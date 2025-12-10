Szoboszlaitól megkérdezték, hogy ki a főnök Liverpoolban – ezt válaszolta

A Liverpool kedden Szoboszlai Dominik tizenegyesével győzött 1–0-ra az Internazionale vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában. A mérkőzés után a vegyes zónában mások mellett a gólszerző is megszólalt, akit először arról kérdeztek, hogyan sikerült függetleníteni magukat a pályán a Mohamed Szalah körül kialakult helyzettől.

Szoboszlai Dominik az Inter elleni gólját ünnepli (Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP)

„Az a munkánk, hogy a pályán bizonyítsunk, és nem azon kell gondolkodnunk, mi történik a pályán kívül. Nem mindig vagyunk a magasban, néha mélységekbe kerülünk. Olyan ez, mint egy hullámvasút. Néha veszítesz, néha nyersz. Most egy tizenegyessel nyertünk, nem kaptunk gólt, és elvittük a három pontot, ez a legfontosabb” – felelte Szoboszlai.