Pengeélen táncol Szerbia: küszöbön az energetikai leállás és a gazdasági csőd – Orbán Viktor lehet a megmentő

Orbán Viktor is reagált a kiszivárgott megszorító csomagra: „Ha a balosok jönnek, akkor mindig megszorítás van!” (VIDEÓ)
A miniszterelnök rámutatott, hogy a kérdés az, kivel kezdik.
Szerbia személyében új befektetője lehet a Paks2 projektnek.
Szerbiának ma és holnap van lehetősége arra, hogy az amerikai OFAC-tól, vagyis a Pénzügyminisztérium Különleges Eszközöket Ellenőrző Hivatalától megszerezze a NIS, azaz a Szerb Kőolajipari Vállalat további működéséhez szükséges engedélyt, különben a pancsovai finomító napokon belül leállhat – jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatóján Aleksandar Vučić, a Magyar Szó szerbiai magyar lap szerint.
Az államfő hangsúlyozta: ha az engedély nem érkezik meg, a pancsovai kőolajfinomító leállása komoly problémákat és súlyos következményeket vonna maga után az ország működésére nézve.
Bár egyes sajtóértesülések szerint a NIS finomítója már leállt, Vučić ezt cáfolta, és hozzátette, hogy jelenleg csökkentett üzemmódban működik. A finomító tehát még nem zárt be teljesen, de a termelés alacsonyabb fokozaton zajlik. Vučić szerint, ha csütörtökig nem érkezik meg az engedély, a technológiai folyamat leáll. Szakértők szerint az újraindítás körülbelül 14 napot vesz igénybe, de a gyakorlatban akár 20 napot vagy többet is igényelhet. Az államfő kitért az esetleges következményekre is: az üzemanyag ára emelkedhet, 50 000 tonna dízel hiányozhat, miközben az ország tartaléka jelenleg 184 000 tonna.
Vučić arról is beszélt, hogy szerdán találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel.
„Felajánlom Szerbia részvételét a Paks2-ben és más olyan energiaprojektekben, amelyek biztonságot nyújthatnak számunkra” – mondta.
Az államfő kitért a másodlagos szankciók veszélyére is, amelyek a Szerb Nemzeti Bankot és a kereskedelmi bankokat is fenyegethetik. „Az olajiparunkra kivetett szankciók másodlagos szankciók tárgyát képezhetik kereskedelmi bankjainkkal és a Nemzeti Bankkal szemben.
Ez azt jelenti, hogy akár a fizetési tranzakciók teljes felfüggesztésére, a bankkártyák működésének leállítására, a hitelkeretek és a lakosságnak nyújtott egyéb szolgáltatások felfüggesztésére is sor kerülhet”
– mondta Vučić, aki ugyanakkor jelezte, hogy személyesen kapott szóbeli garanciákat az amerikaiaktól: hétfőig nem lesznek szankciók a Szerb Nemzeti Bank és a kereskedelmi bankok ellen.
Az államfő hangsúlyozta, hogy elsődleges céljuk Szerbia érdekeinek megőrzése és az igazság elmondása a polgároknak, „szépítés és dramatizálás nélkül”. „Ma és holnap még megpróbálhatjuk megszerezni a működési engedélyt. Hogy megkapjuk-e vagy sem, az az amerikaiakon múlik” – zárta szavait.
