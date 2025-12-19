Ft
12. 19.
péntek
magyar péter út Hadházy Ákos gyurcsány ferenc Varju László

Út a pszichiátriára

2025. december 19. 05:53

Kormánypárti médiumok háza táján visszatérő dilemma: helyes-e, ha gyakorló elmebetegek akcióiról tudósítunk.

2025. december 19. 05:53
null
Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„Kormánypárti médiumok háza táján visszatérő dilemma: helyes-e, ha gyakorló elmebetegek akcióiról tudósítunk. Magam kifejezetten jónak tartom ezt a preventív szerkesztői megközelítést, a túlmozgásos aktivisták rendszeres szerepeltetése ugyanis a maga elrettentő hatásával a közjót szolgálja. (Jó példa volt erre Gyurcsány Ferenc rendszeres mutogatása, aki pályája során négy kétharmadot hozott a nemzeti oldalnak.) Ebből indulva Magyar Péter minapi csörgősipkás fellépése is a kormányoldalt erősítette. A túlmozgásos ember a napokban a Péterfy Sándor utcai kórház egyik telephelyét látogatta meg – hívatlanul –, ráadásul egy olyan épületbe nyitott be, ahol pszichiátriai betegeket is kezelnek. Több beszámoló szerint az őt figyelmeztető biztonsági őrt félrelökve kezdte a vizitet. (Mintha 2018-ban lennénk, az ellenzék emlékezetes MTVA-székházlátogatásán; Hadházy, Bangóné, Varju… Megvan? Nincs új a nap alatt.)”

A fővárosi ellenzéki elit ezt szemlélve arra számít, hogy Magyar Péter kormányra kerülve mégis azt teszi, amit ma az ellenzéki Oroszország-szakértők képviselnek?

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

