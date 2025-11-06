Ft
kurucok II. rákóczi ferenc Bercsényi Miklós Nagy Péter cár Habsburgok magyar történelem száműzetés szabadságharc

„Eb ura fakó!” – 300 éve hunyt el a kuruc legenda, Bercsényi Miklós

2025. november 06. 10:06

Rákóczi hű barátja az volt, amit a „kuruc” szó takar a múló évszázadok magyarjai számára: egy hiteles harcos, aki szembe szegült az idegen uralommal és sosem mondott le a magyar függetlenségről.

2025. november 06. 10:06
Kovács Gergő
Kovács Gergő

Napra pontosan 300 éve, 1725. november 6-án halt meg Rodostóban Bercsényi Miklós (1665-1725) kuruc főgenerális, Rákóczi fejedelem barátja és harcostársa, a szabadságharc egyik vezére. A kurucok legendás vezetője 

a magyar önazonosság-tudat jókora darabkája, ezekből a darabokból áll össze az identitás — s mint ilyen, végtelenül fontos. Nem vagyunk, ha ő nincs, és fordítva.

Ezek voltak Bercsényi leghíresebb szavai, amelyeket azok is hallottak talán, akik azt gondolják Bercsényiről, hogy egy porszívómárka: 

„Eb ura fakó! József császár nem királyunk!”

 – a nevezetes mondatok az ónodi országgyűlésen (1707), a trónfosztás kimondását követően hangzottak el.

Nagyszombatra járt egyetemre, részt vett Buda ostromában, aranysarkantyús vitéz lett, a Habsburgok mellett harcolt, végül öntudatra ébredt – Bercsényi Miklós az utolsó pillanatig hitt abban, hogy „el lehet takarítani” az osztrákokat és Magyarország magabíró országként születik újra.

Barátok lettek Rákóczival

Bercsényi Miklós felvidéki nagybirtokos katonacsaládba született, és beteljesítette sorsát, amit a háttere jósolt neki: elvégezte a születése előtt pár évtizeddel alapított nagyszombati egyetemet, kitüntették Buda ostrománál, főkapitány lett, gróf és aranysarkantyús vitéz – minden, ami lehetett.

1697-ben ugyan még segített a császárnak – a vármegyei nemességgel vállvetve – leverni Tokaji Ferenc Habsburg-ellenes hegyaljai felkelését, ám f

okozatosan szembefordult I. Lipót elnyomó politikájával és megtalálták egymást az ország másik „nagymenőjével”, a non plus ultra II. Rákóczi Ferenccel,

 akivel a leghűbb barátok lettek. Ő nyerte meg elképzeléseinek az ifjú Rákóczit, nem fordítva, és kidolgozták a mestertervet: francia segítséggel megdönteni a Habsburgok magyarországi uralmát.

Bercsényi Miklós kuruc hadvezér. Rusz Károly metszete (Vasárnapi Ujság, 1867. december 22.)
 

Folyamatosan a harcolt, a hiteles kuruc mintaképe volt

Amikor a szabadságharc berobbant, Bercsényi komoly érdemeket szerzett a svéd és francia diplomáciai kapcsolatok kiépítésében, és 

kiváló szláv nyelvtudása is aranyat ért

 – lengyel és rutén zsoldosok képében. 

A nyolcéves küzdelemsorozat alatt (1703-1711) Bercsényi mindvégig Rákóczi hű támasza, a szabadságharc egyik legjelentősebb hadvezére és politikusa maradt: a kuruc erők főparancsnokaként

 szinte állandóan táborban volt, a háború szívében forgolódott, de emellett lezongorázta a Habsburgokkal folytatott alkudozásokat, és az orosz orientációjú kuruc diplomácia szálai is nála futottak össze

 – Nagy Pétertől annyira sokat remélt, hogy 1710-ben a cár támogatása reményében elhagyta Magyarországot. 

Felismerve az Orosz Birodalom növekvő hatalmát és kimeríthetetlen erőforrásait, a svédek és franciák felé tekintő fejedelemmel szemben egyre inkább az orosz segítség hívének mutatkozott.

Soha többé nem térhetett haza a szabadságharc bukása miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Sosem fogadta el a szatmári béke feltételeit

Bercsényi Miklós nem fogadta el a szatmári béke feltételeit, kitartott az elképzelései mellett, nem engedte el az ügyet a vereségek után sem: 1711 és 1716 között Lengyelországban élt, később a szultán meghívására a bujdosókkal együtt a nagyvezír táborába utazott, sőt, 

1717-ben 20 ezer harcossal betört Magyarországra, de újabb felkelést már nem tudott csiholni

 a Habsburgok ellen.

A török szultán a Béccsel folytatott tárgyalások során ugyan megtagadta Bercsényi és Rákóczi kiadatását, de a magyar bujdosók kényszerpályára kerültek: a Márvány-tenger partján fekvő Rodostóba internálták őket.

Az öreg kuruc azért megtalálta a boldogságot az életben. Háromszor nősült:

 első házasságából született kettő gyermeke, második felesége kísérte el Rodostóba a száműzetésbe, harmadik felesége pedig nem volt más, mint Kőszeghy Zsuzsanna, Mikes Kelemen szerelme, aki az özvegyen maradt, idős Bercsényit választotta a bujdosók közül.

*

Nyitókép: Kuruc-labanc csatajelenet (ismeretlen festő), Wikipédia

