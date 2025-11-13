Majdnem harmincéves átkot törhet meg a magyar válogatott – őket küldjük harcba Jerevánban

Marco Rossi komoly döntést hozott meg: ez a három játékos biztosan nem lép pályára az örmények ellen
A szövetségi kapitány leadta a meccskeretet a jereváni találkozóra.
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya ezt a kezdő tizenegyet küldi pályára Jerevánban, a világbajnoki selejtezősorozat 5. fordulójában. Örményország–Magyarország – élőben a Mandineren. Cikkünk frissül.
Nem ma volt. Egy generáció nőtt fel azóta. Legutóbb 28 éve, az 1996-1997-es kiírásban végzett világbajnoki selejtezőcsoportja második helyén a magyar labdarúgó-válogatott. Az álmainkat akkor a jugoszlávok törték ketté, nem is akárhogyan: a budapesti odavágón 7–1-re, a belgrádi visszavágón 5–0-ra ütötték ki Magyarországot. A jelenben viszont Marco Rossi csapata kiváló helyzetből várja a vb-kvalifikációs négyese novemberi zárását, adott esetben akár már ma, csütörtök este biztossá válhat a mieink számára a márciusi ráadás. Ehhez az első lépést Örményország nemzeti együttese ellen kell megtenni Jerevánban, és ráérünk még azzal foglalkozni, hogy a kvartett másik meccsén, Dublinban, az ír–portugálon mi történik.
Az olasz-magyar szövetségi kapitány ezt a kezdő tizenegyet küldi pályára az örmény fővárosban:
Dibusz Dénes – Nego Loic, Orbán Willi, Szalai Attila, Kerkez Milos – Schäfer András, Styles Callum – Szoboszlai Dominik – Bolla Bendegúz, Varga Barnabás, Sallai Roland
Cserék: Demjén, Szappanos (kapusok), Osváth, Balogh B., Dárdai M., Csongvai, Vitális, Nagy Zs., Tóth A., Gruber, Lukács D., Redzic
Ezzel eldőlt, hogy Rossi a lehető legerősebb összeállításra szavazott az Írország legyőzésével eddig három pontot gyűjtő kaukázusi együttes ellen.
Az örmények pedig így állnak fel:
Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan, K. Muradjan, Szpercjan – Szevikjan, Ranos, Sagojan.
Szoboszlai Dominikék rendőri felvezetéssel, a kezdés előtt másfél órával érkeztek meg a Vazgen Szargszjan Stadionba:
A csoport állása:
1. Portugália 4 3 1 – 11–4 9 pont
2. MAGYARORSZÁG 4 1 2 1 8–7 5 pont
3. Írország 4 1 1 2 4–5 4 pont
4. Örményország 4 1 3 2–9 3 pont
Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt
