Magyarország Örményország válogatott

Schäfer András: Undorító meccs volt, remélem, a szurkolók nem füttyszóval fogadnak minket vasárnap

2025. november 13. 21:47

A magyar válogatott Varga Barnabás góljával 1–0-ra nyert az örmények elleni világbajnoki selejtezőn. Örményország–Magyarország: Schäfer András értékelése.

2025. november 13. 21:47
null
Nagy-Pál Tamás

Ha a vártnál nehezebben is, de begyűjtötte a három pontot a magyar válogatott az örmények ellen, így Szoboszlai Dominikék nagyon jó helyzetbe kerültek a világbajnoki selejtező-csoportban a pótselejtezős hely szempontjából. Az Örményország–Magyarország után Schäfer András válaszolt az újságírók kérdéseire.

Örményország–Magyarország
Örményország–Magyarország: Schäfer Varga gólját ünnepli. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„Az első érzéseim nagyon rosszak voltak a meccs után, mert a második félidőben szörnyen játszottunk” – kezdte őszintén az Union Berlin középpályása. – „Nem vagyok álszent, a három pontért jöttünk, és meg is szereztük. Ezek a meccsek mindig nagyon nehezek, de elégedett nem vagyok, csak a három pontnak örülök. Az első félidő jó volt, a második nagyon gyenge. A csapat erősségét mutatja, hogy ezt a meccset is meg tudtuk nyerni. A hazai meccs hasonló volt, talán ott a szünet után jobban játszottunk. Örülnöm kéne, hogy nyertünk. Örülök is.”

Örményország–Magyarország: ezek az undorító meccsek

Arról is beszélt, mi volt a különbség a két játékrész között.

„Az elsőben megnyertük a pályaharcokat, a második labdákat, és szerintem agresszívebbek voltunk, jobban kihasználtuk a gyengeségüket. A másodikban területet adtunk nekik, kicsit a stadion is felélesztette őket, bátran és jól is játszottak, mi meg hagytuk őket. Szerintem most ez egy intő jel kell, hogy legyen, a későbbi mérkőzéseken már nem fordulhat elő. Valamilyen szinten ez jó, hogy egy idegenbeli győzelem után elégedetlenek vagyunk. Nem mondhatom azt, hogy nagyon jók voltunk, fantasztikus volt a csapat, és simán nyertünk. Később biztosan átértékelem kicsit, és örülni fogok a három pontnak, mert fontos, hogy megszereztük, de elégedett nem vagyok. 

Nehéz, amikor egy ilyen találkozón feléled a hazai csapat, ezek az undorító meccsek. Az utolsó tíz-tizenöt percben ilyenkor már főképp nem a taktika győz, hanem az, hogy ki akar jobban nyerni. Volt egy nagy helyzetük a végén, azt is két butaság előzte meg, ezekre jobban oda kell figyelnünk fejben. De nem játszom a mártírt, nyertünk idegenben egy vb-selejtezőt, ezért nagyon jó helyzetből várjuk az írországi mérkőzést.”

Végül arról beszélt, mit vár maguktól és a Puskás Aréna közönségétől vasárnap az írek ellen.

„Mindenképp nyernünk kell, akkor is, ha már megvan a második hely. Aki felveszi a címeres mezt, az minden meccsen győzni akar, legyen az ellenfél a lakatlan szigetek vagy a német válogatott. Ha esetleg kikapnak a portugálok, akkor még az első helyre is van esélyünk, vagyis kinyílik egy második kapu, én így állok hozzá. 

A közönségünk mindig fantasztikus, ritkán hallottunk tőlük füttyszót, amikor meg igen, akkor kicsit jogos volt. Őket talán kicsit jobban befolyásolja a mai mérkőzés, mert tudom, hogyan gondolkodnak a szurkolók, szeretnek számolgatni. De fantasztikus szurkolást várok tőlük vasárnap is, ahogy a Puskás Arénában megszoktuk, úgyhogy remélem, nem füttyszóval kezdik majd a meccset.”

Az írek ellen vasárnap délután 3 órától játszik a magyar válogatott.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

