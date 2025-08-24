Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa kancellár ANADOLU AGENCY migrációs válság Sebastian Kurz

A volt osztrák kancellár nyíltan kimondta: ezt gondolja arról, hogy Európa magára szabadította a migránsokat

2025. augusztus 24. 19:53

Sebastian Kurz szerint bárki is kritizálta akkoriban ezt a politikát, azt szélsőjobboldalisággal vádolták meg.

2025. augusztus 24. 19:53
Migránsok

Sebastian Kurz kíméletlen őszinteséggel írt róla a Facebook-oldalán, hogy milyen súlyos hatásai voltak tíz év alatt a migrációs válságnak. Az egykori osztrák kancellár kijelentette: hiba volt a nyitott határok politikája.

Ezt is ajánljuk a témában

Egy évtizede nyitotta meg a határait az EU a világ minden részéről érkező migránsok millióinak. Bárki is kritizálta akkoriban ezt a politikát, azt szélsőjobboldalisággal vádolták meg. Ma már a migráció legnagyobb támogatói is elismerik: hibás döntés volt.

Ezt is ajánljuk a témában

Kurz közölte: a tizedik évfordulón több médiában is részletesen kifejti a véleményét.

Nyitóképünk illusztráció: Hasan Tosun / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. augusztus 24. 20:17
Kétszikű ...Mikor hogy?!
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. augusztus 24. 20:15
Köszönet merkelnek! Jóóóreggggelt! Nektek már jócccccakat!
Válasz erre
1
0
mihint
2025. augusztus 24. 20:10
Remek. Megvannak még a szárnyas kapuk? Na, ott jöhetnek, tik meg ott mehettek, mert a népetek már agyarkodik rátok. Csak nyugodtan szívjátok a százéves hársfa illatát, ez már nem ment meg benneteket.
Válasz erre
1
0
Kanmacska
•••
2025. augusztus 24. 20:07 Szerkesztve
Volt időd Magyarország mellé állni! Megtetted?
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!