusában megszállták Hollandiát. Mindössze négy nap alatt elfoglalták a kevesebb mint kilencmilliós nemzetet, ahonnan több zsidót deportáltak, mint bármely más nyugat-európai országból.

A New York Times cikke leírja: Selma úgy kerülte el a deportálást, hogy ápolónőnek álcázta magát, végül pedig egy amszterdami zsidó prémkereskedő alkalmazásába állt, aki kesztyűket gyártott a német hadsereg számára.

Később csatlakozott a holland ellenálláshoz, álnevet vett fel és szőkére festette a haját, hogy ne tűnjön zsidónak.

„Szerencsére erős voltam – fizikailag és mentálisan is” – írta emlékirataiban, a „My Name Is Selma” (A nevem Selma) című könyvben, amely 2020-ban jelent meg angolul, 2021-ben pedig magyarul is kiadták. „Hétköznapi emberek voltunk, akik rendkívüli körülmények közé kerültek” – írta van de Perre a memoárjában.

Wilhelmena Buter és Margareta van der Kuit álneveket használta dokumentumokat hamisított és segített zsidó családoknak menedéket találni keresztény otthonokban, és titkos iratokat szállított.