Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Schäfer András Bundesliga Bayern München Union Berlin

„Az elmúlt egy hónapban gödörben voltam” – kifakadt a német lapnak a magyar válogatott játékos

2025. december 19. 16:42

Schäfer András karrierje egyik legpechesebb idényét futja. A magyar válogatott csupaszív középpályását folyamatosan valami bosszantó apróság hátráltatja a játékban, és nyilván a nemzeti csapat drámai kudarca sem segített a lelkiállapotán.

2025. december 19. 16:42
null

Roppant balszerencsés idényt fut Schäfer András – klub- és válogatott szinten egyaránt. Az Union Berlin csupaszív középpályása az elmúlt években a fővárosiak alapemberének számított, ám a mostani Bundesliga-évadban csupán három bajnokit tudott végigjátszani, a többin vagy csereként került pályára, vagy kihagyta sérülés, betegség miatt. S ha ez önmagában nem lenne elég, még ott van pluszban a magyar nemzeti csapattal elszenvedett fájó kudarc is...

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron
Schäfer András Union magyar válogatott
Ez a kép jól összefoglalja Schäfer András hányatott idényét: a klubjában és a magyar válogatottban is sorra érik a kudarcok / Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Ha nem lenne elég a berlini szenvedés, még ott a magyar válogatott kudarca is...

A 26 éves játékos a Bildnek adott keserű interjújában nem is tagadta, mennyire bántja jelenlegi helyzete. Schäfer úgy fogalmazott, eddig az egész idénye egy nagy pechsorozat: hiába sikerült jól a felkészülése, rögtön utána jött egy izomsérülés, ami három-négy meccsre harcképtelenné tette. És tulajdonképpen azóta is ez a forgatókönyv ismétlődik – amint visszatér, és kezdene belejönni, egyből közbejön megint valami bosszantó apróság, ami partvonalon kívülre kényszeríti. 

A mostani kiírásban már a harmadik-negyedik alkalommal fordul elő, hogy jön egy kisebb sérülés, betegség, bölcsességfog-kezelés, mindig valami ilyen apró dolog, ami megtöri a ritmusomat”

– mondta karrierje egyik legfrusztrálóbb időszakáról a játékos. Hozzátette, az elmúlt egy hónap külön rémálomszerűen alakult a bajnokságban veretlenül listavezető Bayern München ellen a 93. percben elbukott győzelemmel (ez volt az egyik olyan meccs, amelyen Schäfer végig a pályán volt – és itt rúgott csodagólt Luis Díaz, lásd alább), vagy a még nagyobb szívfájdalommal, a magyar válogatott írek elleni 96. perces drámájával. 

„Előbb a Bayern-meccs, amikor a 93. percben egyenlítenek 2-2-re... Aztán jön a sorsdöntő válogatott selejtező Írország ellen: kiválóan játszunk, irányítjuk a játékot, erre a végén 3-2-re elveszítjük, a 96. percben”

fakadt ki Schäfer, aki azon az írek elleni meccsen az egészségét komolyan kockáztatva vállalta a játékot nem százszázalékos állapotban is, és végül a 63. percben le is kellett cserélni (ezután a St. Pauli elleni bajnokit is ki kellett hagynia, amikor pedig a rá következő meccsen a 79. percben, győztes állásnál becserélték, az akkor még sereghajtó Heidenheim a hajrában fordítva elvitte a pontokat. 

Így vagy úgy, az interjú azért mégiscsak pozitív végkicsengéssel zárul: Schäfer András bizakodó, és a múlt hét végén, a magyaros Bundesliga-rangadón a Gulácsi Péter, Willi Orbán-féle RB Leipzig legyőzése után már látja a fényt az alagút végén: „Az elmúlt egy hónapban gödörben voltam, de szép lassan kilábalok belőle. A Lipcse elleni győzelem nagyszerű volt, és amikor bevethető vagyok, százszázalékos állapotban, akkor mindig játszom!”

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!