Újabb NATO-tagállam jelentette be: békefenntartó katonákat küldene Ukrajnába

„Mindannyian azon munkálkodunk, hogy a háború vége a béke garanciáját jelentse Ukrajna számára, tehát a gyermekeink semmilyen háborút vagy háborús fenyegetést ne örököljenek” – mondta Zelenszkij magas rangú tisztségviselők és vendégek előtt vasárnap Kijev belvárosában, a XI. században épült Szent Szofija székesegyház előtt.

Zelenszkij közölte: az esetleges békeszerződésben olyan biztonsági garanciákat szeretne látni, amelyek a lehető legközelebb állnak a NATO 5. cikkéhez. Carney támogatólag szólt Ukrajnának az esetleges nemzetközi részvételre vonatkozó kéréséről. „Kanada megítélése szerint nem reális, hogy csak egyetlen biztonsági garancia erősítse az ukrán fegyveres erőket (…), meg is kell támogatni és erősíteni őket” – jelentette ki a közös sajtóértekezleten.