Pengeélen táncol Szerbia: küszöbön az energetikai leállás és a gazdasági csőd – Orbán Viktor lehet a megmentő

Szerbiának ma és holnap van lehetősége arra, hogy az amerikai OFAC-tól, vagyis a Pénzügyminisztérium Különleges Eszközöket Ellenőrző Hivatalától megszerezze a NIS, azaz a Szerb Kőolajipari Vállalat további működéséhez szükséges engedélyt, különben a pancsovai finomító napokon belül leállhat – jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatóján Aleksandar Vučić, a Magyar Szó szerbiai magyar lap szerint.

Az államfő hangsúlyozta: ha az engedély nem érkezik meg, a pancsovai kőolajfinomító leállása komoly problémákat és súlyos következményeket vonna maga után az ország működésére nézve.

Bár egyes sajtóértesülések szerint a NIS finomítója már leállt, Vučić ezt cáfolta, és hozzátette, hogy jelenleg csökkentett üzemmódban működik. A finomító tehát még nem zárt be teljesen, de a termelés alacsonyabb fokozaton zajlik. Vučić szerint, ha csütörtökig nem érkezik meg az engedély, a technológiai folyamat leáll. Szakértők szerint az újraindítás körülbelül 14 napot vesz igénybe, de a gyakorlatban akár 20 napot vagy többet is igényelhet. Az államfő kitért az esetleges következményekre is: az üzemanyag ára emelkedhet, 50 000 tonna dízel hiányozhat, miközben az ország tartaléka jelenleg 184 000 tonna.