A volt osztrák kancellár nyíltan kimondta: ezt gondolja arról, hogy Európa magára szabadította a migránsokat

A bécsi szocik alávetették magukat a saríának, és mi ennek sehogy sem örülhetünk
A számok viszont nem hazudnak: Bécsben a lakosság 40,9 százaléka külföldön született, a migrációs hátterűek aránya eléri az 50,5 százalékot. Varga Mátyás Zsolt írása.
Sebastian Kurz szerint bárki is kritizálta akkoriban ezt a politikát, azt szélsőjobboldalisággal vádolták meg.
Sebastian Kurz kíméletlen őszinteséggel írt róla a Facebook-oldalán, hogy milyen súlyos hatásai voltak tíz év alatt a migrációs válságnak. Az egykori osztrák kancellár kijelentette: hiba volt a nyitott határok politikája.
Egy évtizede nyitotta meg a határait az EU a világ minden részéről érkező migránsok millióinak. Bárki is kritizálta akkoriban ezt a politikát, azt szélsőjobboldalisággal vádolták meg. Ma már a migráció legnagyobb támogatói is elismerik: hibás döntés volt.
Egy új kutatás szerint a migránsok területi elkülönülése Bécsben már utcák és háztömbök szintjén is erőteljesen kirajzolódik.
Kurz közölte: a tizedik évfordulón több médiában is részletesen kifejti a véleményét.
Telt ház várta a korábbi osztrák kancellárt.