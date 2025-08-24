Még tíz csapásnál is több sújtja az ukrán mezőgazdaságot

A visszarendeződés nagyarányú bevételkiesést okozhat: az agrárszereplők évente mintegy 3 milliárd eurótól eshetnek el. Ukrajna tavaly az EU harmadik legnagyobb élelmiszer-exportőrévé lépett elő, és 13 milliárd eurós forgalmat ért el a közösségben. Ugyanakkor az ukrán exportot számos országban kemény kritika érte a gazdák és az agrárszervezetek részéről.

A termelők ezért kénytelenek Ázsia és Afrika felé fordulni, ahol ugyan jelentős kereslet mutatkozik, de a logisztikai költségek magasabbak, és az értékesítési hálózat kiépítése lassabb folyamat. Az ukrán gabonaexport továbbra is elsősorban a Fekete-tengeri kikötőkön – Odessza, Csornomorszk és Pivdennij – keresztül zajlik, a teljes kivitel mintegy 85-90 százaléka innen indul.

A vasúti tarifák esetleges emelése azonban újabb költségnövekedést hozhat, ami kiváltképp a front közeli északkeleti megyéket érintené érzékenyen.

A gazdák körében bizonytalanságot keltett az is, hogy júliusban a kormány megszüntette az agrárminisztériumot, és feladatait a gazdasági minisztériumhoz, illetve más tárcákhoz csoportosította át, sokan attól tartanak, hogy az agrárszektor érdekképviselete gyengül.

A búzatermés 21 millió tonna körül alakulhat, ami 5 százalékkal elmarad a tavalyi szinttől, az árpa és a repce termésmennyisége szintén csökken,

a kukorica állapota kedvező, és a hozamok megközelíthetik a tavalyi szintet, bár a betakarítás az időjárás miatt csúszhat.

A belső fogyasztás biztonságban van: az igény évi 6 millió tonna búza körül mozog, így az ország önellátása nem forog veszélyben. A kenyér ára a kínálat csökkenése, az energia- és szállítási költségek emelkedése, valamint a bérek rendezése miatt a következő hónapokban tovább nő.

