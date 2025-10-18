Nemes Jeles László a Mandinernek: „A globalizmus ugyanolyan veszélyes, mint a fasizmus vagy a kommunizmus"

Az Árva nagy részben az édesapja, Jeles András valós történetét meséli el, de mennyire szól önről is?

Hétéves voltam, amikor apám elment, így nyilván ez a tény is benne van a filmben valamennyire. De nem ez volt a fő cél ezzel a mozival. Hanem az, hogy a vele és a nagyanyámmal történteken keresztül beszéljek valami sokkal univerzálisabbról. Apám sokáig úgy tudta, hogy az apját a nácik ölték meg, majd egyszer csak, a kommunizmus legsötétebb évtizedében megérkezett egy idegen férfi és átírta az egész identitását. A később gyakran emlegetett mondatában – „Auschwitznak köszönhetem a létemet” – eleve mint egy sorstragédiában, úgy sűrűsödik össze az európai 20. század minden őrülete és abszurditása. És ha Auschwitz nem lett volna, értelemszerűen én sem lennék, ezzel sem mindig könnyű szembesülni. Talán ez a családi mítosz lehet az oka annak is, hogy kicsi koromtól érzékeny vagyok mindenféle elnyomásra. A Kádár-kor elég cseles volt ebben a tekintetben:

emberarcúságot hazudva, alattomosan fordított egymás ellen mindenkit.

Mindennek a következménye pedig ma is itt él velünk, a házmestertempóban, az irigységben, a „ne szólj szám, nem fáj fejem” mentalitásban.

Ami nagyon szomorú. Ahogyan az is elég lehangoló, hogy mégsem tudunk kikeveredni abból, hogy a világot és benne az embert ne fekete-fehérben, hanem a valódi természetében lássuk. Ez előbb-utóbb újabb traumákhoz, történelmi kataklizmákhoz fog vezetni. Sőt, az egész civilizációnk bukásához.