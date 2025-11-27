Ft
11. 27.
csütörtök
Aleksandar Vučić Magyarország Orbán Viktor

Fontos üzenetet visz magával Szerbiába Orbán Viktor: Vučićék fellélegezhetnek

2025. november 27. 07:41

A miniszterelnök szerint Magyarország és Szerbia között ma már valódi stratégiai szövetség áll.

2025. november 27. 07:41
null

Orbán Viktor Szabadkára tart, ahol Pásztor Istvánra emlékezik Aleksandar Vučić szerb elnökkel és a vajdasági magyar közösséggel – derült ki a miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-bejegyzéséből. Orbán Viktor szerint a közös megemlékezés túlmutat az érzelmi gesztuson: szerinte Magyarország és Szerbia között ma már valódi stratégiai szövetség áll.

A háborús zűrzavarban számíthatunk egymásra”

– fogalmazott Orbán Viktor, akinek bejegyzése szerint a jelenlegi európai helyzetben a két ország együttműködése különösen felértékelődik. Úgy vélekedett: Magyarország és Szerbia olyan partnerek, amelyek a válságok közepette is megbízhatnak egymásban.

A miniszterelnök kiemelte: Szerbia nehéz helyzetbe került a szankciós politika miatt, és fennáll annak a veszélye, hogy le kell állítani az ország legnagyobb olajfinomítóját. Ez pedig komoly ellátási gondokat, akár üzemanyaghiányt is okozhat.

Magyarország kész segíteni Szerbiának

A kormányfő ígéretet tett rá, hogy a találkozón személyesen biztosítja Vučić elnököt: Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy támogatni tudja Szerbia üzemanyag-ellátását, és segítsen elkerülni a komolyabb gazdasági fennakadásokat.

Orbán Viktor szavai szerint a közép-európai együttműködés ma nemcsak politikai diplomáciáról, hanem konkrét gazdasági és energiabiztonsági lépésekről is szól – és ebben Szerbia Magyarország egyik legfontosabb partnere.

Nyitókép: Facebook

