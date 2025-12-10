Ft
Liverpool Inter Bajnokok Ligája tizenegyes Szoboszlai Dominik

Szoboszlaitól megkérdezték, hogy ki a főnök Liverpoolban – ezt válaszolta

2025. december 10. 10:45

Az Inter elleni BL-meccs után feltették a kérdést a magyar középpályásnak, hogy ki a főnök a Liverpoolban. Szoboszlai Dominik egy kedves mosoly után diplomatikusan válaszolt.

2025. december 10. 10:45
null

A Liverpool kedden Szoboszlai Dominik tizenegyesével győzött 1–0-ra az Internazionale vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában. A mérkőzés után a vegyes zónában mások mellett a gólszerző is megszólalt, akit először arról kérdeztek, hogyan sikerült függetleníteni magukat a pályán a Mohamed Szalah körül kialakult helyzettől.

Szoboszlai Dominik, Liverpool, Inter, Bajnokok Ligája, San Siro
Szoboszlai Dominik az Inter elleni gólját ünnepli (Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP)

„Az a munkánk, hogy a pályán bizonyítsunk, és nem azon kell gondolkodnunk, mi történik a pályán kívül. Nem mindig vagyunk a magasban, néha mélységekbe kerülünk. Olyan ez, mint egy hullámvasút. Néha veszítesz, néha nyersz. Most egy tizenegyessel nyertünk, nem kaptunk gólt, és elvittük a három pontot, ez a legfontosabb” – felelte Szoboszlai.

Szoboszlai a főnök Liverpoolban?

A riporter ezt követően felvetette a magyar futballistának, a nagy játékosok ismérve általában az, hogy krízishelyzetekben bizonyítanak, márpedig ezen a meccsen úgy tűnt, sőt a teljes eddigi idényt tekintve is, hogy ennek a csapatnak ő a főnöke.

Szoboszlai egy kedves mosoly után így válaszolt: 

Ez egy trükkös szó, mert a főnök az edző (Arne Slot). Én csak próbálom a pályán és azon kívül is a legjobbamat nyújtani, és annyit segíteni az új játékosoknak és a csapatnak, amennyit csak tudok. Ez a feladatunk, hogy segítsük egymást. Ahhoz, hogy csapatként naggyá váljunk, keményen kell dolgoznunk, és akkor jönni fognak az olyan eredmények, mint ez a mostani is.

 

Szoboszlainak az Inter elleni már a harmadik gólja volt a Bajnokok Ligája mostani kiírásában, korábban az Eintracht Frankfurt és a PSV kapuját is bevette, és kiosztott már három gólpasszt is. A Liverpool a következő fordulóban a Marseille-hez látogat, majd a záró körben a Qarabagot fogadja az Anfielden.

Nyitókép: STEFANO RELLANDINI / AFP

Inter–Liverpool 0–1 – a mérkőzés összefoglalója

 

