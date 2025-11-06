„Eb ura fakó!” – 300 éve hunyt el a kuruc legenda, Bercsényi Miklós

Napra pontosan 300 éve, 1725. november 6-án halt meg Rodostóban Bercsényi Miklós (1665-1725) kuruc főgenerális, Rákóczi fejedelem barátja és harcostársa, a szabadságharc egyik vezére. A kurucok legendás vezetője

a magyar önazonosság-tudat jókora darabkája, ezekből a darabokból áll össze az identitás — s mint ilyen, végtelenül fontos. Nem vagyunk, ha ő nincs, és fordítva.

Ezek voltak Bercsényi leghíresebb szavai, amelyeket azok is hallottak talán, akik azt gondolják Bercsényiről, hogy egy porszívómárka:

„Eb ura fakó! József császár nem királyunk!”

– a nevezetes mondatok az ónodi országgyűlésen (1707), a trónfosztás kimondását követően hangzottak el.