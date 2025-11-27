Orbán Viktor Szabadkán elárulta: erről fog tárgyalni Putyinnal Moszkvában (VIDEÓ)

Az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán, mielőtt Szerbiába indult volna. Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak – tette hozzá.

„Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget”

– írta. „Biztosítani fogom Vucsics elnököt: Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását” – írta a miniszterelnök.