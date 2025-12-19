„Az elmúlt egy hónapban gödörben voltam” – kifakadt a német lapnak a magyar válogatott játékos

Schäfer András: Undorító meccs volt, remélem, a szurkolók nem füttyszóval fogadnak minket vasárnap
Nem akar mártírkodni.
Schäfer András karrierje egyik legpechesebb idényét futja. A magyar válogatott csupaszív középpályását folyamatosan valami bosszantó apróság hátráltatja a játékban, és nyilván a nemzeti csapat drámai kudarca sem segített a lelkiállapotán.
Roppant balszerencsés idényt fut Schäfer András – klub- és válogatott szinten egyaránt. Az Union Berlin csupaszív középpályása az elmúlt években a fővárosiak alapemberének számított, ám a mostani Bundesliga-évadban csupán három bajnokit tudott végigjátszani, a többin vagy csereként került pályára, vagy kihagyta sérülés, betegség miatt. S ha ez önmagában nem lenne elég, még ott van pluszban a magyar nemzeti csapattal elszenvedett fájó kudarc is...
A 26 éves játékos a Bildnek adott keserű interjújában nem is tagadta, mennyire bántja jelenlegi helyzete. Schäfer úgy fogalmazott, eddig az egész idénye egy nagy pechsorozat: hiába sikerült jól a felkészülése, rögtön utána jött egy izomsérülés, ami három-négy meccsre harcképtelenné tette. És tulajdonképpen azóta is ez a forgatókönyv ismétlődik – amint visszatér, és kezdene belejönni, egyből közbejön megint valami bosszantó apróság, ami partvonalon kívülre kényszeríti.
A mostani kiírásban már a harmadik-negyedik alkalommal fordul elő, hogy jön egy kisebb sérülés, betegség, bölcsességfog-kezelés, mindig valami ilyen apró dolog, ami megtöri a ritmusomat”
– mondta karrierje egyik legfrusztrálóbb időszakáról a játékos. Hozzátette, az elmúlt egy hónap külön rémálomszerűen alakult a bajnokságban veretlenül listavezető Bayern München ellen a 93. percben elbukott győzelemmel (ez volt az egyik olyan meccs, amelyen Schäfer végig a pályán volt – és itt rúgott csodagólt Luis Díaz, lásd alább), vagy a még nagyobb szívfájdalommal, a magyar válogatott írek elleni 96. perces drámájával.
„Előbb a Bayern-meccs, amikor a 93. percben egyenlítenek 2-2-re... Aztán jön a sorsdöntő válogatott selejtező Írország ellen: kiválóan játszunk, irányítjuk a játékot, erre a végén 3-2-re elveszítjük, a 96. percben”
– fakadt ki Schäfer, aki azon az írek elleni meccsen az egészségét komolyan kockáztatva vállalta a játékot nem százszázalékos állapotban is, és végül a 63. percben le is kellett cserélni (ezután a St. Pauli elleni bajnokit is ki kellett hagynia, amikor pedig a rá következő meccsen a 79. percben, győztes állásnál becserélték, az akkor még sereghajtó Heidenheim a hajrában fordítva elvitte a pontokat.
Így vagy úgy, az interjú azért mégiscsak pozitív végkicsengéssel zárul: Schäfer András bizakodó, és a múlt hét végén, a magyaros Bundesliga-rangadón a Gulácsi Péter, Willi Orbán-féle RB Leipzig legyőzése után már látja a fényt az alagút végén: „Az elmúlt egy hónapban gödörben voltam, de szép lassan kilábalok belőle. A Lipcse elleni győzelem nagyszerű volt, és amikor bevethető vagyok, százszázalékos állapotban, akkor mindig játszom!”
