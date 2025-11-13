Majdnem harmincéves átkot törhet meg a magyar válogatott – őket küldjük harcba Jerevánban

Dibusz Dénes – Nego Loic, Orbán Willi, Szalai Attila, Kerkez Milos – Schäfer András, Styles Callum – Szoboszlai Dominik – Bolla Bendegúz, Varga Barnabás, Sallai Roland

Cserék: Demjén, Szappanos (kapusok), Osváth, Balogh B., Dárdai M., Csongvai, Vitális, Nagy Zs., Tóth A., Gruber, Lukács D., Redzic

Ezzel eldőlt, hogy Rossi a lehető legerősebb összeállításra szavazott az Írország legyőzésével eddig három pontot gyűjtő kaukázusi együttes ellen.

Az örmények pedig így állnak fel: