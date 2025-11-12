Ft
11. 12.
szerda
Marco Rossi magyar válogatott Örményország

Azért jöttünk, hogy nyerjünk, és Fülöp Mártonnak ajánlhassuk a győzelmet – Marco Rossi a Mandinernek

2025. november 12. 17:02

Marco Rossi megtartotta sajtótájékoztatóját az örmények elleni világbajnoki selejtező előtt. Örményország–Magyarország: a magyar szövetségi kapitány várakozásai.

2025. november 12. 17:02
null
Nagy-Pál Tamás

Kerkez Milos után a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is sajtótájékoztatót tartott Jerevánban a Vazgen Sargsyan Republican Stadiumban egy nappal az Örményország–Magyarország világbajnoki selejtező előtt. Ha a nemzeti csapat győz a magyar idő szerint csütörtök este 6 órától kezdődő mérkőzésen, miközben Portugália is megveri Írországot, biztosan a csoport második, pótselejtezőt érő helyén végez.

Örményország–Magyarország
Örményország–Magyarország: Marco Rossi a budapesti mérkőzésen. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A mieink szokásuktól eltérően már a mérkőzés előtt két nappal megérkeztek Örményországba, hogy könnyebb legyen az átállás, ugyanis a két ország időzónája között három óra a különbség, vagyis helyi idő szerint este 9 órakor kezdődik az örmény–magyar. Szoboszlai Dominikék így kedden este el is foglalták jereváni szállásukat.

Először az örmények tartották meg ilyenkor szokásos sajtóeseményüket, ami egy komoly balhéval kezdődött, miután csak nagy nehezen akarták beengedni a stadionba a hazaiak szövetségi kapitányát (és a Mandiner munkatársait is). No, nem mi balhéztunk, hanem az örmény Jegise Melikjan, aki hozzánk hasonlóan kint ragadt, ami teljesen érthetően alaposan felbosszantotta.

Örményország–Magyarország: Marco Rossi sajtótájékoztatója

Arról nem tudunk, hogy Marco Rossi bejutásával adódtak-e gondok, vélhetően nem, ugyanis nyugodt hangulatban kezdte meg a sajtóeseményt. Először az örmény újságírók kérdezhettek tőle.

„Tudjuk, hogy nagyon veszélyes csapat az örmény, nem szabad nekik sok területet hagyni, az első pillanattól kezdve jó hozzáállással kell játszanunk és nyomás alatt tartanunk őket. 

Félre ne értsenek, nem nagy arccal érkeztünk ide, de egyértelműen azért jöttünk, hogy megszerezzük a három pontot, amivel remek helyzetbe hoznánk magunkat a második helyért folytatott harcban.

Lehet, hogy szenvedni fogunk, de szerintem jól felkészültünk, elvégeztünk a munkát, úgyhogy készen állunk. Felkészültünk minden szituációra, igyekszünk ezt megmutatni holnap a pályán is” – mondta el nekik a kapitány.

A magyar sajtó részéről a Mandiner kérdezett először Rossitól: arra hívtuk fel a figyelmét, hogy érzelmes nap van november 12-én: 5 évvel ezelőtt ezen a napon jutott ki a válogatott Izland ellen a 2021-re halasztott 2020-as Európa-bajnokságra, míg 10 évvel ezelőtt ezen a napon vesztette életét a 24-szeres válogatott magyar kapus, Fülöp Márton. Arra voltunk kíváncsiak, beszélt-e erről a két eseményről a játékosokkal.

Köszönöm a kérdést! Az Izland elleni találkozóra nem figyeltem fel, hogy ma van az évfordulója. Fülöp Márton halálára persze mindannyan emlékszünk. Igazából mi annyit tehetünk, hogy a lehető legjobb meccset játszuk holnap, megszerezzük a három pontot, amit Fülöp Márton emlékének szeretnénk ajánlani”

– mondta elérzékenyülve a kapitány.

Ezután arról beszélt: ezen a mérkőzésen semmi nem lehet kifogás.

„El kell kerülnünk a korábbi hibáinkat. Nem beszélhetünk a jatlegről, a pályáról, a környezetről, semmiről, egyszerűen nincs helye az alibinek. Azért jöttünk, mert szeretnénk megtartani az esélyünket a harmadik helyre, és ehhez nyernünk kell. Ezért jöttünk Jerevánba.”

Végül megerősítette, amiről már korábban is beszélt: sok változás nem várható a kezdőben az előző meccsekhez képest, mert a csapat nagyon együtt van, és számára a játékosok közötti kémia az egyik legfontosabb. A kapuban pedig természetesen Dibusz Dénes fog védeni a megsérült Tóth Balázs hiányában.

A magyar válogatott magyar idő szerint csütörtök este 6 órától játszik Örményország ellen.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

