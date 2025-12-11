Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Szaúd-Arábia Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Újabb barátját veszítheti el Szoboszlai – nem is akar beszélni róla

2025. december 11. 15:17

Mohamed Szalah januárban távozhat a Liverpooltól. Amennyiben ez megtörténik, Szoboszlai Dominik újabb jó barátjától lenne kénytelen búcsút venni Trent Alexander-Arnold után.

2025. december 11. 15:17
null

Szoboszlai Dominiket az Internazionale ellen az ő tizenegyesgóljával megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzés után nemcsak arról kérdezték a vegyes zónában, hogy főnöknek vagy vezérnek érzi-e magát a Liverpool öltözőjében, hanem arról is, hogy mi a véleménye a Mohamed Szalah körül kialakult mizériáról. Mint ismert, a magyar labdarúgóval kiváló viszonyt ápoló egyiptomi klasszis a múlt hétvégén kiöntötte a szívét a sajtó képviselőinek, és elmondta, hatalmasat csalódott a klubban, továbbá azt is elárulta, gyakorlatilag teljesen tönkrement a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.

Szoboszlai Dominik, Liverpool, Bajnokok Ligája, Inter
Szoboszlai Dominik kedden győztes gólt lőtt az Inter ellen (Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP)

„Nagyon közel állunk egymáshoz Szalahhal, de ehhez az ügyhöz a játékosoknak semmi köze. Az ő döntése, hogy mihez szeretne kezdeni a pályafutásával, és hogyan élné az életét – mondta Szoboszlai, aki arra a kérdésre kitérő választ adott, hogy szeretné-e, ha afrikai csapattársa a klubnál maradna. – Még egyszer mondom, ez nem a mi döntésünk. Szeretem őt mint embert, mint barátot és mint játékost. Nagyon sokat tett a Liverpoolért, ez a klub és az ő döntése lesz.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Amennyiben Szalah távozna, akkor Szoboszlai bő fél éven belül egy másik nagyon jó barátját is elveszítené maga mellől a Real Madridhoz igazoló Trent Alexander-Arnold után.

Szalah helyzetét természetesen más országokból is nyomon követik. Omar Mugarbel, a szaúdi liga vezérigazgatója a minap azt nyilatkozta, az egyiptomi sztár egyértelműen a kiszemeltjeik között szerepel, de a klubok nevében nem nyilatkozhat, azoknak értelemszerűen a saját döntésük, hogy ki(ke)t szeretnének szerződtetni. Az viszont biztosnak látszik, hogy a helyi bajnokságban jelenleg 11. helyen álló, ezzel a középmezőnyhöz tartozó Al-Holudnál nincs igény Szalah szolgálataira.

Már harminchárom éves, egy rakás pénzt keresett a Liverpoolnál, és azóta jelentősen visszaesett a teljesítménye. Biztos vagyok benne, hogy egyesek számára erős hívószó a neve, meg a régióból származik, de szerintem nem illik a ligánkba. Ha közte és Vinícius között kellene választanom, Viníciust választanám. 

Remélem, inkább a huszonöt év körüli, a következő hullámot képviselő játékosokat célozzuk meg, nem pedig az olyanokat, mint Szalah, akik számára a szaúdi bajnokság biztosan karrierjük utolsó állomása lenne” – mondta Ben Harburg, az Al-Holud elnöke.

Ezt is ajánljuk a témában

Szalahért egyébként korábban is volt már érdeklődés Szaúd-Arábiából, az Al-Ittihad 2023 szeptemberében a hírek szerint 150 millió fontot kínált érte, de azt az ajánlatot a Liverpool elutasította.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!