Itt az év égése: a tudatlan riporternő élő adásban kérdezte meg a nagy zakót kapó focistát, hogy örül-e a győzelemnek (VIDEÓ)

A Sky Sports pálya széli riporterével megtörtént minden újságírói rémálma az Eintracht Frankfurt és a Werder Bremen szombati német bajnokija után. Történt ugyanis, hogy a hazai frankfurti csapat megsemmisítő, 4–1-es verést mért a brémaiakra. A mérkőzés után a Werder osztrák válogatott játékosa, Marco Friedl mezt cserélt az Eintracht labdarúgójával, Michael Zetterrel.

Ezután Friedl nyilatkozni ment a Sky Sport riporternőjéhez, akinek nem igazán esett le, hogy ki áll vele szemben, csak annyit látott, hogy egy frankfurti mezes játékos, majd feltette azt a sablon kérdést, ami valóban fel lehet tenni, ha csak megúszósra akarja venni a kolléga az interjút: „Mennyire örülsz a győzelemnek?”

Hogy ennek a kérdésnek mi értelme van akkor is, ha az ember interjúalanya valóban győzött, az hatalmas talány, de ebben az esetben legalább nem a klisé folytatását láthattuk, ugyanis Friedl közölte a hölggyel a tényt, miszerint ő a vesztes Bréma játékosa.

A riporter ezután hebegett-habogott, nem győzött bocsánatot kérni, látszott, hogy legszívesebben elbújna szégyenében. Van is neki miért, hiszen szakmailag már maga a sablonkérdés sem értékelhető túl magasra, de hogy mindezt rossz embernek teszi fel, az mindennek a csúcsa.

Werder Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt keeper Michael Zetter after his side lost 1-4.



Sky Sports journalist then asks him if he's happy with the win.



Marco Friedl: "I'm a Werder Bremen player in case you don't know."pic.twitter.com/kMPW6dCbJV — Troll Football (@TrollFootball) August 23, 2025

És azért nem arról van szó, hogy Friedl ismeretlen játékos lenne Németországban: a Bayern Münchenben nevelkedett, 6 éve pedig már a Werder labdarúgója, összesen 158 mérkőzésen lépett pályára a Bundesligában, 6-szor pedig az osztrák válogatottban is szerepelt.

Nyitókép: Harry Langer / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP