Újabb barátját veszítheti el Szoboszlai – nem is akar beszélni róla

Szalah helyzetét természetesen más országokból is nyomon követik. Omar Mugarbel, a szaúdi liga vezérigazgatója a minap azt nyilatkozta, az egyiptomi sztár egyértelműen a kiszemeltjeik között szerepel, de a klubok nevében nem nyilatkozhat, azoknak értelemszerűen a saját döntésük, hogy ki(ke)t szeretnének szerződtetni. Az viszont biztosnak látszik, hogy a helyi bajnokságban jelenleg 11. helyen álló, ezzel a középmezőnyhöz tartozó Al-Holudnál nincs igény Szalah szolgálataira.
Már harminchárom éves, egy rakás pénzt keresett a Liverpoolnál, és azóta jelentősen visszaesett a teljesítménye. Biztos vagyok benne, hogy egyesek számára erős hívószó a neve, meg a régióból származik, de szerintem nem illik a ligánkba. Ha közte és Vinícius között kellene választanom, Viníciust választanám.
Remélem, inkább a huszonöt év körüli, a következő hullámot képviselő játékosokat célozzuk meg, nem pedig az olyanokat, mint Szalah, akik számára a szaúdi bajnokság biztosan karrierjük utolsó állomása lenne” – mondta Ben Harburg, az Al-Holud elnöke.