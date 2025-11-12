Azért jöttünk, hogy nyerjünk, és Fülöp Mártonnak ajánlhassuk a győzelmet – Marco Rossi a Mandinernek

Kerkez Milos után a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is sajtótájékoztatót tartott Jerevánban a Vazgen Sargsyan Republican Stadiumban egy nappal az Örményország–Magyarország világbajnoki selejtező előtt. Ha a nemzeti csapat győz a magyar idő szerint csütörtök este 6 órától kezdődő mérkőzésen, miközben Portugália is megveri Írországot, biztosan a csoport második, pótselejtezőt érő helyén végez.

Örményország–Magyarország: Marco Rossi a budapesti mérkőzésen. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A mieink szokásuktól eltérően már a mérkőzés előtt két nappal megérkeztek Örményországba, hogy könnyebb legyen az átállás, ugyanis a két ország időzónája között három óra a különbség, vagyis helyi idő szerint este 9 órakor kezdődik az örmény–magyar. Szoboszlai Dominikék így kedden este el is foglalták jereváni szállásukat.

Először az örmények tartották meg ilyenkor szokásos sajtóeseményüket, ami egy komoly balhéval kezdődött, miután csak nagy nehezen akarták beengedni a stadionba a hazaiak szövetségi kapitányát (és a Mandiner munkatársait is). No, nem mi balhéztunk, hanem az örmény Jegise Melikjan, aki hozzánk hasonlóan kint ragadt, ami teljesen érthetően alaposan felbosszantotta.