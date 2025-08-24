Ft
08. 24.
vasárnap
Újabb NATO-tagállam jelentette be: békefenntartó katonákat küldene Ukrajnába

2025. augusztus 24. 20:35

Kanada több mint kétmilliárd kanadai dollár (491 milliárd forint) katonai támogatást nyújt Ukrajnának a júniusi NATO-csúcson bejelentett segélycsomag keretében a jövő hónapban.

2025. augusztus 24. 20:35
null

Mark Carney kanadai miniszterelnök közölte vasárnap Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy támogatja az Ukrajna által a reménybeli békeszerződés részeként követelt biztonsági garanciákat, és nem tartja kizártnak, hogy ennek keretében békefenntartókat vezényeljen az országba. Carney, aki márciusi hivatalba lépése óta most először látogatott Ukrajnába, Zelenszkijjel együtt részt vett az ukrán függetlenség napi ünnepségen, amelyen jelen volt Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja is.

„Mindannyian azon munkálkodunk, hogy a háború vége a béke garanciáját jelentse Ukrajna számára, tehát a gyermekeink semmilyen háborút vagy háborús fenyegetést ne örököljenek” – mondta Zelenszkij magas rangú tisztségviselők és vendégek előtt vasárnap Kijev belvárosában, a XI. században épült Szent Szofija székesegyház előtt.

Zelenszkij közölte: az esetleges békeszerződésben olyan biztonsági garanciákat szeretne látni, amelyek a lehető legközelebb állnak a NATO 5. cikkéhez. Carney támogatólag szólt Ukrajnának az esetleges nemzetközi részvételre vonatkozó kéréséről. „Kanada megítélése szerint nem reális, hogy csak egyetlen biztonsági garancia erősítse az ukrán fegyveres erőket (…), meg is kell támogatni és erősíteni őket” – jelentette ki a közös sajtóértekezleten.

Donald Trump amerikai elnökkel ellentétben, aki közvetlen békeszerződéssel szeretné lezárni a háborút, Carney a sajtótájékoztatón azt mondta: először tűzszünetet kell kötni Ukrajna és Oroszország között. „Mindenekelőtt az ellenségeskedések beszüntetésére van szükség. 

Tűzszünetre van szükségünk. Hívhatjuk akár tűzszünetnek vagy fegyverszünetnek. Erre szükség van az öldöklés leállításához” 

– jelentette ki a kanadai miniszterelnök.

A két vezető együttműködési megállapodást írt alá a dróngyártás területén. Carney bejelentette, hogy Kanada több mint kétmilliárd kanadai dollár (491 milliárd forint) katonai támogatást nyújt Ukrajnának a júniusi NATO-csúcson bejelentett segélycsomag keretében a jövő hónapban. A segélycsomagban szerepelnek páncélozott járművek, drónok, lőszerek és egészségügyi felszerelések az Oroszország elleni védelem erősítése céljából.

(MTI)

Nyitóképünkön: Mark Carney brit miniszterelnök (b) és Volodimir Zelenszkij (Fotó:MTI/AP/Efrem Lukackij)

tajoska
2025. augusztus 24. 22:53
A wikipedia szerint négy gyereke van. Már előre is küldheti őket. Persze ő is indulhat, még csak 60 éves.
survivor
2025. augusztus 24. 21:25
A cél Oroszo kivéreztetése..
herden100
2025. augusztus 24. 21:25
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
kbexxx
2025. augusztus 24. 20:59 Szerkesztve
Carney március Óta nagy szakértő lett a háború Ismeretében. Kijevben még inkább megvilágosodott és megmondta a tutit
