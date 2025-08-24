Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bundesliga Werder Bremen Eintracht Frankfurt

Itt az év égése: a tudatlan riporternő élő adásban kérdezte meg a nagy zakót kapó focistát, hogy örül-e a győzelemnek (VIDEÓ)

2025. augusztus 24. 18:24

Marco Friedltől megkérdezte a pálya széli riporterhölgy, mennyire örül a győzelemnek – apró szépséghiba, hogy csapata, a Werder Bremen 4–1-re kikapott az Eintracht Frankfurttól.

2025. augusztus 24. 18:24
null

A Sky Sports pálya széli riporterével megtörtént minden újságírói rémálma az Eintracht Frankfurt és a Werder Bremen szombati német bajnokija után. Történt ugyanis, hogy a hazai frankfurti csapat megsemmisítő, 4–1-es verést mért a brémaiakra. A mérkőzés után a Werder osztrák válogatott játékosa, Marco Friedl mezt cserélt az Eintracht labdarúgójával, Michael Zetterrel.

Ezután Friedl nyilatkozni ment a Sky Sport riporternőjéhez, akinek nem igazán esett le, hogy ki áll vele szemben, csak annyit látott, hogy egy frankfurti mezes játékos, majd feltette azt a sablon kérdést, ami valóban fel lehet tenni, ha csak megúszósra akarja venni a kolléga az interjút: „Mennyire örülsz a győzelemnek?”

Hogy ennek a kérdésnek mi értelme van akkor is, ha az ember interjúalanya valóban győzött, az hatalmas talány, de ebben az esetben legalább nem a klisé folytatását láthattuk, ugyanis Friedl közölte a hölggyel a tényt, miszerint ő a vesztes Bréma játékosa.

A riporter ezután hebegett-habogott, nem győzött bocsánatot kérni, látszott, hogy legszívesebben elbújna szégyenében. Van is neki miért, hiszen szakmailag már maga a sablonkérdés sem értékelhető túl magasra, de hogy mindezt rossz embernek teszi fel, az mindennek a csúcsa.

És azért nem arról van szó, hogy Friedl ismeretlen játékos lenne Németországban: a Bayern Münchenben nevelkedett, 6 éve pedig már a Werder labdarúgója, összesen 158 mérkőzésen lépett pályára a Bundesligában, 6-szor pedig az osztrák válogatottban is szerepelt. 

Nyitókép: Harry Langer / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
frankie-bunn
2025. augusztus 24. 20:35
Szőke
Válasz erre
0
0
wadcutter
2025. augusztus 24. 18:35
attól még, hogy ő a vesztes csapat játékosa, attól még örülhet a győzelemnek, ki tudja kinek szurkolt vagy mit tett meg a Tippmixen
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!