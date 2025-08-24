Karácsony Gergely büszkén beállt a Magyarországot fenyegető Zelenszkij mellé

Miközben Zelenszkij megfenyegette Magyarországot, hogy ők döntenek arról, hozzájutunk-e az orosz olajhoz – kétértelműen fogalmazva azt mondta, a „barátság” működése a magyar kormány álláspontján múlik –, addig Karácsony Gergely a Facebook-oldalán közölte, hogy Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóján újra ukrán nemzeti színekbe öltöztette a Lánchidat.