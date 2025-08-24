Trump levelet küldött Zelenszkijnek, válaszként az ukrán elnök kijelentette: nem fogja elveszteni a háborút

Donald Trumpnak elege lett és elárulta: háromféleképp alakulhat a háború kimenetele (VIDEÓ)
Az amerikai elnök Vlagyimir Putyinról is elmondta véleményét.
Ukrajna a függetlenségének a napját ünnepli, de a CNN szerint a diplomáciai erőfeszítések ellenére alig van remény a békére.
Donald Trump más politikusokkal együtt vasárnap támogató üzenetet küldött Ukrajnának, amely függetlenségének napját ünnepli – az ország 34 évvel ezelőtt szabadult meg a szovjet uralomtól –, miközben a diplomáciai erőfeszítések ellenére alig van remény a békére – számol be a CNN.
Az amerikai elnök dicsérve az ország bátorságát azt írta, az Egyesült Államok hisz Ukrajna független államként való jövőjében. A levelet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök osztotta meg az X-en, miközben saját üzenetét is közölte: nem fogunk veszíteni.
Szergej Lavrov elmondta, Moszkva nem tartja legitim vezetőnek a jelenlegi ukrán elnököt.
Ukrajna és Oroszország azonban továbbra is csapásokat mér egymásra, az oroszok vasárnap közölték, tűz ütött ki, miután egy ukrán pilóta nélküli légi járművet (UAV) lelőttek a Kurszk atomerőmű közelében, megrongálva a helyszínen található transzformátort. Az ukrán hatóságok nem kommentálták az orosz állításokat.
Kína elnöke, Hszi Csin-ping, Nagy-Britannia királya, Károly, és XIV. Leó pápa is üzenetet küldtek a nap alkalmából, amelyre akkor került sor, amikor a
béketárgyalások lendülete megtorpant, és Vlagyimir Putyin orosz elnök jelzi, folytatni akarja a harcot.
Az amerikai oldal elemzője szerint nagy esély van arra, hogy nem valósul meg a várva várt találkozó.
Mark Carney kanadai miniszterelnök az alkalmat kihasználva első hivatalos látogatását tette Ukrajnában, és X-ben kijelentette, hogy országa támogatása Kijev iránt „megingathatatlan, és minden lépésnél mellettetek állunk a szuverenitásotok védelméért folytatott küzdelmetekben”.
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS