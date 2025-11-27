Putyin is készül Orbán újabb békemissziójára: fontos bejelentést tett az orosz elnök

Orbán Viktor Szabadkán elárulta: erről fog tárgyalni Putyinnal Moszkvában (VIDEÓ)
A miniszterelnök ellátogatott Szabadkára, ahol találkozott a szerb elnökkel.
Az orosz elnök elmondta a véleményét a béketervről.
Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenleg hivatalos látogatáson tartózkodik Kirgizisztán fővárosában, Biskekben, ahol részt vett a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) csúcstalálkozóján.
Az eseményt követő sajtótájékoztatón az újságírók rákérdeztek a napokban nagy figyelmet kapott ukrajnai béketervre, amelynek tartalmáról Moszkva eddig meglehetősen homályosan nyilatkozott – korábban azt állították, hogy a dokumentum még nem jutott el a Kremlhez.
A Portfolio szerint Putyin most először fogalmazott meg egyértelmű álláspontot:
Általánosságban egyetértünk vele, ez képezheti a jövőbeli megállapodások alapját.”
Ezzel az orosz fél lényegében elismerte, hogy már megkapta és tanulmányozta a tervezetet.
A portál szerint ennél is fontosabb, hogy az elnök megfogalmazása szerint Moszkva nyitottnak mutatkozik a tárgyalásokra, ami azt jelezheti, hogy Oroszország – korábbi merev álláspontjával ellentétben – kész lehet bizonyos engedményekre a béketárgyalások során.
Nyitókép forrása: Valery SHARIFULIN /AFP
