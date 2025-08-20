Fáradhatatlan Proli Ákos legutóbb – én Istenem ne hagyj el! – padlófűtést – PAD-LÓ-FŰ-TÉST!!! – talált, és azt gondolta, ezt már nem lehet felülmúlni.

És tévedett! És most itt van a bréking és a döbbenet!

Kapaszkodjanak meg, mert ami következik, csak a legerősebb idegzetűeknek való, s kérünk mindenkit, a gyerekeket vigyék be a hátsó szobába, nehogy véletlenül meglássák ezt az iszonyatot!

Első luxi: Fáradhatatlan Proli Ákos Hatvanpusztán minden helyiségben – sőt, volt helyiség, ahol több is van! – talált egy furcsa műanyag kütyüt a falon, amelyet ha az úgynevezett ujj (a kézen lévő fura kinövés, kezenként öt darab) segítségével megbillentünk, abban a pillanatban fény gyúl az adott helyiségben.

Gondoljátok meg, proletárok! Féééény!

És itt még mindig nincsen vége:

Második luxi: Fáradhatatlan Proli Ákos olyan helyiséget is talált (sőt, többet!), ahol egy furcsa alakú, fehér porcelánalkalmatosság állt, amelynek rendeltetéséről Ákosnak nem volt fogalma. Ráadásul a fehér porcelánalkalmatosság felett/mellett egy fémkarocska/-kallantyú/-pöcök látható, amelynek megbillentése esetén a fehér porcelánalkalmatosságban rengeteg víz zuhog-zubog le a semmibe.”

