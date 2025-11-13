Szoboszlai varázslatos beadása után megvan a magyar válogatott gólja Örményországban (VIDEÓ)

Megtettük az első lépést a vb-pótselejtező felé Jerevánban: Örményország–Magyarország, 0–1 – élő
Már csütörtök este eldőlhet a mieink sorsa.
Vezet a magyar válogatott Örményországban. Szoboszlai Dominik beadására Varga Barnabás érkezett.
Ezekben a percekben is zajlik az Örményország–Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező. A magyar válogatott az első játékrész hajrájában megszerezte a vezetést, Szoboszlai Dominik nagyszerű beadására Varga Barnabás érkezett remekül. VIDEÓ ITT!
A 33. percben született a gól. Szoboszlaiék a bal szélen passzolgattak, arra várva, mikor tehetik be középre a labdát. Végül a Liverpool középpályása úgy döntött, hogy ő ad be. Egy labdaérintés után vakon tette be a labdát, amire szokásához híven Varga Barnabás nagyszerűen érkezett, és a védőjét legyőzve a jobb sarokba bólintott.
A szünetben a magyar válogatott 1–0-ra vezet.
Kövesse a mérkőzés élő, szöveges tudósítását a Mandiner segítségével!
Ezt is ajánljuk a témában
Már csütörtök este eldőlhet a mieink sorsa.
Fotó: Karen Minasyan/AFP