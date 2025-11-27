Fontos üzenetet visz magával Szerbiába Orbán Viktor: Vučićék fellélegezhetnek

Orbán Viktor Szabadkára tart, ahol Pásztor Istvánra emlékezik Aleksandar Vučić szerb elnökkel és a vajdasági magyar közösséggel – derült ki a miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-bejegyzéséből. Orbán Viktor szerint a közös megemlékezés túlmutat az érzelmi gesztuson: szerinte Magyarország és Szerbia között ma már valódi stratégiai szövetség áll.

A háborús zűrzavarban számíthatunk egymásra”

– fogalmazott Orbán Viktor, akinek bejegyzése szerint a jelenlegi európai helyzetben a két ország együttműködése különösen felértékelődik. Úgy vélekedett: Magyarország és Szerbia olyan partnerek, amelyek a válságok közepette is megbízhatnak egymásban.