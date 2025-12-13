Visszavonult a 2016-os osztrákok elleni Eb-meccs egyik utolsó magyar hőse

Ugyan vannak még aktív játékosok az osztrákok ellen pályára lépők közül, de Fiola Attila, Lang Ádám, Kádár Tamás, Dzsudzsák Balázs, Németh Krisztián, Nagy Ádám és Kleinheisler László sem tagja már a válogatottnak – erre utóbbi kettőnek lehet még reálisan esélye.

De vissza Stieberre: júniusban az MTK Budapest vezetősége nem hosszabbított szerződést a 37 éves szélsővel, aki néhány héttel korábban csípősérülést szenvedett a Fehérvár FC elleni Magyar Kupa-mérkőzésen. A rehabilitációt saját egészséges jövője érdekében is végigcsinálta, de az az áprilisi kupamérkőzés volt az utolsó a profi pályafutásában.

Összességében a Zalaegerszeg, az Újpest és az MTK játékosaként 107 NB I-es bajnoki összecsapáson kilenc gólt szerzett, de 2005 és 2019 között külföldön futballozott, mások mellett az Aston Villa, a Greuther Fürth, a Hamburg és a DC United légiósa is volt. A magyar válogatottban 26-szor lépett pályára, háromszor volt eredményes, Litvánia és Finnország ellen 2015-ben, aztán a 2016-os Európa-bajnokságon Ausztriával szemben.

Stieber Zoltán és az a bizonyos gól