Putyin is készül Orbán újabb békemissziójára: fontos bejelentést tett az orosz elnök

Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenleg hivatalos látogatáson tartózkodik Kirgizisztán fővárosában, Biskekben, ahol részt vett a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) csúcstalálkozóján.

Az eseményt követő sajtótájékoztatón az újságírók rákérdeztek a napokban nagy figyelmet kapott ukrajnai béketervre, amelynek tartalmáról Moszkva eddig meglehetősen homályosan nyilatkozott – korábban azt állították, hogy a dokumentum még nem jutott el a Kremlhez.