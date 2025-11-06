„Eb ura fakó!” – 300 éve hunyt el a kuruc legenda, Bercsényi Miklós

Nagyszombatra járt egyetemre, részt vett Buda ostromában, aranysarkantyús vitéz lett, a Habsburgok mellett harcolt, végül öntudatra ébredt – Bercsényi Miklós az utolsó pillanatig hitt abban, hogy „el lehet takarítani” az osztrákokat és Magyarország magabíró országként születik újra.
Barátok lettek Rákóczival
Bercsényi Miklós felvidéki nagybirtokos katonacsaládba született, és beteljesítette sorsát, amit a háttere jósolt neki: elvégezte a születése előtt pár évtizeddel alapított nagyszombati egyetemet, kitüntették Buda ostrománál, főkapitány lett, gróf és aranysarkantyús vitéz – minden, ami lehetett.
1697-ben ugyan még segített a császárnak – a vármegyei nemességgel vállvetve – leverni Tokaji Ferenc Habsburg-ellenes hegyaljai felkelését, ám f
okozatosan szembefordult I. Lipót elnyomó politikájával és megtalálták egymást az ország másik „nagymenőjével”, a non plus ultra II. Rákóczi Ferenccel,