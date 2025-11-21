Itt a nagy kérdés: miért imádjuk a történelmi filmeket?

A Hunyadi-sorozat kirobbanó sikere után, és a nemzetközi trendekre pillantva joggal vetődik föl a kérdés: miért szeretjük a történelmi filmeket? Miért szeretünk visszautazni az időben és átélni más korokat, más világokat? Lehet azon vitatkozni, mennyire számít gazdaságosnak a Hunyadi sokmilliárdos költségvetése bizonyos szempontokból, milyen minőségű volt a karakterábrázolás, jó volt a sorozat szakmai – és nem szakmai – szemmel, vagy nem volt jó,

egy valamivel azonban nem lehet vitatkozni: a számokkal.

És a számok azt mutatják, hogy imádjuk a történelmi filmeket – persze nem csak mi, magyarok, hanem mindenki. Nevezzük ezt ténynek.