Putyin is készül Orbán újabb békemissziójára: fontos bejelentést tett az orosz elnök

2025. november 27. 15:40

Az orosz elnök elmondta a véleményét a béketervről.

2025. november 27. 15:40
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenleg hivatalos látogatáson tartózkodik Kirgizisztán fővárosában, Biskekben, ahol részt vett a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) csúcstalálkozóján.

Az eseményt követő sajtótájékoztatón az újságírók rákérdeztek a napokban nagy figyelmet kapott ukrajnai béketervre, amelynek tartalmáról Moszkva eddig meglehetősen homályosan nyilatkozott – korábban azt állították, hogy a dokumentum még nem jutott el a Kremlhez.

A Portfolio szerint Putyin most először fogalmazott meg egyértelmű álláspontot:

Általánosságban egyetértünk vele, ez képezheti a jövőbeli megállapodások alapját.”

Ezzel az orosz fél lényegében elismerte, hogy már megkapta és tanulmányozta a tervezetet.

A portál szerint ennél is fontosabb, hogy az elnök megfogalmazása szerint Moszkva nyitottnak mutatkozik a tárgyalásokra, ami azt jelezheti, hogy Oroszország – korábbi merev álláspontjával ellentétben – kész lehet bizonyos engedményekre a béketárgyalások során.

Nyitókép forrása: Valery SHARIFULIN /AFP

Boruss Demeter
2025. november 27. 16:33
"Oroszország – korábbi merev álláspontjával ellentétben – kész lehet bizonyos engedményekre a béketárgyalások során..." Ebben kételkedem.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. november 27. 16:32
szarban uj szelfit akar ebbu nem lesz budapesti bekecsucs
Válasz erre
0
1
bagira004
2025. november 27. 15:59
Ukrán vágóhidat Ursula üzemelteti fizeti , Zelenszkij látja el élő hússal.
Válasz erre
1
4
counter-revolution
2025. november 27. 15:53
Oroszország a fronton írja a béketervet, nem véletlenül vinnyog már az ukrán Demko is. :)
Válasz erre
7
0
