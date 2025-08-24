Ft
08. 24.
vasárnap
kormány gabonaexport gazda kvóta exportőr élelmiszer költség

Még tíz csapásnál is több sújtja az ukrán mezőgazdaságot

2025. augusztus 24. 18:57

Késői fagyok, hosszan tartó aszály, éhes sáskarajok sokkolták az ukrán gazdákat.

2025. augusztus 24. 18:57
null

A kedvezőtlen időjárás mellett az ukrán mezőgazdaság helyzetét tovább rontotta, hogy az Európai Unió visszaállította a gabonaexport-kvótákat, a kormány pedig a betakarítás kellős közepén megszüntette az agrárminisztériumot – számolt be a Világgazdaság. Bár kenyérhiány nem fenyeget, az árak az év végéig érezhetően emelkedni fognak.

A gazdálkodók már a tavaszi vetés idején szembesültek a kedvezőtlen körülményekkel. Március közepén, egy korai felmelegedés után újra beköszöntött a tél, majd májusban ismét fagykárok sújtották a vetéseket. A csapadékhiány miatt több régióban újravetést kellett elrendelni, a búza helyett rövid tenyészidejű tavaszi kultúrákat vetettek, és a napraforgó-állomány is megsínylette a körülményeket. 

A nyár folyamán sáskajárás rontotta tovább a kilátásokat, főleg a délkeleti megyékben.

A becslések szerint a tavalyi 55 millió tonnás gabonaterméssel szemben idén legfeljebb 51-52 millió tonna kerülhet a magtárakba. A veszteség országos szinten körülbelül 5 százalékra tehető, ám egyes térségekben ennél jóval nagyobb lehet a kiesés. Az ukrán exportőröknek szintén nehézséget okoz, hogy június 6-tól az Európai Unió megszüntette az orosz inváziót követően bevezetett, vámmentes „kereskedelmi szabadkártyát”, és visszatért a 2016-os szabadkereskedelmi megállapodás szerinti kvótákhoz. Bár bizonyos tételeknél a mennyiségi korlátokat növelték, a lehetőségek így is szűkülnek. A búza esetében például a 4,7 millió tonnás exportkvóta 1,3 millió tonnára zsugorodott.

A visszarendeződés nagyarányú bevételkiesést okozhat: az agrárszereplők évente mintegy 3 milliárd eurótól eshetnek el. Ukrajna tavaly az EU harmadik legnagyobb élelmiszer-exportőrévé lépett elő, és 13 milliárd eurós forgalmat ért el a közösségben. Ugyanakkor az ukrán exportot számos országban kemény kritika érte a gazdák és az agrárszervezetek részéről.

A termelők ezért kénytelenek Ázsia és Afrika felé fordulni, ahol ugyan jelentős kereslet mutatkozik, de a logisztikai költségek magasabbak, és az értékesítési hálózat kiépítése lassabb folyamat. Az ukrán gabonaexport továbbra is elsősorban a Fekete-tengeri kikötőkön – Odessza, Csornomorszk és Pivdennij – keresztül zajlik, a teljes kivitel mintegy 85-90 százaléka innen indul. 

A vasúti tarifák esetleges emelése azonban újabb költségnövekedést hozhat, ami kiváltképp a front közeli északkeleti megyéket érintené érzékenyen.

A gazdák körében bizonytalanságot keltett az is, hogy júliusban a kormány megszüntette az agrárminisztériumot, és feladatait a gazdasági minisztériumhoz, illetve más tárcákhoz csoportosította át, sokan attól tartanak, hogy az agrárszektor érdekképviselete gyengül.

A búzatermés 21 millió tonna körül alakulhat, ami 5 százalékkal elmarad a tavalyi szinttől, az árpa és a repce termésmennyisége szintén csökken, 
a kukorica állapota kedvező, és a hozamok megközelíthetik a tavalyi szintet, bár a betakarítás az időjárás miatt csúszhat.
A belső fogyasztás biztonságban van: az igény évi 6 millió tonna búza körül mozog, így az ország önellátása nem forog veszélyben. A kenyér ára a kínálat csökkenése, az energia- és szállítási költségek emelkedése, valamint a bérek rendezése miatt a következő hónapokban tovább nő.

Fotó: Szergej Kozlov/MTI

 

