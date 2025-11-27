Ft
Szabadka Orbán Viktor Pásztor István

Orbán Viktor Szabadkán elárulta: erről fog tárgyalni Putyinnal Moszkvában (VIDEÓ)

2025. november 27. 13:10

A miniszterelnök ellátogatott Szabadkára, ahol találkozott a szerb elnökkel.

2025. november 27. 13:10
null

Az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán, mielőtt Szerbiába indult volna. Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak – tette hozzá.

„Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget”

 – írta. „Biztosítani fogom Vucsics elnököt: Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását” – írta a miniszterelnök.

Sajtótájékoztató

Orbán Viktor és Aleksandar Vučić csütörtökön rész vesznek a Pásztor István-díjátadón, amelyen a szerb-magyar jószomszédi viszony elmélyítésében elért érdemeikért díjazásban részesülnek. 

A két vezető egy közös sajtótájékoztatót is tartott. 

„Mindig szívesen jövök. Nekünk hetente kellene találkoznunk” 

– kezdte Orbán Vikor és reményét fejezte ki egy jó találkozóra. „Olyan gyorsan változik a világ és annyi esemény történik, ami indokolná a szinte hetente esedékes találkozókat.”

Vucsics elnök elmondta a szankciókkal kapcsolatban: „Felkészültünk.” Reményét fejezte ki, hogy nem lesz ellátási probléma, amiben Magyarország segítségére is számítanak. 

„Biztosítani fogunk mindent, ami szükséges ahhoz, hogy működjön az oktatási és egészségügyi rendszer”

 – tette hozzá. 

A szerb elnök elmondta: csak időt kértek, hogy az orosz tulajdonos el tudja adni a cégrészeit. 

Orbán Viktor azt is mondta, hogy Magyarország nem rendelkezik  jelentős olaj és gázvelőhelyekkel, ezért importból él az ország, alapvetően orosz importból. 

„Az első, hogy elintézem, hogy Magyarország kikerüljön az amerikai szankciók hatálya alól, ezt elintéztem. A második, hogy most azt kell biztosítanom, hogy nafta is legyen, tehát csak ne csak papír meg engedély, hanem anyag legyen, olaj, meg gáz. A következő napokban, illetve holnap ennek érdekében fogok tárgyalásokat folytatni, remélem sikerrel. (...) És ha nekünk lesz, akkor önöknek is lesz” 

– fordult Vucsics felé Orbán. 

Egy újságíró megkérdezte, hogy a Mol megvásárolná-e a jelenleg orosz többségi tulajdonban levő Petroleum Industry of Serbia (NIS) vállalatot, amire Orbán Viktor kitérő választ adott. 

A magyar miniszterelnök beszélt arról is, hogy Magyarország és Szerbia között új olajvezeték építésében egyeztek meg. 

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

 

