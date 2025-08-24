Ft
Al-Nassr Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábia

Cristiano Ronaldo már megint olyat tett, amire korábban még senki nem volt képes (VIDEÓ)

2025. augusztus 24. 18:47

Kereken századik gólját szerezte szaúdi együttesében, az al-Nasszrban Cristiano Ronaldo szombaton, így pályafutása ötödik csapatában lett "százados" a portugál labdarúgó – írta vasárnap az IFFHS.

2025. augusztus 24. 18:47
null

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy hasonló rekordja nincs másnak, és a jelenleg is aktív játékosok közül még kettő, a brazil Neymar és a lengyel Robert Lewandowski mondhatja el magáról, hogy három csapatában is elérte a százas gólhatárt – számolt be róla az MTI. 

A 40 éves Ronaldónak ez a válogatottban (138 gól), a Manchester Unitedben (145), a Real Madridban (450) és a Juventusban (101) sikerült az al-Nasszr előtt.

A szombati, tizenegyesből szerzett találatának azonban nem örülhetett felhőtlenül, mivel csapata a rendes játékidőben nem bírt az al-Ahlival (2–2) a szaúdi szuperkupáért kiírt, Hongkongban rendezett mérkőzésen, a tizenegyes-párbajban pedig az ellenfél bizonyult jobbnak 5–3-ra.

Nyitókép: Zhu Wei / XINHUA / Xinhua via AFP

 

