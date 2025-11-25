Ft
11. 25.
kedd
Orbán Viktor is reagált a kiszivárgott megszorító csomagra: „Ha a balosok jönnek, akkor mindig megszorítás van!" (VIDEÓ)

Orbán Viktor is reagált a kiszivárgott megszorító csomagra: „Ha a balosok jönnek, akkor mindig megszorítás van!” (VIDEÓ)

2025. november 25. 10:29

A miniszterelnök rámutatott, hogy a kérdés az, kivel kezdik.

2025. november 25. 10:29
null

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált arra az Index értesülésre, amely arról számolt be, hogy 1300 milliárd forintos megszorításra készül a Tisza Párt.

Erre a kormányfő pusztán annyit mondott, hogy ebben nincs semmi új hír, ezt eddig is tudta.

Ha a balosok jönnek, akkor mindig megszorítás van. Ezzel kezdik!”

– szögezte le.

Orbán Viktor azzal folytatta, hogy a kérdés inkább az, hogy kitől veszik el. „Ez úgy szokott történni, hogy végül mindenkitől” – jelentette ki az eddigi tapasztalatokat felidézve.

„Nem kell meglepődni! Megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók, és az emberektől elveszik a lóvét. Mindig ez volt! Csak két lehetőség van:

  • vagy baloldal, és akkor adóemelés, 
  • vagy jobboldal, és akkor adócsökkentés”

– hangzott el. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ezek  a kiszivárgott baloldali megszorító csomag főbb pontjai:

Személyi jövedelemadó és kedvezmények:
Progresszív SZJA-rendszer bevezetése: bruttó 416 ezer forint felett 22%, bruttó 1,25 millió forint felett 33% adókulcs.
Családi adókedvezmények csökkentése: a középső jövedelmi sávban 30%-kal, a felsőben 50%-kal.
Ekho adózási forma teljes eltörlése.
KATA szigorítása: kizárólag diákok és nyugdíjasok vehetnék igénybe.
Vagyon- és tőkejövedelmek adóztatása:
Évi 6,5%-os vagyonadó bevezetése 500 millió forint feletti összvagyonra (ingatlan, gépjármű, értékpapír, ékszer stb.).
Tőkejövedelmek (osztalék, árfolyamnyereség, ingatlaneladás, bérleti díj) progresszív adóztatása 20%, 30% és 40%-os kulcsokkal.
Ingatlan bérbeadásra ezért 20%, ingatlaneladásra 40% adó kivetése.
Új „szolidaritási járulékok” kivetése a munkáltatókra és a magánszemélyekre (nyugdíjjárulék: 3–8%, egészségügyi járulék: 6–8%).
Vállalati adóterhek:
Társasági adó (TAO) progresszívvé tétele: KKV-k 13,5–18%, nagyvállalatok 21,5%, multik 25% (a jelenlegi egységes 9% helyett).
KIVA szűkítése: csak mikrovállalkozásoknak (max. 150 millió árbevétel, max. 10 fő).
Társasági adókedvezmények többségének megszüntetése, a fejlesztési adókedvezmény visszavágása.
Fogyasztási adók (ÁFA és jövedéki adók):
Általános forgalmi adó (ÁFA) kulcsának 32%-ra emelése az autókra, alkoholra, dohánytermékekre.
Alkohol- és dohánytermékek 32%-os ÁFÁ-ja, kiegészítve új különadókkal.
Kisállat-termékekre (eledelek, alom) kivetett extra 4%-os adó.
Társadalombiztosítás és ellátórendszer:
Állami TB-rendszer privatizációja, kötelező magán-nyugdíjpénztári és biztosítói rendszer (várhatóan magasabb díjakkal).
GYED megszüntetése.
Gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásának megszüntetése.
Életmód-alapú „bonus–malus” rendszer bevezetése az egészségügyi díjaknál.
20%-os özvegyi nyugdíjadó bevezetése.
Egészségbiztosítási kötvények utáni 20%-os öröklési adó.
Egyéb terhek és adminisztráció:
Eb- és macskaadó: évi 18 000 forint állatonként.
Elhagyott állatok után napi 8000 forintos tartásdíj és az állatorvosi költségek behajtása.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól
Digitális Munkavállalói Kártya (DMK) bevezetése a munkavégzés valós idejű megfigyelésére.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

 

