„Az elmúlt egy hónapban gödörben voltam” – kifakadt a német lapnak a magyar válogatott játékos

Ha nem lenne elég a berlini szenvedés, még ott a magyar válogatott kudarca is...

A 26 éves játékos a Bildnek adott keserű interjújában nem is tagadta, mennyire bántja jelenlegi helyzete. Schäfer úgy fogalmazott, eddig az egész idénye egy nagy pechsorozat: hiába sikerült jól a felkészülése, rögtön utána jött egy izomsérülés, ami három-négy meccsre harcképtelenné tette. És tulajdonképpen azóta is ez a forgatókönyv ismétlődik – amint visszatér, és kezdene belejönni, egyből közbejön megint valami bosszantó apróság, ami partvonalon kívülre kényszeríti.

A mostani kiírásban már a harmadik-negyedik alkalommal fordul elő, hogy jön egy kisebb sérülés, betegség, bölcsességfog-kezelés, mindig valami ilyen apró dolog, ami megtöri a ritmusomat”

– mondta karrierje egyik legfrusztrálóbb időszakáról a játékos. Hozzátette, az elmúlt egy hónap külön rémálomszerűen alakult a bajnokságban veretlenül listavezető Bayern München ellen a 93. percben elbukott győzelemmel (ez volt az egyik olyan meccs, amelyen Schäfer végig a pályán volt – és itt rúgott csodagólt Luis Díaz, lásd alább), vagy a még nagyobb szívfájdalommal, a magyar válogatott írek elleni 96. perces drámájával.