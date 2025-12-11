Újabb barátját veszítheti el Szoboszlai – nem is akar beszélni róla

Szoboszlai Dominiket az Internazionale ellen az ő tizenegyesgóljával megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzés után nemcsak arról kérdezték a vegyes zónában, hogy főnöknek vagy vezérnek érzi-e magát a Liverpool öltözőjében, hanem arról is, hogy mi a véleménye a Mohamed Szalah körül kialakult mizériáról. Mint ismert, a magyar labdarúgóval kiváló viszonyt ápoló egyiptomi klasszis a múlt hétvégén kiöntötte a szívét a sajtó képviselőinek, és elmondta, hatalmasat csalódott a klubban, továbbá azt is elárulta, gyakorlatilag teljesen tönkrement a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.

Szoboszlai Dominik kedden győztes gólt lőtt az Inter ellen (Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP)

„Nagyon közel állunk egymáshoz Szalahhal, de ehhez az ügyhöz a játékosoknak semmi köze. Az ő döntése, hogy mihez szeretne kezdeni a pályafutásával, és hogyan élné az életét – mondta Szoboszlai, aki arra a kérdésre kitérő választ adott, hogy szeretné-e, ha afrikai csapattársa a klubnál maradna. – Még egyszer mondom, ez nem a mi döntésünk. Szeretem őt mint embert, mint barátot és mint játékost. Nagyon sokat tett a Liverpoolért, ez a klub és az ő döntése lesz.”