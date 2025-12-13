Ft
válogatott Stieber Zoltán MTK

Visszavonult a 2016-os osztrákok elleni Eb-meccs egyik utolsó magyar hőse

2025. december 13. 17:25

Visszavonult az Ausztria ellen 2016-os Európa-bajnoki meccs egyik utolsó magyar hőse. Stieber Zoltán gólját azóta sem felejtik a szurkolók.

2025. december 13. 17:25
null

Befejezte pályafutását Stieber Zoltán korábbi 26-szoros válogatott labdarúgó, aki visszatekintve úgy véli, a 2016-os Európa-bajnokságon az osztrákok ellen szerzett gólja kárpótolta a sérülésekért, a futballban őt ért csalódásokért – számolt be róla az MTI.

STIEBER Zoltán; VALLEJO, Alexander
Stieber Zoltán utolsó klubja az MTK volt. Fotó: MTI/MTVA/Kovács Tamás

Ezzel mondhatjuk, hogy az egyik utolsó hős is visszavonult abból a csapatból. 

Ugyan vannak még aktív játékosok az osztrákok ellen pályára lépők közül, de Fiola Attila, Lang Ádám, Kádár Tamás, Dzsudzsák Balázs, Németh Krisztián, Nagy Ádám és Kleinheisler László sem tagja már a válogatottnak – erre utóbbi kettőnek lehet még reálisan esélye.

De vissza Stieberre: júniusban az MTK Budapest vezetősége nem hosszabbított szerződést a 37 éves szélsővel, aki néhány héttel korábban csípősérülést szenvedett a Fehérvár FC elleni Magyar Kupa-mérkőzésen. A rehabilitációt saját egészséges jövője érdekében is végigcsinálta, de az az áprilisi kupamérkőzés volt az utolsó a profi pályafutásában. 

Összességében a Zalaegerszeg, az Újpest és az MTK játékosaként 107 NB I-es bajnoki összecsapáson kilenc gólt szerzett, de 2005 és 2019 között külföldön futballozott, mások mellett az Aston Villa, a Greuther Fürth, a Hamburg és a DC United légiósa is volt. A magyar válogatottban 26-szor lépett pályára, háromszor volt eredményes, Litvánia és Finnország ellen 2015-ben, aztán a 2016-os Európa-bajnokságon Ausztriával szemben.

Stieber Zoltán és az a bizonyos gól

Tudom, másoknak kétszer-háromszor ennyi meccsük van címeres mezben, de a szurkolók egy momentumukat sem tudják felidézni. Az én esetemben igen. A 2016-os Európa-bajnokságon az osztrákoknak rúgott gólom lassan tízéves, de a mai napig emlegetik az emberek, elmesélik, hol látták, miként reagálnak. Azért a pillanatért a legelső edzéstől a sérüléseken át a csalódásokig mindenért kárpótolt a futball, az a gól mindent megért, az az érzés elkísér"

 – mondta a szélső a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

Nyitókép: MTI/MTVA/Illyés Tibor

