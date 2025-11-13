Ft
magyar válogatott Magyarország Jereván Örményország vb-selejtező

Majdnem harmincéves átkot törhet meg a magyar válogatott – őket küldjük harcba Jerevánban

2025. november 13. 16:31

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya ezt a kezdő tizenegyet küldi pályára Jerevánban, a világbajnoki selejtezősorozat 5. fordulójában. Örményország–Magyarország – élőben a Mandineren. Cikkünk frissül.

2025. november 13. 16:31
null
Nagy Péter

Nem ma volt. Egy generáció nőtt fel azóta. Legutóbb 28 éve, az 1996-1997-es kiírásban végzett világbajnoki selejtezőcsoportja második helyén a magyar labdarúgó-válogatott. Az álmainkat akkor a jugoszlávok törték ketté, nem is akárhogyan: a budapesti odavágón 7–1-re, a belgrádi visszavágón 5–0-ra ütötték ki Magyarországot. A jelenben viszont Marco Rossi csapata kiváló helyzetből várja a vb-kvalifikációs négyese novemberi zárását, adott esetben akár már ma, csütörtök este biztossá válhat a mieink számára a márciusi ráadás. Ehhez az első lépést Örményország nemzeti együttese ellen kell megtenni Jerevánban, és ráérünk még azzal foglalkozni, hogy a kvartett másik meccsén, Dublinban, az ír–portugálon mi történik. 

Örményország, Magyarország, Jereván, vb-selejtező
Örményország–Magyarország: 28 éves átkot törhet meg a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök este

Örményország–Magyarország: megvan a kezdőcsapatunk

Az olasz-magyar szövetségi kapitány ezt a kezdő tizenegyet küldi pályára az örmény fővárosban:

Dibusz Dénes – Nego Loic, Orbán Willi, Szalai Attila, Kerkez Milos – Schäfer András, Styles Callum – Szoboszlai Dominik – Bolla Bendegúz, Varga Barnabás, Sallai Roland

Cserék: Demjén, Szappanos (kapusok), Osváth, Balogh B., Dárdai M., Csongvai, Vitális, Nagy Zs., Tóth A., Gruber, Lukács D., Redzic

Ezzel eldőlt, hogy Rossi a lehető legerősebb összeállításra szavazott az Írország legyőzésével eddig három pontot gyűjtő kaukázusi együttes ellen.

Az örmények pedig így állnak fel:

Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan, K. Muradjan, Szpercjan – Szevikjan, Ranos, Sagojan.

Szoboszlai Dominikék rendőri felvezetéssel, a kezdés előtt másfél órával érkeztek meg a Vazgen Szargszjan Stadionba:

A csoport állása:

1. Portugália 4 3 1 – 11–4 9 pont

2. MAGYARORSZÁG 4 1 2 1 8–7 5 pont

3. Írország 4 1 1 2 4–5 4 pont

4. Örményország 4 1  3 2–9 3 pont 
 

Cikkünk frissül!

Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt

A két csapat legutóbbi, október 11-i mérkőzésének összefoglalóját itt nézheti meg:

