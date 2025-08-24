Itt az év égése: a tudatlan riporternő élő adásban kérdezte meg a nagy zakót kapó focistát, hogy örül-e a győzelemnek (VIDEÓ)

Erre a pillanatra várt mindenki: eldőlt Gulácsi Péter sorsa Lipcsében
Marco Friedltől megkérdezte a pálya széli riporterhölgy, mennyire örül a győzelemnek – apró szépséghiba, hogy csapata, a Werder Bremen 4–1-re kikapott az Eintracht Frankfurttól.
A Sky Sports pálya széli riporterével megtörtént minden újságírói rémálma az Eintracht Frankfurt és a Werder Bremen szombati német bajnokija után. Történt ugyanis, hogy a hazai frankfurti csapat megsemmisítő, 4–1-es verést mért a brémaiakra. A mérkőzés után a Werder osztrák válogatott játékosa, Marco Friedl mezt cserélt az Eintracht labdarúgójával, Michael Zetterrel.
Ezután Friedl nyilatkozni ment a Sky Sport riporternőjéhez, akinek nem igazán esett le, hogy ki áll vele szemben, csak annyit látott, hogy egy frankfurti mezes játékos, majd feltette azt a sablon kérdést, ami valóban fel lehet tenni, ha csak megúszósra akarja venni a kolléga az interjút: „Mennyire örülsz a győzelemnek?”
Hogy ennek a kérdésnek mi értelme van akkor is, ha az ember interjúalanya valóban győzött, az hatalmas talány, de ebben az esetben legalább nem a klisé folytatását láthattuk, ugyanis Friedl közölte a hölggyel a tényt, miszerint ő a vesztes Bréma játékosa.
A riporter ezután hebegett-habogott, nem győzött bocsánatot kérni, látszott, hogy legszívesebben elbújna szégyenében. Van is neki miért, hiszen szakmailag már maga a sablonkérdés sem értékelhető túl magasra, de hogy mindezt rossz embernek teszi fel, az mindennek a csúcsa.
És azért nem arról van szó, hogy Friedl ismeretlen játékos lenne Németországban: a Bayern Münchenben nevelkedett, 6 éve pedig már a Werder labdarúgója, összesen 158 mérkőzésen lépett pályára a Bundesligában, 6-szor pedig az osztrák válogatottban is szerepelt.
