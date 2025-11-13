Ft
Marco Rossi komoly döntést hozott meg: ez a három játékos biztosan nem lép pályára az örmények ellen

2025. november 13. 11:41

Mocsi Attila, Ötvös Bence és Bárány Donát sem lép pályára Jerevánban. Marco Rossi szövetségi kapitány leadta a meccskeretet az Örményország elleni találkozóra.

2025. november 13. 11:41
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapjára feltöltött névsor alapján Mocsi Attila, Ötvös Bence és Bárány Donát maradt ki a magyar válogatott meccskeretéből az Örményországi elleni világbajnoki selejtezőre, így ők Marco Rossi szövetségi kapitány döntésének értelmében biztosan nem lépnek pályára a csütörtökön 18 órakor kezdődő találkozón.

 

Közülük eddig Ötvös játszotta a legtöbbet a mostani selejtezősorozatban, Írországban 35, a portugálok elleni hazai mérkőzésen 30 percet töltött a pályán, míg Mocsi az írországi meccsen kapott 23 percet. A novemberi összetartásra kisebb sérüléssel érkező Bárány újonc, ő még nem szerepelt a válogatottban – jegyzi meg az M4 Sport.

Ha a magyar csapat nyer Jerevánban, majd az esti mérkőzésen Írország kikap Portugáliától, akkor biztossá válik, hogy a mieink a csoport második helyén végeznek, és jövő tavasszal részt vehetnek a világbajnoki pótselejtezőn.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, F-CSOPORT
5. FORDULÓ
18.00: Örményország–Magyarország (Tv: M4 Sport)
20.45: Írország–Portugália (Tv: Spíler2)

A csoport állása: 1. Portugália 10 pont, 2. MAGYARORSZÁG 5, 3. Írország 4, 4. Örményország 3

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

 

