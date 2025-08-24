Ft
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Trump levelet küldött Zelenszkijnek, válaszként az ukrán elnök kijelentette: nem fogja elveszteni a háborút

2025. augusztus 24. 18:52

Ukrajna a függetlenségének a napját ünnepli, de a CNN szerint a diplomáciai erőfeszítések ellenére alig van remény a békére.

2025. augusztus 24. 18:52
null

Donald Trump más politikusokkal együtt vasárnap támogató üzenetet küldött Ukrajnának, amely függetlenségének napját ünnepli – az ország 34 évvel ezelőtt szabadult meg a szovjet uralomtól –, miközben a diplomáciai erőfeszítések ellenére alig van remény a békére – számol be a CNN.

Az amerikai elnök dicsérve az ország bátorságát azt írta, az Egyesült Államok hisz Ukrajna független államként való jövőjében. A levelet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök osztotta meg az X-en, miközben saját üzenetét is közölte: nem fogunk veszíteni.

Ukrajna és Oroszország azonban továbbra is csapásokat mér egymásra, az oroszok vasárnap közölték, tűz ütött ki, miután egy ukrán pilóta nélküli légi járművet (UAV) lelőttek a Kurszk atomerőmű közelében, megrongálva a helyszínen található transzformátort. Az ukrán hatóságok nem kommentálták az orosz állításokat.

Kína elnöke, Hszi Csin-ping, Nagy-Britannia királya, Károly, és XIV. Leó pápa is üzenetet küldtek a nap alkalmából, amelyre akkor került sor, amikor a 

béketárgyalások lendülete megtorpant, és Vlagyimir Putyin orosz elnök jelzi, folytatni akarja a harcot.

Mark Carney kanadai miniszterelnök az alkalmat kihasználva első hivatalos látogatását tette Ukrajnában, és X-ben kijelentette, hogy országa támogatása Kijev iránt „megingathatatlan, és minden lépésnél mellettetek állunk a szuverenitásotok védelméért folytatott küzdelmetekben”.

 

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

 

 

 

 

Korrupt Kornél
2025. augusztus 24. 20:30
És Trump erre nem vonta vissza a fegyverszállítást?
zakar zoltán béla
2025. augusztus 24. 20:24
Pöttymög
nyugalom
2025. augusztus 24. 20:20
Ursiék megmondtak!
kbexxx
2025. augusztus 24. 20:05
Trump feldühödik és valóra válik a feltételes fenyegetés hogy támogatók nélkül marad zselé
