Marco Rossi komoly döntést hozott meg: ez a három játékos biztosan nem lép pályára az örmények ellen

Azért jöttünk, hogy nyerjünk, és Fülöp Mártonnak ajánlhassuk a győzelmet – Marco Rossi a Mandinernek
A szövetségi kapitány elérzékenyült kollégánk kérdésétől.
Mocsi Attila, Ötvös Bence és Bárány Donát sem lép pályára Jerevánban. Marco Rossi szövetségi kapitány leadta a meccskeretet az Örményország elleni találkozóra.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapjára feltöltött névsor alapján Mocsi Attila, Ötvös Bence és Bárány Donát maradt ki a magyar válogatott meccskeretéből az Örményországi elleni világbajnoki selejtezőre, így ők Marco Rossi szövetségi kapitány döntésének értelmében biztosan nem lépnek pályára a csütörtökön 18 órakor kezdődő találkozón.
Közülük eddig Ötvös játszotta a legtöbbet a mostani selejtezősorozatban, Írországban 35, a portugálok elleni hazai mérkőzésen 30 percet töltött a pályán, míg Mocsi az írországi meccsen kapott 23 percet. A novemberi összetartásra kisebb sérüléssel érkező Bárány újonc, ő még nem szerepelt a válogatottban – jegyzi meg az M4 Sport.
Ha a magyar csapat nyer Jerevánban, majd az esti mérkőzésen Írország kikap Portugáliától, akkor biztossá válik, hogy a mieink a csoport második helyén végeznek, és jövő tavasszal részt vehetnek a világbajnoki pótselejtezőn.
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, F-CSOPORT
5. FORDULÓ
18.00: Örményország–Magyarország (Tv: M4 Sport)
20.45: Írország–Portugália (Tv: Spíler2)
A csoport állása: 1. Portugália 10 pont, 2. MAGYARORSZÁG 5, 3. Írország 4, 4. Örményország 3
