Marco Rossi komoly döntést hozott meg: ez a három játékos biztosan nem lép pályára az örmények ellen

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapjára feltöltött névsor alapján Mocsi Attila, Ötvös Bence és Bárány Donát maradt ki a magyar válogatott meccskeretéből az Örményországi elleni világbajnoki selejtezőre, így ők Marco Rossi szövetségi kapitány döntésének értelmében biztosan nem lépnek pályára a csütörtökön 18 órakor kezdődő találkozón.

Közülük eddig Ötvös játszotta a legtöbbet a mostani selejtezősorozatban, Írországban 35, a portugálok elleni hazai mérkőzésen 30 percet töltött a pályán, míg Mocsi az írországi meccsen kapott 23 percet. A novemberi összetartásra kisebb sérüléssel érkező Bárány újonc, ő még nem szerepelt a válogatottban – jegyzi meg az M4 Sport.