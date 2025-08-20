Ft
Hadházy Ákos Hatvanpuszta munka

Bréking! Döbbenetes felfedezés

2025. augusztus 20. 12:30

Fáradhatatlan Proli Ákos ezen a hajnalon is hóna alá vette felfújható prolihergelőjét és elindult Hatvanpuszta irányába.

2025. augusztus 20. 12:30
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Fáradhatatlan Proli Ákos ezen a hajnalon is hóna alá vette felfújható prolihergelőjét és elindult Hatvanpuszta irányába, kedvenc pálpusztai illatú lyukas zoknijában, amelynek állagát kemény munkával tudta állandósítani, szemben az arcával, amivel együtt született.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Hadházy Ákos kemény balegyenest vitt be Magyar Péternek

Hadházy gyakorlatilag populistának nevezte Magyart.

Fáradhatatlan Proli Ákos legutóbb – én Istenem ne hagyj el! – padlófűtést – PAD-LÓ-FŰ-TÉST!!! – talált, és azt gondolta, ezt már nem lehet felülmúlni.

És tévedett! És most itt van a bréking és a döbbenet!

Kapaszkodjanak meg, mert ami következik, csak a legerősebb idegzetűeknek való, s kérünk mindenkit, a gyerekeket vigyék be a hátsó szobába, nehogy véletlenül meglássák ezt az iszonyatot!

Első luxi: Fáradhatatlan Proli Ákos Hatvanpusztán minden helyiségben – sőt, volt helyiség, ahol több is van! – talált egy furcsa műanyag kütyüt a falon, amelyet ha az úgynevezett ujj (a kézen lévő fura kinövés, kezenként öt darab) segítségével megbillentünk, abban a pillanatban fény gyúl az adott helyiségben.

Gondoljátok meg, proletárok! Féééény!

És itt még mindig nincsen vége:

Második luxi: Fáradhatatlan Proli Ákos olyan helyiséget is talált (sőt, többet!), ahol egy furcsa alakú, fehér porcelánalkalmatosság állt, amelynek rendeltetéséről Ákosnak nem volt fogalma. Ráadásul a fehér porcelánalkalmatosság felett/mellett egy fémkarocska/-kallantyú/-pöcök látható, amelynek megbillentése esetén a fehér porcelánalkalmatosságban rengeteg víz zuhog-zubog le a semmibe.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

