„Hadházy Ákos volt a Klikk TV Mélyvíz című műsorának a vendége. A független országgyűlési képviselő sok mindenről beszélt a műsorban, de a legérdekesebb az a része volt a beszélgetésnek, amikor Magyar Péter került szóba.

Hadházy a Tisza Párt elnökének arra a kijelentésére reagált, mely szerint elvenné a parlamenti pártok állami támogatását.

»Az olyan javaslatokat, mint például a pártok állami támogatásának megvonása, populista politikusoktól szoktunk hallani(...) Pártokra szükség van, bármennyire is utáljuk őket, nekem most nincs, egyszer lehet, hogy még lesz, lehet, hogy még nem, ki tudja.«

Mint ismert a zuglói egyéni választókerületben nagy adok-kapok várható a baloldali jelöltállítás során, hiszen Hadházy is szeretne indulni és Magyarnak is lesz feltehetően jelöltje, legalább is azt ígérte. Hadházy ezzel a beszólásával kemény balegyenest vitt be Magyarnak, gyakorlatilag populistának nevezte. Illetve gyakorlatilag belengette egy párt létrehozását is.”