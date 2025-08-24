Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna főpolgármester Volodimir Zelenszkij Lánchíd Karácsony Gergely

Karácsony Gergely büszkén beállt a Magyarországot fenyegető Zelenszkij mellé

2025. augusztus 24. 21:02

A főpolgármester az ukrán nemzeti színekbe öltöztetett Lánchíddal illusztrálta: ő Ukrajnával van.

2025. augusztus 24. 21:02
null

Miközben Zelenszkij megfenyegette Magyarországot, hogy ők döntenek arról, hozzájutunk-e az orosz olajhoz – kétértelműen fogalmazva azt mondta, a „barátság” működése a magyar kormány álláspontján múlik –, addig Karácsony Gergely a Facebook-oldalán közölte, hogy Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóján újra ukrán nemzeti színekbe öltöztette a Lánchidat. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mert Ukrajna függetlensége mellett kiállni egyszerre erkölcsi kötelességünk és elemi nemzeti érdekünk

– fogalmazott a főpolgármester. 

 

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala

Összesen 64 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. augusztus 24. 22:51
Az ilyen szardarabok anno az ávo-ban, vagy az avh.ban tobzódtak.
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. augusztus 24. 22:48 Szerkesztve
Az ukrán emberekkel a magyar kormány szolidáris, mert a békét támogatja a háború kezdete óta! Karácsony a fasiszta Zselenszkij rezsimet és a végtelen háborút támogatja! Aljas ember, aljas álláspontja!
Válasz erre
0
0
DE JÓ
2025. augusztus 24. 22:48
A libshit szekta szerint akit ütnek, annak mindig igaza van. Magyarországot kivéve.
Válasz erre
0
0
apoa
2025. augusztus 24. 22:46
Karácsony egy tetű alak. Ismételt köszönet azoknak, akik megszavazták...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!