Schäfer András: Undorító meccs volt, remélem, a szurkolók nem füttyszóval fogadnak minket vasárnap

Arról is beszélt, mi volt a különbség a két játékrész között.

„Az elsőben megnyertük a pályaharcokat, a második labdákat, és szerintem agresszívebbek voltunk, jobban kihasználtuk a gyengeségüket. A másodikban területet adtunk nekik, kicsit a stadion is felélesztette őket, bátran és jól is játszottak, mi meg hagytuk őket. Szerintem most ez egy intő jel kell, hogy legyen, a későbbi mérkőzéseken már nem fordulhat elő. Valamilyen szinten ez jó, hogy egy idegenbeli győzelem után elégedetlenek vagyunk. Nem mondhatom azt, hogy nagyon jók voltunk, fantasztikus volt a csapat, és simán nyertünk. Később biztosan átértékelem kicsit, és örülni fogok a három pontnak, mert fontos, hogy megszereztük, de elégedett nem vagyok.

Nehéz, amikor egy ilyen találkozón feléled a hazai csapat, ezek az undorító meccsek. Az utolsó tíz-tizenöt percben ilyenkor már főképp nem a taktika győz, hanem az, hogy ki akar jobban nyerni. Volt egy nagy helyzetük a végén, azt is két butaság előzte meg, ezekre jobban oda kell figyelnünk fejben. De nem játszom a mártírt, nyertünk idegenben egy vb-selejtezőt, ezért nagyon jó helyzetből várjuk az írországi mérkőzést.”

Végül arról beszélt, mit vár maguktól és a Puskás Aréna közönségétől vasárnap az írek ellen.

„Mindenképp nyernünk kell, akkor is, ha már megvan a második hely. Aki felveszi a címeres mezt, az minden meccsen győzni akar, legyen az ellenfél a lakatlan szigetek vagy a német válogatott. Ha esetleg kikapnak a portugálok, akkor még az első helyre is van esélyünk, vagyis kinyílik egy második kapu, én így állok hozzá.