A bécsi szocik alávetették magukat a saríának, és mi ennek sehogy sem örülhetünk

Az Osztrák Statisztikai Hivatal és az Osztrák Integrációs Alap friss évkönyvéből egészen pontos kép rajzolódik ki: a 9,2 milliós Ausztriában immár több mint 2,5 millió ember migrációs hátterű. Ez azt jelenti, hogy

minden harmadik ausztriai lakos bevándorló vagy bevándorló család gyermeke.

Az évkönyv szerint 1,9 millióan első generációsok – ők külföldön születtek és később költöztek Ausztriába –, további 634 ezer fő pedig második generációs.

A tendencia pedig világos: tíz év alatt a migrációs hátterű népesség aránya egyharmaddal nőtt, 20,4 százalékról 27,8 százalékra.

Persze ebben a 2,5 millióban benne van az a közel negyedmillió német, aki Ausztriában él, de az a kicsit több, mint százezer magyar is, aki úgy döntött, hogy a szomszédban jobb neki. A számok viszont nem hazudnak: Bécsben a lakosság 40,9 százaléka külföldön született, a migrációs hátterűek aránya eléri az 50,5 százalékot. Ráadásul a Bécsben élő külföldiek közel kétharmada nem EU- vagy EFTA-országból jött, hanem harmadik világbeli államból. Az afgánok, szírek és irakiak több mint fele a fővárosban lakik.

A tartományi bontás sem hagy kétséget afelől, hogy a Bécsben élő külföldön született lakosság aránya a legmagasabb (40,9%), majd Vorarlberg (23,6%), Salzburg (22%) és Tirol (21,1%) következik. A legalacsonyabb arány Burgenlandban (13,7%), Alsó-Ausztriában (14,9%) és Karintiában (15,3%) figyelhető meg.

A számok mögött ott a politika: Bécsben a szociáldemokraták tarolnak, a többi tartományban viszont rendre az FPÖ vagy az ÖVP nyer.

És akkor ott a munkaerőpiac. 2024-ben Ausztriában a foglalkoztatási ráta 77,4 százalék volt, Magyarországon 81,1. A migrációs hátterűeknél az arány csak 69 százalék, szemben a nem migrációs hátterű lakosság 76,4 százalékával. A legrosszabb adat az afgán, szír és iraki származásúaknál: 44,1 százalék. Különösen lesújtó a nők helyzete: körükben mindössze 24,3 százalék dolgozik – nyolc százalékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. Még a hivatalos évkönyv se tudta ezt leplezni:

a szíriai, afganisztáni és iraki nők foglalkoztatottsága jelentősen visszaesett.”

Az ezekből az országokból származó férfiaknál sem volt túl magas a foglalkoztatási arány: 55,9 százalék.

Az évkönyv oktatási adatai sem festenek szebb képet: a 2024-ben menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek kétharmada írás-olvasási gondokkal küzdött, és

közülük 44 százalék még a saját anyanyelvén sem rendelkezett alapfokú készségekkel.

Az iskolákban pedig a nem német anyanyelvű gyerekek aránya elérte a 26,4 százalékot, és az évkönyv adatai szerint ők nagyobb eséllyel hagyják el az iskolát végzettség nélkül.

Miközben a bevándorlók többsége bérlakásban él (71 százalék, szemben a helyben születettek 35 százalékával), és jövedelmük nagyobb részét költik lakhatásra, a társadalmi együttélés megítélése kettészakad:

az osztrákok 46 százaléka inkább rossznak vagy nagyon rossznak tartja, a migránsok 58 százaléka viszont kifejezetten jónak.

És itt érkezik a friss fejlemény: a Bécsi Tartományi Bíróság elismerte, hogy az iszlám jogon, azaz a saríán alapuló pénzügyi döntés jogilag érvényes Ausztriában, a döntés pedig sokak szerint megnyitja az ajtót a párhuzamos igazságszolgáltatás előtt, aláásva a jogállamiságot az országban. Az FPÖ természetesen kikelt az ítélet ellen: Manfred Haimbuchner, Felső-Ausztria helyettes tartományfőnöke figyelmeztetett mindenkit arra, hogy „a saría összeegyeztethetetlen alapvető értékeinkkel. Ez újabb példája annak, hogy jogrendszerünk tehetetlen az iszlám alattomos befolyásával szemben”. Egy másik FPÖ-politikus, Andreas Bors „teljes őrületnek” nevezte az ítéletet, hozzátéve: „Ausztria keresztény és nyugati jogállam. Ezt a jogállamot soha nem szabad aláásni párhuzamos igazságszolgáltatással vagy vallási jogrendszerekkel, mint a saría.”

Még a Török Kulturális Egyesület (TKG) is aggodalmát fejezte ki.

Csakhogy ez az ítélet nem az ok, hanem az okozat. Nem az ítélet ássa alá Ausztria nyugatias jogállamát vagy épp keresztényi mivoltját, ezt a vak is láthatja. A saríát elismerő ítélet már maga a következmény. A bécsi szocialisták aláírták a halálos ítéletüket, és mi ennek sehogy sem örülhetünk.