Elárulta a történész, hiteles-e történetileg a nagy sikerű Hunyadi-sorozat

Pálosfalvi Tamás megjegyzi, az események egymásutánját „a lehető legszabadabban” kezeli a sorozat.

Hunyadi Vajk például már az első epizódban abban a hunyadi várban leli halálát, amelyet majd a fia épít évtizedek múlva.

Habsburg Albert és Luxemburgi Erzsébet 1421-ben kötött házasságot, a filmben Galambóc ostroma után, 1428-ban. Ebben az időben Zrednai János talán 18 éves lehetett, Újlaki Miklós úgyszintén, a főgonosz Cillei Ulrik 21-22, említésre méltó politikai szerepe pedig egyiküknek sem volt Zsigmond halála előtt. „Ezek megbocsátható részletek, az már kicsit

meghökkentő, hogy Luxemburgi Zsigmond német királynak az osztrák hercegek beszédét tolmácsolni kell Bécsben

– talán az osztrák dialektussal gyűlt meg a baja” – derül ki.

„Bán Mór remek történetmesélő, az árnyalt karakterábrázolás viszont nem erőssége, és talán ez szúr leginkább szemet a filmben.

Luxemburgi Zsigmond egy kicsit ütődött, de alapvetően jóindulatú bácsi,

aki Jeruzsálem felszabadításáról álmodik, és néha kér egy kis pénzt az alattvalóitól. Egyébként az megy be hozzá, aki akar, hogy az arcába ordítsa a baját, és a milánói herceg simán lekutyázza. Nyilván el lehet így is képzelni azt az embert, aki fél évszázadig volt Magyarország királya, és római császárként halt meg, csak akkor érthetetlen, miért húzza be fülét-farkát Cillei Ulrik, amikor a »vén kecske« lefejezéssel fenyegeti.”