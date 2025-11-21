Itt a nagy kérdés: miért imádjuk a történelmi filmeket?

optimális esetben a műveltség szintjét emeli, nem a hülyeségét.
Nem véletlen, hogy a Hunyadi-sorozatot követő cikkeinket annyian olvasták: az embereket érdekelni kezdte, hogy ki kicsoda, mi hogyan volt, és szívesen rákattintottak a fikció után a valósággal szembesítő anyagokra.
Jó esetben tehát elmélyülünk a korszakban immár valós tudást szerezve, az érdeklődésünket követve. Gazdagodik az önképünk, friss mintákat tanulunk, új szempontokat látunk, megismerjük a múltat, hogy elkerüljük a visszatérő hibákat – talán
kicsit jobb arcok leszünk, ha a történelmi tudással sakkban tartjuk a természetünket.
Most nézzük azt, amikor a történelmi film nem a műveltség szintjét emeli, hanem a hülyeségét, vagyis amikor történelemhamisítás zajlik. A történelemhamisítás nem azt jelenti, hogy a főszereplő nem olyan magas volt, mint a filmben állítják, nem akkor született évre pontosan, vagy hogy valójában utálta, akit a filmben szeretett.