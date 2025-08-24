Karácsony Gergely büszkén beállt a Magyarországot fenyegető Zelenszkij mellé

Zelenszkij Magyarországot fenyegeti: A „barátság” jövője a magyar állásponttól függ (VIDEÓ)
Az ukrán elnök alig félreérthető utalást tett a Magyarország számára stratégiai fontosságú kőolaj vezetékre.
A főpolgármester az ukrán nemzeti színekbe öltöztetett Lánchíddal illusztrálta: ő Ukrajnával van.
Miközben Zelenszkij megfenyegette Magyarországot, hogy ők döntenek arról, hozzájutunk-e az orosz olajhoz – kétértelműen fogalmazva azt mondta, a „barátság” működése a magyar kormány álláspontján múlik –, addig Karácsony Gergely a Facebook-oldalán közölte, hogy Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóján újra ukrán nemzeti színekbe öltöztette a Lánchidat.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök alig félreérthető utalást tett a Magyarország számára stratégiai fontosságú kőolaj vezetékre.
Mert Ukrajna függetlensége mellett kiállni egyszerre erkölcsi kötelességünk és elemi nemzeti érdekünk
– fogalmazott a főpolgármester.
Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala