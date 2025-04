Indul a Mandiner új sorozata! Ki volt valójában Hunyadi János? – történész a Mandinernek

Hunyadi kinek-minek vallotta magát?

Hogy maga Hunyadi minek vallotta magát, egy másik kérdés, amelyet „önvallomások” hiányában nem tudunk megválaszolni. Ha tippelni kellene,

elsősorban a római Anyaszentegyház tagjának, aztán a Magyar Királyság nemesének

és a magyar király alattvalójának, majd erdélyi vajdájának, végül az ország kormányzójának és a király főkapitányának. És nyilván az oszmánok esküdt ellenségének, „Krisztus bajnokának”.

Hogyan értékelné történészként a hadvezér és politikus szerepét, munkásságát?

Talán nincs még egy olyan szereplője a magyar történelemnek, akinek reális értékelését annyira megnehezítené a halála óta töretlen hőskultusz, mint Hunyadi Jánosét. A dolog egyfelől rendben is van:

hősökre minden nemzetnek és minden nemzedéknek szüksége van.

Másfelől a történész munkáját jóformán lehetetlenné teszi: a legkisebb kérdőjel azonnal a haza- és nemzetárulás vádját vonja maga után, azok részéről is, akiknek egyébként a leghalványabb ismeretei sincsenek sem Hunyadiról, sem a koráról.

Hunyadi akkor is zseniális hadvezér, ha egyébként igen sok csatát elvesztett, és jóllehet a vesztes csatáknak is számos tanulsága van, ezek senkit nem érdekelnek. Hunyadi az évszázadok folyamán emberfeletti, mitikus alakká vált, a hősi helytállás jelképévé, aki egy alapvetően romlott, széthúzó, nemtörődöm Európában egyedül védelmezte a kereszténységet a hódító iszlámmal szemben. És ebben

a harcban a saját országában sem kapott támogatást, csak széthúzást, árulást és közönyt.

E kép leginkább figyelemre méltó vonása a változatlansága: Hunyadi alakja egy szemernyit sem módosult annak ellenére, hogy ismereteink, köszönhetően az egymást követő történész nemzedékek szorgos munkájának, hatalmas mértékben bővültek, és a középkori Magyarországról és Európáról sem úgy gondolkodunk ma már, mint száz vagy kétszáz évvel ezelőtt.

Milyen volt Hunyadi János személyisége? Van rálátásunk?

Arról, hogy milyen ember lehetett Hunyadi, a források vajmi keveset árulnak el. A nevében kibocsátott oklevelektől ilyesmit eleve hiba volna elvárni, a számos krónikás kútfő viszont vagy idealizálta, vagy – mint az említett lengyel Długosz – pocskondiázta, nézőponttól függően.

Hogy vágyta és szerette a hatalmat, említeni is szükségtelen, hiszen enélkül nincs sikeres politikus. A kortárs Piccolomini szerint lebecsülte ellenfeleit, amit akár nyilvánvaló önbizalma jeleként is értékelhetünk. Az kétségtelen, hogy életének megismerhető részében egyetlen ambíció fűtötte: az oszmánok elleni háború, és ezen törekvésével a korabeli magyar társadalom jelentős része azonosult. Ennek bizonyítéka az a sok ezer nemes, aki kész volt meghalni hadjárataiban, és azután is kitartott a Hunyadi-család mellett, hogy ez szembeállította őket a koronás uralkodóval.

Karizmatikus hadvezér volt, aki személyes példájával, bátorságával és kitartásával képes volt lelket önteni a török támadásoknak kitett országrészek lakóiba.

Kétségtelen ugyanakkor, hogy egy hadvezér sikerességét a diadalai jelzik, és ebből a szempontból Hunyadit érték fájdalmas kudarcok: például az Észak-Magyarország jelentős részét uralma alatt tartó Jan Jiskrával szemben. És bár vitathatatlan, hogy az oszmánokkal szemben számos sikert elért, 1456-ban pedig világraszóló diadalt aratott Nándorfehérvár megvédésével, két legnagyobb csatáját elvesztette.